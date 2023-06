Mit Lorenz Wyludda und smarten Routinen zur Wohlfigur und besserer Fitness

Lorenz Wyludda © Lorenz Wyludda Coaching

Garbsen (ots) - Viele Selbstständige und Unternehmer haben einen stressigen Arbeitsalltag zu schultern und finden kaum noch Zeit für ausreichend Bewegung. Leider kommt über die Jahre oft auch eine ungesunde Ernährung hinzu - ihre Leistungsfähigkeit sinkt, das Gewicht steigt. Lorenz Wyludda ist Online-Coach und unterstützt seine Kunden dabei, ihren Lebensstil nachhaltig zu ändern.

Dabei verfolgt er einen ganzheitlichen Ansatz und setzt gezielt auf den Aufbau neuer Routinen, um ohne übermäßigen Verzicht wieder zu einem gesunden und leistungsfähigen Körper zu gelangen. Hier erfahren Sie, wie sein Konzept aussieht.

Wer in seinem Beruf viel Verantwortung zu tragen hat, sieht sich meist Stress und permanentem Zeitmangel ausgesetzt. Da überrascht es kaum, dass im Alltag nur noch wenig Raum für Bewegung und eine gesunde Ernährung bleibt - von regelmäßigem Sport ganz zu schweigen. Allerdings beginnt sich dies mit der Zeit zu rächen: Die Leistungsfähigkeit nimmt ab und das Körpergewicht wird allmählich immer mehr. Viele Menschen wollen etwas ändern und melden sich im Fitnessstudio an - doch nach ein paar Trainings holt sie der Arbeitsstress wieder ein und sie fallen in die gewohnten Muster zurück. "Routinen sind die Fundamente unseres Handelns", sagt Online-Coach Lorenz Wyludda. "Sie wollen uns vor allem bei der Alltagsbewältigung helfen - das sieht man zum Beispiel beim Autofahren und Schalten. Um etwas nachhaltig in seinem Leben zu ändern, müssen daher alte Gewohnheiten durch neue ersetzt werden. Das ist zwar nicht leicht. Mit Unterstützung durch einen professionellen Coach kann man jedoch neue Routinen in seinem Alltag festsetzen und so die Kraft der Wiederholung für sich nutzen. Wenn der gesunde Lebensstil dann zur Gewohnheit geworden ist, sind Rückfälle nahezu ausgeschlossen."

Lorenz Wyludda setzt neben smarten Routinen auf die drei Säulen Schlaf, Ernährung und Training. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz hilft er Selbstständigen und Unternehmern dabei, ihre Fitness langfristig zu verbessern und ihr Wunschgewicht zu erreichen. Der erfahrene Online-Coach weiß, worauf es bei Training und Ernährung ankommt: Lorenz Wyludda hat Sport und Fitnessökonomie studiert und gilt als Experte im Bereich der gesunden Ernährung. "Unser Körper muss sich nicht nur regelmäßig bewegen, sondern auch essen und ausreichend schlafen", erklärt er. "Hier können wir gezielt Routinen etablieren und die Lebensgestaltung optimieren - nach einiger Zeit wird das Einhalten der guten Vorsätze so zum Kinderspiel."

Schritt für Schritt in Richtung Wohlfühlgewicht und Fitness

Lorenz Wyludda geht es nicht um einen radikalen Ansatz. "Mit einer sanften Änderung des Lebensstils und der Gewohnheiten kommt man langfristig viel weiter", sagt der Online-Coach. "Viele Menschen kommen an den Punkt, an dem körperliche Beschwerden oder einige Pfunde zu viel zur zusätzlichen Belastung werden. Allein schaffen es jedoch viele nicht, diesen Kreislauf zu durchbrechen." Das liegt auch daran, dass die überall verfügbaren Fitness-Tipps nur selten zur jeweiligen Person und den Anforderungen ihres Alltags passen. Hier setzt Lorenz Wyludda an, indem er mit seinen Kunden gezielt hilfreiche Routinen ausbildet und sie so in die Lage versetzt, ihren Lebensstil dauerhaft zu ändern. "Wir bilden Schritt für Schritt neue Gewohnheiten aus und sorgen so gemeinsam dafür, dass sich ein ganz persönlicher Rhythmus ausbildet. Neue Routinen zu etablieren, dauert erfahrungsgemäß etwa 90 Tage - nach dieser Zeit haben sich ein gesunder Lebensstil und das Trainingsprogramm so weit im Kopf festgesetzt, dass meine Kunden auf dem einmal eingeschlagenen Weg bleiben."

"Wir finden für jeden die passende Lösung!"

Das Konzept von Lorenz Wyludda basiert auf den drei Säulen Schlaf, Ernährung und Training. "Nur die Kombination dieser drei Themenbereiche wird letztlich nachhaltige Erfolge erzielen", erklärt Lorenz Wyludda. So sei es laut dem Experten in erster Linie essenziell, sich um ausreichend guten Schlaf zu bemühen. Schließlich kann der Körper nur so seine Energiereserven aufladen und sich entsprechend um die anderen beiden Säulen kümmern. Ist seinen Klienten die Relevanz eines erholsamen Schlafs bewusst, geht es im nächsten Schritt um die Säulen Ernährung und Training.

"Mir geht es nicht darum, meine Klienten in ein starres Konzept zu drängen", erklärt Lorenz Wyludda. "Jeder Mensch ist anders, führt ein anderes Leben und hat andere Bedürfnisse. Und diese lassen wir sowohl beim Thema Ernährung als auch im Training einfließen und verfolgen für jeden Kunden einen individuellen Ansatz." Zu diesem Zweck stellt der Coach eine ausführliche Anamnese an den Anfang einer jeden Zusammenarbeit, um den Ist-Zustand der Teilnehmer zu analysieren. So erfordert jede Ausgangslage eine andere Herangehensweise. "Erreicht mich jemand mit starkem Übergewicht, muss es in erster Linie darum gehen, dieses zu reduzieren. Geht es aber vielleicht um den Feinschliff beim Muskelaufbau, gelten andere Regeln", erklärt der Experte. "Doch egal welche Ausgangslage und welche Ziele vorliegen, wir finden für jeden die richtige Lösung."

Ganzheitliches Coaching für nachhaltige Erfolge

Seine Expertise nimmt Lorenz Wyludda aus der jahrelangen Zusammenarbeit mit zahlreichen Selbstständigen und Unternehmern. Dabei geht das Coaching weit über reines Personal Training hinaus. "So wie es nötig ist, den Menschen als Gesamtbild zu betrachten, ist es auch nötig, ein ganzheitliches Coaching anzubieten", so Lorenz Wyludda. "Wir möchten das volle Potenzial ausschöpfen und decken daher alle relevanten Bereiche ab - eine Tatsache, die uns von vielen anderen Coaches der Branche unterscheidet."

Die Erfolge sprechen dabei für sich: So konnte der Coach bereits zahlreichen Menschen dabei helfen, sich durch das Etablieren von smarten Routinen endlich wieder wohl und fit zu fühlen. Und auch für die Zukunft hat Lorenz Wyludda Großes geplant: "Ich möchte etwas zur Welt beitragen und den Menschen dabei helfen, sich für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren und ihnen so zu einem positiveren Leben verhelfen. Die Freude meiner Kunden, wenn sie ihre Ziele erreichen, macht nicht nur sie selbst, sondern auch mich unheimlich stolz - und diese Erfahrungen sind es, die mich jeden Tag dazu bewegen, mein Bestes zu geben und vielen weiteren Menschen auf ihrem Weg zu helfen."

Sie wollen wieder gesund und fit werden oder endlich Ihr Traumgewicht erreichen - haben im Alltag jedoch bislang selten die Zeit dafür? Dann lassen Sie sich von einem Experten auf dem Gebiet des Trainings und der Ernährung bei der Schaffung smarter Gewohnheiten unterstützen! Melden Sie sich jetzt bei Online-Coach Lorenz Wyludda und vereinbaren Sie einen Termin zum kostenlosen Beratungsgespräch!

