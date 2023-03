Mit FlexWheres Desk-Sharing-Software gestalten Sie die Zukunft des Arbeitsplatzes

Nach den Herausforderungen der Pandemie ist vor allem eins klar: Unternehmen, die sich Gedanken um den "Post-Covid" Arbeitsplatz machen und mit Offenheit an eine neue Arbeitswelt herantreten, werden die zukünftigen Gewinner sein. Um der gewünschten Flexibilität gerecht zu werden, müssen Firmen Arbeitsplatzsysteme schaffen, die mithilfe von smarten Technologien die Arbeit im Büro verbessern. Mit der FlexWhere Desk-Sharing-Software ist dafür ein ideales Tool vorhanden.

Mit FlexWhere können Mitarbeitende bereits vor Ankunft im Büro einen Arbeitsplatz reservieren. Egal, ob von zu Hause oder unterwegs, die mobile App sorgt für flexible Reservierungen sowohl was den Ort als auch die Uhrzeit betrifft. Auch für das HR- oder Gebäudemanagement bringt es große Vorteile. Neben der Arbeitsplatzbelegung berechnet unser Tool auch die Raumauslastung, mit der Sie direkt im Programm Analysen vornehmen können. Mit einer Heatmap sehen Sie auf einen Blick, wie effizient die Räume genutzt werden. Somit können Sie als Unternehmen Kosten sparen und Ressourcen sinnvoller lokalisieren. So sieht eine zukunftsfähige Back-to-Office Strategie aus! FlexWhere lässt sich besonders schnell und unkompliziert implementieren, ganz ohne zusätzliche Hardware. Nur ein Grundriss des Bürogebäudes wird benötigt und somit können Mitarbeitende in kürzester Zeit ihre Arbeitsplätze buchen.

Die intuitiv-bedienbare Softwarelösung kann sowohl am Desktop genutzt werden, als auch für die mobile Buchung von Arbeitsplätzen als App für Android und iOS.

Vollständiger DSGVO Datenschutz und Datensicherheit

FlexWhere ist nach ISO 27001 und ISO 9001 zertifiziert und der zugehörige Provider sogar nach ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017 und ISO 27018. Die Datencenter befinden sich in Deutschland und Irland. Zudem ist die FlexWhere-App nur auf gesicherten Geräten lauffähig.

Fordern Sie eine kostenlose Demo an und überzeugen Sie sich selbst. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Sarah Scheller unter s.scheller@dutchview.com.

