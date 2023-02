Mit dem "Sprach-Code-Switch" zum Erfolg

Teilen

Trainerin, Mental-Coach und Speaker: Monika Cuzma Cépeda © Monika Cuzma Cépeda

Rodgau (ots) - Unsere Identität suchen wir uns nicht aus? - Doch! Sagt Monika Cuzma Cépeda

Die gebürtige Deutsche und Fremdsprachentrainerin war nach Peru ausgewandert und ist in Kuba glücklich geworden. Sie weiß, dass wir mit jeder neuen Sprache auch unsere Persönlichkeit weiterentwickeln, weil wir mit jeder neuen Sprache auch die Identität der Länder erlernen, wo diese Sprache zu Hause ist.

Die Deutschen sind bekannt zuverlässig, fast pedantisch, gründlich und direkt - sie selbst glauben von sich in Umfragen sogar, sie hätten keinen Humor. Ganz anders hat der Dauerzustand "Mangelwirtschaft" die Kubaner geprägt, die sich durch überwiegend - heitere Gelassenheit und optimistische Lösungsorientierung in allen Lebenslagen auszeichnen. Dabei schwingen sie alle im lebhaften Salsa-Rhythmus der Insel.

Was für eine prachtvolle Ergänzung für das Deutsche Mindset, findet Monika Cuzma Cépeda, die dieses Lebensgefühl in ihren Vorträgen und Seminaren vor allem jenen Unternehmen hierzulande vermittelt, die Geschäftsbeziehungen mit dem spanisch-sprechenden Ausland unterhalten.

Vordergründig wird - und das nach der Code-Switch-Methode überraschend schnell - Spanisch gelernt. Dadurch integrieren die Lernenden das Lebensgefühl, wodurch sie das Vertrauen der Spanier und Südamerikaner fast automatisch erwerben! In Kuba ist man auf sein Netzwerk angewiesen, ohne tragfähige Beziehungen und alleine, wird man jedenfalls scheitern. Dieses Wissen bringt Flexibilität und Teamorientierung quasi automatisch mit und die Leichtigkeit und Ausdruckskraft der Sprache, die sich auch im landesüblichen Tanz der Salsa zeigt, erhält die Leichtigkeit und Lebensfreude auch in schwierigen Situationen.

International tätige Konzerne unterhalten ganze Abteilungen, die interkulturelles Management vermitteln und die Do´s and Dont´s der Zielländer nahebringen. Diesen durch und durch deutschen Ansatz bereichert Monika Cuzma Cépeda mit Ihrer eigens zertifizierten Methode des Spracherwerbs, dem Sprach-Code-Switching. Hier kombiniert die ausgebildete Trainerin und Mental-Coach ihr Sprachwissen mit validen Herangehensweisen aus dem Coaching, dem NLP und dem Change-Management. So wird spielerisch-intuitiv Spanisch gelernt und dabei das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit der MitarbeiterInnen quasi nebenbei gestärkt. Wie könnte es anders sein, quillt doch der Stolz und die Lebenslust aus jedem spanischen Satz! Das vermittelt sich schon durch die Sprachmelodie und den kraftvollen Rhythmus. Das führt zu höherer Leistungsbereitschaft, mehr Motivation und Eigeninitiative, sogar zu größerer Resilienz. Und ja, in weiterer Folge zu besseren Ergebnissen. Ergebnisse, die die Investition mehr als rechtfertigen.

Monika Cuzma Cépeda legt heute ihr Hauptaugenmerk auf die Vermittlung des kubanischen Lebensgefühls, weil sie hier einen enormen Bedarf bei deutschen Unternehmen ortet. Verwöhnt aus dem Tourismus, wo es den Deutschen sehr wohl gelungen ist, die eigenen Bedürfnisse und Ansprüche fast weltweit durchzusetzen, sieht es dort, wo deutsche Leistungen angeboten werden, oft anders aus. Hier zählt es, sich in die Kundenmentalität einzufühlen. Das gelingt nun einmal leichter dem, der diese Mentalität auch spürt.

Die Erfahrungen zeigen, welche wunderbaren Veränderungen schon ein wenig kubanische Resilienz für die emotionale, persönliche Stabilität bringt. Die Pura-Vida-Einstellung strahlt Sicherheit aus, die in diesen Unternehmen auch die Ergebnisse deutlich steigert.

Pressekontakt:

Monika Cuzma Cépeda

0 61 06 / 770 588

kontakt@monikacuzmacepeda.com

https://vivomivida.de



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: Monika Cuzma Cépeda