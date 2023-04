Meet the Schools! by Hausch & Partner: Austausch-Interessierte treffen Schuldirektoren aus Australien - Kanada - Neuseeland / Infomesse in Köln und Frankfurt

Diese Schuldirektoren aus Australien, Kanada und Neuseeland sowie das Team von Hausch & Partner freuen sich darauf, ihre Schulen vorzustellen © Hausch & Partner GmbH

Hamburg (ots) - "Meet the Schools!" by Hausch & Partner - die Messe für alle Austausch-Interessierten in Köln und Frankfurt

Die Hausmesse "Meet the Schools!" der kürzlich wiederholt international ausgezeichneten Agentur Hausch & Partner ist ein echtes Highlight und etwas ganz Besonderes.

Bereits 2011 entstand in der Agentur die Idee, die zahlreichen und regelmäßigen Besuche der High-School-Partner viel umfangreicher als nur für die eigene Kontaktpflege zu nutzen. Man beschloss, auch denjenigen ein Treffen und Kennenlernen mit den Schulvertretern zu ermöglichen, um die es beim Austauschprogramm geht: den Schülern, Schülerinnen und ihren Eltern.

Die Möglichkeit, sich direkt zu informieren

Auf dieser Messe präsentieren sich die Schulkoordinatoren und -direktoren aus Australien, Kanada und Neuseeland persönlich und stehen für ausführliche Informationen zur Verfügung.

Hier kann man alle Fragen direkt stellen und ein erstes Gefühl für sein zukünftiges Gastland bekommen. "Meet the Schools!" ist eine wunderbare Chance, wenn man sich für ein Auslandsjahr entscheidet. Viele Schüler:innen haben in den vergangenen Jahren hier "ihre" Schule gefunden!

Neben den Schulkoordinatoren aus Übersee trifft man auf der Messe auch das Team von Hausch & Partner. Sie informieren über ihr Programm, über die zeitlichen Abläufe sowie allgemein über die Schulsysteme in den Partnerländern und was es alles zu beachten gilt.

"Meet the Schools!" gab es zunächst nur in Hamburg, inzwischen findet sie auch in Köln und Frankfurt statt. Die Termine:

Samstag, 29. April von 10 - 15 Uhr , Hotel Hilton Köln, Marzellenstr. 13-17, 50668 Köln

Sonntag, 30. April 2023, Frankfurt, Hilton Frankfurt City Centre, Hochstraße 3, 60313 Frankfurt

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Übrigens gibt es etwas ganz Besonderes auf der "Meet the Schools!" Mit Unterstützung der präsenten Schulen startet Hausch & Partner dort ein Stipendienprogramm für diejenigen, die in den zwei Folgejahren ihr Auslandsjahr antreten wollen. Vornehmlich die neuseeländischen Schulen bieten Teilstipendien an, auf die sich zunächst diejenigen bewerben können, die auf der "Meet the Schools!" waren.

