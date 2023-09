Meet & Greet erfreut sich hoher Nachfrage: Box-Champion Mike Tyson kommt nach Offenbach

Meet & Greet erfreut sich hoher Nachfrage: Box-Champion Mike Tyson kommt nach Offenbach © KonTent Champion

Freiburg/Frankfurt (ots) - Er ist ein echtes Schwergewicht in der Box-Szene und sorgte auch außerhalb des Rings stets für Schlagzeilen: Mit 20 Jahren wurde Mike Tyson (57) zum jüngsten Boxweltmeister im Schwergewicht gekürt. Tyson war damit der erste Champion, der von allen drei Verbänden - WBA, WCB und IBF - offiziell anerkannt wurde.

Am 14. September 2023 trifft Tyson zahlreiche Fans zu einem Meet & Greet im Capitol von Offenbach. Das Event bietet ein exquisites Galadinner mit gesetztem Essen sowie Softdrinks. Der Abend wird von Comedian Özcan Cosar moderiert. Weitere VIP-Gäste wie MMA-Star Christian Eckerlin und Hassan Annouri werden ebenfalls auf dem roten Teppich erwartet. "In den vergangenen Tagen stellen wir fest, dass Mike Tyson immer noch viele Fans in Deutschland hat. Die Nachfrage ist groß!", berichtet Vahap Oguz Arslan vom Veranstalter Voguz Agency.

Derzeit bereitet Tyson den ehemaligen UFC-Schwergewichts-Champion Francis Ngannou auf seinen Nicht-Titelkampf gegen WBC Schwergewichts- Champion Tyson Fury vor. So gab Ngannou jüngst bekannt, dass Tyson als sein Trainer bei der Vorbereitung auf den Kampf mit Furry fungieren werde. Der Kampf der Giganten findet am 28. Oktober 2023 in Riad (Saudi-Arabien) statt.

Tickets für das exklusive Meet & Greet mit dem unangefochtenen Schwergewichts-Champion Mike Tyson im Capitol von Offenbach gibt es weiterhin unter ADticket.de und reservix.de

