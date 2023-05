Luka Glavas und Lukas Weiner: Warum mittelständische Unternehmen eine externe Recruiting-Abteilung beauftragen sollten

Teilen

matchandmake GmbH © matchandmake GmbH

Stuttgart (ots) - Luka Glavas und Lukas Weiner sind die Gründer und Geschäftsführer der matchandmake GmbH, einem Full-Service-Recruiting-Dienstleister für die Mitarbeitergewinnung für Handwerks, Bau- und Industrieunternehmen. Dabei agiert das Unternehmen mehr wie eine externe Recruiting-Abteilung als eine klassische Recruiting-Agentur. Zu Recht gilt die matchandmake GmbH daher inzwischen als einer der besten deutschen Full-Service-Dienstleister in den Bereichen Mitarbeitergewinnung, Employer Branding und Personalmarketing.

Hier erfahren Sie, warum mittelständische Unternehmen heute auf eine externe Recruiting-Abteilung setzen sollten.

Der Arbeitsmarkt ist im Wandel: Inzwischen hat der Fachkräftemangel ein neues Rekordhoch erreicht, durch das Unternehmen die Nachfrage immer weniger bedienen können. Obgleich die Wirtschaft in Deutschland nur langsam wächst, wird die Personallücke immer größer. Je höher die geforderte Qualifikation, desto schwerer fällt es Unternehmen, ihre offenen Stellen zu besetzen. "Vor allem in Branchen, in denen der Fachkräftemangel groß ist, stellt diese Situation für Unternehmen ein großes Problem dar - schließlich wird das Personal auch in Zukunft der wichtigste Faktor für den Erfolg eines Unternehmens sein", wissen Luka Glavas und Lukas Weiner von der matchandmake GmbH. "Aufgrund der wachsenden Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt ist es nun an der Zeit, neue Wege zu gehen. Recruiting-Agenturen werden folglich immer gefragter." Als Full-Service-Dienstleister haben sich die beiden Experten für Recruiting im Handwerk der Aufgabe verschrieben, Unternehmen aus dem Handwerk, dem Bau und der Industrie mit digitalen Ansätzen dabei zu unterstützen, zu attraktiven Arbeitgebern zu werden, Fachkräfte zu gewinnen und so langfristiges Wachstum sicherzustellen.

"Grundsätzlich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich im Recruiting die notwendige Unterstützung zu holen", erklärt Luka Glavas weiter. "Eine dieser Möglichkeiten besteht darin, eine externe Recruiting-Abteilung zu beauftragen, mit der man sich frischen Wind in Form von neuen Ideen und erprobten Herangehensweisen ins Unternehmen holt." Das sorgt für wesentlich mehr innovatives Potenzial im eigenen Unternehmen - und erhöht dadurch die Chancen, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Gemeinsam mit ihrem Team bieten die beiden Recruiting-Experten ihren Kunden genau das: Von der Erstellung hochwertigen Contents über nachhaltiges Employer Branding bis hin zur Vorselektion der eingehenden Bewerbungen ist alles abgedeckt, was Unternehmen benötigen, um die richtige Zielgruppe zu erreichen. Eine eigens entwickelte Software erleichtert das Bewerbermanagement und verkürzt die Bewerbungsprozesse. Die Kunden der matchandmake GmbH profitieren also von einem Rundum-sorglos-Paket, das alle Recruiting-Themen abdeckt - und gute Arbeitgeber auf diese Art und Weise mit passenden Mitarbeitern verbindet. Im Folgenden verraten Luka Glavas und Lukas Weiner, warum es grundsätzlich für jedes mittelständische Unternehmen Sinn ergibt, eine externe Recruiting-Abteilung zu beauftragen.

Warum eine interne Personalabteilung in der heutigen Zeit nicht ausreicht

In Zeiten des Fachkräftemangels steigen die Ansprüche an eine moderne Rekrutierung kontinuierlich. Interne Personalabteilungen können diesen Ansprüchen meist nicht gerecht werden, weil sie im Alltag mit Themen wie der Verwaltung und Lohnbuchhaltung beschäftigt sind - und daher schlichtweg nicht genug Kapazität haben, um sich in das Thema Recruiting einzuarbeiten. Immerhin handelt es sich um ein weites Feld, das ganz verschiedene Bereiche wie Content, Software und Marketing abdeckt. All diese Felder zu bedienen, ist nicht nur aufwendig, sondern auch kostenintensiv. Für die meisten Unternehmen ist es daher flexibler und kostengünstiger, eine externe Recruiting-Abteilung zu beauftragen, die alle anfallenden Aufgaben übernimmt - von der Beratung des Unternehmens über den Aufbau interner Prozesse bis hin zur Vorqualifizierung der Bewerber. Gegenüber einem klassischen Recruiting-Agentur besteht der Vorteil dabei darin, dass eine externe Recruiting-Abteilung meist flexibler und mehrdimensionaler aufgestellt ist. Durch den nachhaltigen Ansatz sind langfristige Ergebnisse im Employer Branding garantiert.

Von der Idee bis zur Umsetzung sind alle Bereiche abgedeckt

Was aber macht eine externe Recruiting-Abteilung genau? Kurzum unterstützt sie Unternehmen in allen Fragen, die das Thema Recruiting betreffen. Anders als eine klassische Recruiting-Agentur erreicht sie also nicht nur potenzielle Kandidaten, sondern setzt auch alle weiteren erforderlichen Personalmaßnahmen konsequent und ganzheitlich um. Von der Idee bis hin zur Umsetzung ist alles abgedeckt, was Unternehmen benötigen, um planbar und kontinuierlich qualifizierte Fachkräfte einzustellen - und das langfristig über Jahre hinweg. Sogar die internen Prozesse im Unternehmen werden individuell angepasst, um bestmögliche Ergebnisse zu garantieren. Die externe Recruiting-Abteilung stellt in diesem Zusammenhang sicher, dass die Prozesse jederzeit eingehalten werden und dass alle gelieferten Maßnahmen optimal ineinandergreifen. Außerdem filtert sie die Bewerber vor und stellt passende Softwarelösungen zur Verfügung. Das Unternehmen kann sich derweil auf die Gespräche mit den Bewerbern und die Einstellung der passenden Kandidaten konzentrieren, was intern eine Menge Zeit und Ressourcen spart. Indem Unternehmen den großen Teil der Arbeit an eine Recruiting-Abteilung abgeben, stellen sie sicher, dass sie ihre Ziele in den Bereichen Mitarbeitergewinnung, Employer Branding und Personalmarketing effizient und zuverlässig erreichen können.

Sie möchten die Aufmerksamkeit qualifizierter Fachkräfte auf sich ziehen, ihre vakanten Stellen besetzen und sich dabei von erfahrenen Experten beraten lassen? Fordern Sie jetzt den kostenlosen Fachreport zur Mitarbeitergewinnung der matchandmake GmbH an, um zu erfahren, wie Sie als erfolgreiches Unternehmen durch die Krise kommen oder melden Sie sich direkt bei Luka Glavas und Lukas Weiner und vereinbaren Sie einen Termin!

Pressekontakt:

matchandmake GmbH

Vertreten durch: Luka Glavas und Lukas Weiner

E-Mail:

info@matchandmake.de



Webseite:

https://matchandmake.de/



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: matchandmake GmbH