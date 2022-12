Krankenwelle in Deutschland: CoviMedical bietet neue PCR-Tests zur Erkennung von RSV-Infektionen an

Dillenburg (ots)

PCR-Tests sind an Teststellen von CoviMedical unter 15minutentest.de buchbar

buchbar Auch Kombi-Tests zur Erkennung von COVID-19- und RSV-Infektionen erhältlich

Das RS-Virus (Respiratorisches Synzytialvirus) grassiert in Deutschland und sorgt vor allem bei Kindern für hohe Infektionszahlen. Dazu kommen ungewöhnlich viele Personen, die an Influenza erkrankt sind, und weitere mit Corona-Infektionen. Dies führt dazu, dass die Krankenstände aufgrund von Atemwegserkrankungen laut der Krankenkasse DAK so hoch sind, wie seit drei Jahren nicht mehr. Das RKI schätzte die Zahl der Arztbesuche wegen Atemwegserkrankungen zuletzt auf zwei Millionen - so viel wie "sonst nur in Spitzenwochen starker Grippewellen".

CoviMedical, ein führendes Unternehmen für Dienstleistungen im Bereich der öffentlichen Gesundheitsfürsorge, bietet deshalb ab jetzt einen neuen PCR-Test an. Dieser untersucht, ob die Testpersonen mit dem aktuell grassierenden RS-Virus infiziert sind. Der Ablauf ist wie bei einem Corona-PCR-Test: Die abgegebene Testprobe wird im Labor ausgewertet und am nächsten Tag erhalten die Testpersonen ihr Ergebnis. Kinder können anstatt eines Nasen- oder Rachenabstrichs auch eine Gurgelprobe abgeben.

PCR-Tests sind zuverlässig und entdecken auch asymptomatische Infektionen. Von daher gelten sie als Goldstandard und sind Schnelltests in vielen Belangen überlegen. Der PCR-RSV-Test ist an allen Teststellen von CoviMedical (15minutentest.de) bundesweit erhältlich und kostet 24,90 Euro. Ein kombinierter Test, der die Probe auf RS-Viren und Corona-Viren untersucht, ist ebenso verfügbar, wie die klassischen Corona-PCR-Tests.

CoviMedical bietet in Kürze beide RSV-Tests auch als Hometests an. Kunden erhalten dabei ein Testset mit allen zur selbstständigen Probennahme benötigten Materialien. Unter Anleitung einer WebApp verifizieren Testpersonen ihre Identität und werden durch den Probenentnahmevorgang geführt. Anschließend wird die Probe postalisch an ein PCR-Labor übermittelt. Der Hometest kann zukünftig auch für andere Erreger eingesetzt werden. Zudem bietet CoviMedical diesen Hometest Kooperationspartnern an, so dass auch diese ihren Kunden schnell und unkompliziert Testmöglichkeiten für das RS-Virus zur Verfügung stellen können.

Christoph Neumeier, Gründer und Geschäftsführer von CoviMedical, sagt: "Die Feiertage kommen näher und damit auch die Zeit, in der viele Menschen die Weihnachtstage zusammen verbringen möchten. Dabei kommen traditionell viele Generationen unter einem Dach zusammen. Unsere PCR-Tests helfen, die Feiertage unbeschwert zu genießen und für alle möglichst sicher zu gestalten - von den Großeltern bis zum Enkelkind."

Über CoviMedical

CoviMedical ist ein junges Unternehmen aus Dillenburg/Hessen. Wir betreiben Forschung und Entwicklung und erbringen Dienstleistungen im Bereich der öffentlichen Gesundheitsfürsorge. Dazu gehören der Aufbau und Betrieb von Einrichtungen, um medizinische und biologische Tests durchzuführen, Diagnostik sowie weitere Gesundheitsdienstleistungen. Zudem bietet das Unternehmen Beratungen im Bereich der persönlichen und öffentlichen Gesundheitsfürsorge an, mit einem Fokus auf E-Health, Digitalisierung des Gesundheitswesens und langfristiger Gesundheitsfürsorge.

