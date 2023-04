Julian Schneider: Diese 3 häufigen Marketingfehler kosten IT- und Beratungsfirmen jährlich 7-stellige Summen

Heusweiler (ots) - Julian Schneider, Dennis Keller und Steffen Weßler sind die Gründer der proMOTION pictures KWS GmbH, deren Angebot sich an mittelständische Unternehmen richtet, die ihre Kundenakquise mithilfe von professionellem Video-Marketing messbar vereinfachen möchten. Hierbei legen die Marketing-Experten den Fokus auf starke Bilder, Audios und Inhalte.

IT- und Beratungsfirmen können sich dadurch auf den ersten Blick von ihrer Konkurrenz abheben. Hier erfahren Sie, welche drei häufigen Marketingfehler IT- und Beratungsfirmen siebenstellige Summen kosten können.

Auf zielgerichtetes Marketing kann kein Unternehmen verzichten, das langfristig erfolgreich auf dem Markt bestehen möchte. Jedoch fällt genau das vielen Betrieben schwer. IT- und Beratungsfirmen bilden hier keine Ausnahme. Oft ist sogar das Gegenteil der Fall, wie Video-Marketing-Profi Julian Schneider von der proMOTION pictures KWS GmbH weiß: "Unternehmen aus der IT und der Beratung machen immer wieder Fehler bei ihrem Marketing. Diese verschlingen extrem viel Geld - teils in Millionenhöhe und das jedes Jahr." Gemeinsam mit seinen beiden Geschäftspartnern Dennis Keller und Steffen Weßler unterstützt er mittelständische Betriebe dabei, ihre Neukundenakquise auf Basis von Video-Marketing signifikant zu vereinfachen. Sie wissen damit genau, worauf es ankommt. Im Folgenden hat Julian Schneider verraten, welche drei Marketingfehler IT- und Beratungsunternehmen mitunter siebenstellige Summen kosten können und wie sie vermieden werden können.

1. Austauschbarkeit durch Vorteile und Besonderheiten ersetzen

Eines der Hauptprobleme zahlreicher Beratungs- und IT-Firmen, besonders im Prozessbereich, ist ihre Austauschbarkeit. In ihren Marketingmaßnahmen werfen sie mit gängigen Floskeln wie "Change Management" oder "Prozessoptimierung" um sich, vermitteln dabei aber nicht, was sie als Anbieter speziell auszeichnet. Stattdessen sollten IT- und Beratungsunternehmen also daran arbeiten, ihre eigenen Vorteile, wie digitale Abwicklungen oder die Möglichkeit zu kurzfristigen Workshops zu identifizieren und diese offen nach außen zu kommunizieren. Entscheidend dabei ist, sich individuell vom Wettbewerb abzuheben, um potenzielle Neukunden zu überzeugen.

2. Sich als Ansprechpartner auf Augenhöhe positionieren

Ein weiterer großer Fehler von Unternehmen aus der IT- und Beratungsbranche ist es, sich unnötig kompliziert auszudrücken. Sie verwenden bewusst abstrakte Begriffe im Marketing, um kompetenter als die Konkurrenz zu wirken. Dadurch verunsichern sie jedoch ihre potenziellen Kunden, die sich aufgrund der extrem komplizierten Darstellung letztlich nur wenig unter dem Angebot vorstellen können. In der Folge schieben sie ihre Entscheidung auf oder verwerfen sie ganz. Als Unternehmen in der IT und Beratung gilt es daher, auf die Verständlichkeit des eigenen Angebots und eine Kommunikation auf Augenhöhe mit seiner Zielgruppe zu setzen.

Zusätzlich bietet es sich an, kurze Erfolgsstorys von Kunden zu teilen. Mittels kurzer Videos können Kunden über die erfolgreiche Zusammenarbeit und die daraus resultierenden Vorteile für sie berichten und so das Vertrauen der Zielgruppe in das Angebot sowie das Unternehmen selbst stärken. Schließlich überzeugt nichts mehr als die authentische Video-Empfehlung eines zufriedenen Kunden.

3. Kundeneinwände durch Sicherheit ersetzen

Ebenso entscheidend, meist jedoch nicht genügend gewürdigt, sind etwaige Bedenken auf Kundenseite. Schließlich handelt es sich gerade in diesem Bereich um teils komplizierte Prozesse, die in ein bestehendes Unternehmen implementiert werden sollen. Mögliche Komplikationen wie Anpassungsschwierigkeiten aufseiten der Belegschaft schüren daher die Bedenken. Grundsätzlich sind sich viele Unternehmen zwar durchaus auch der sich ihnen bietenden Vorteile bewusst, die möglichen Risiken wiegen gedanklich jedoch schwerer. Schließlich können Fehler ähnlich einer OP gravierende Folgen für ein Unternehmen mit sich bringen. Daher sollten Anbieter Zweifel zielgerichtet ausräumen, indem sie Kundenerfahrungen und bereits umgesetzte Projekte im Rahmen ihres Marketings thematisieren. Erfolgsbeispiele ähnlicher Firmen geben dem Interessenten spürbare Sicherheit im Rahmen seiner Entscheidungsfindung.

