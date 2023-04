Jetzt gibt es die Alternative zum Aroniasaft. Gut fürs Wohlergehen und dennoch süßer

Markenbotschafterin Uta Bresan mit dem Bio Aronia+Granatapfelsaft von Aronia ORIGINAL © Aronia Original Naturprodukte GmbH

Dresden

Optisch kann man den Unterschied nicht erkennen. Doch der erste Schluck ist dann doch ganz anders. Während beim Aroniasaft oftmals Kundinnen und Kunden beim allerersten Schluck sagen, "das schmeckt schon nach Gesundheit", ist es bei der Alternative zum reinen Aroniasaft ein anderes Empfinden. Vor allem die Bitter- und Gerbstoffe im Aroniasaft lassen einem schon mal das Gesicht verziehen. Aroniasaft ist eben pur getrunken kein Getränk gegen den Durst oder für den Genuss, sondern in erster Linie für das Wohlergehen. Schon die Dosierung von rund 100 ml täglich zeigt, dass es sich um keinen Trunk für den schnellen Konsum handelt. Voll mit den Inhaltsstoffen OPC und Anthocyanen besitzt die Aroniabeere gegenüber anderen in Mitteleuropa angebauten Früchten die höchste Konzentration an diesen. Und wer die Aroniabeere kennengelernt hat, den stört der adstringierende bis bittere Geschmack eher wenig. Die Aroniabeere eben etwas Gutes und besonders für das Wohlergehen des Menschen.

Was aber nun ist die schmackhaftere Alternative zum Aroniasaft? Nun, es ist Aroniasaft mit einem starken Partner: Granatapfelsaft! Hier treffen sich zwei außergewöhnliche Naturprodukte. Diese Symbiose im richtigen Mischungsverhältnis ist gut fürs Wohlergehen und zugleich schmackhaft, da der Granatapfel weniger Bitter- und Gerbstoffe und dafür mehr Süße enthält. Die Formel für dieses einzigartige Produkt vom Marktführer Aronia Original lautet: so viel Aronia Saft wie möglich und so viel Granatapfelsaft wie nötig. Daraus ist dann ein Mischungsverhältnis von 2/3 Aroniasaft zu 1/3 Granatapfelsaft entstanden. Auch für dieses einzigartige Naturprodukt in Bioqualität gilt eine tägliche Verzehrempfehlung von rund 100 ml.

Schauen Sie jetzt im Webshop des Herstellers Aronia ORIGINAL vorbei und probieren Sie den Aronia Granatapfelsaft aus.

