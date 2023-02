Internationaler Kinderkrebstag am 15. Februar / Team Rynkeby Deutschland unterstützt krebskranke Kinder

Team Rynkeby Deutschland konnte im letzten Jahr 350 Tausend Euro an die Deutsche Kinderkrebsstiftung spenden. © Eckes-Granini Group GmbH

Nieder-Olm (ots)

Charity-Radsportinitiative zugunsten schwerkranker Kinder

Spenden für Forschungsprojekte der pädiatrischen Onkologie und Reha-Projekte der Deutschen Kinderkrebsstiftung

Hauptsponsor ist die Eckes-Granini Marke hohes C

Team Rynkeby Deutschland unterstützt auch in diesem Jahr die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Nachdem die deutschen Radfahrer:innen im letzten Jahr bei dem europaweiten Charity-Radrennen nach Paris insgesamt 350 Tausend Euro für die Deutsche Kinderkrebsstiftung sammeln konnten, wollen sie die Summe in diesem Jahr übertreffen.

"Kinderkrebs verändert das Leben für die Betroffenen und deren Familien maßgeblich. Mit Spendenaktionen wie von Team Rynkeby können wir diesen Menschen helfen," erklärt der Geschäftsführer der Deutschen Kinderkrebsstiftung, Dr. Dirk Hannowsky. Ein Großteil der Spendensumme von Team Rynkeby Deutschland wird für Forschungsprojekte der pädiatrischen Onkologie eingesetzt. Ein weiterer Teil kommt anderen Projekten der Deutschen Kinderkrebsstiftung zugute, insbesondere dem "Waldpiraten-Camp" - einer Freizeiteinrichtung, in der krebskranke Kinder wieder Mut und Kraft tanken können - sowie der SyltKlinik, wo familienorientierte Reha-Maßnahmen angeboten werden.

Europaweites Engagement für schwerkranke Kinder

Team Rynkeby sammelt jedes Jahr im Rahmen einer Radtour nach Paris Spenden für schwerkranke Kinder. Seit 2016 wird Team Rynkeby von der Eckes-Granini Gruppe unterstützt. In Deutschland begleitet die Markehohes C die Initiative als Hauptsponsor. Im vergangenen Jahr konnten in ganz Europa insgesamt 10,4 Millionen Euro gesammelt werden.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.eckes-granini.com/nachhaltigkeit-alt/menschen/team-rynkeby/

Über Eckes-Granini: Die Eckes-Granini Deutschland GmbH gehört zu den führenden Markenartiklern im Bereich der fruchthaltigen Getränke und steht mit ihren Top-Marken hohes C, granini und Die Limo für Qualität, Genuss und Gesundheit gleichermaßen. Das umfangreiche Sortiment wird u. a. abgerundet durch die Sirupmarke YO und die Kindermarke FruchtTiger. Mit über 550 Beschäftigten an den Produktionsstandorten Bröl (Nordrhein-Westfalen), Bad Fallingbostel (Niedersachsen) und dem Verwaltungssitz in Nieder-Olm (Rheinland-Pfalz) ist Eckes-Granini ein modernes Familienunternehmen, das sich an traditionellen Werten verbunden mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein orientiert. Eckes-Granini arbeitet kontinuierlich daran, Treibhausgas-Emissionen zu vermeiden und über eine Vielzahl an Maßnahmen zu verringern. Darüber hinaus engagiert sich Eckes-Granini bei der Rynkeby Charity-Radtour mit einem eigenen Team. Den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Eckes-Granini Group finden Sie unter Nachhaltigkeitsbericht (eckes-granini.com).

Spenden für Forschungsprojekte der pädiatrischen Onkologie und Projekte der Deutschen Kinderkrebsstiftung, wie die SyltKlink, ein familienorientiertes Rehazentrum für krebskranke Kinder. © Eckes-Granini Group GmbH