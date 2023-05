Immer in Verbindung: USB-C-Adapter für MacBook und Co. von KabelDirekt

Quickborn (ots) - USB ist die Standard-Schnittstelle beim Energie- und Datentransfer. Das heißt aber nicht, dass es für alle Geräte einen einheitlichen Anschluss gibt. Wer sein Smartphone, Tablet oder MacBook mit einem Speichermedium, einer Kamera oder Spielekonsole verbinden möchte, ist auf spezielle Adapter und Hubs angewiesen.

Der Universal Serial Bus, kurz USB, hat sich mittlerweile als Standard für die Datenübertragung zwischen verschiedenen Geräten und zum Aufladen durchgesetzt. Allerdings gibt es nach wie vor verschiedene USB-Anschlusstypen und -Versionen. Die gängigsten sind heutzutage USB-A als Standard bei PCs und USB-C an Smartphones, Laptops, Kameras oder der Nintendo Switch. Der USB-Generation 2.0 sind inzwischen 3.0, 3.1, 3.2 und 4.0 gefolgt. Die jüngste USB-Version bietet mit 40 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) die höchste Übertragungsgeschwindigkeit. Um Geräte mit unterschiedlichen Anschlüssen und Transferraten zu verbinden, ist ein Adapter notwendig. Als Kabelspezialist bietet KabelDirekt nicht nur ein großes Sortiment an USB-Kabeln, sondern auch die passenden USB-Adapter und -Hubs für USB-A und -C von 2.0 bis 4.0.

Adapter für USB-C und Micro-USB "On The Go"

Ein USB-Adapter ist sehr praktisch, wenn es darum geht, Geräte mit USB-A- und USB-C-Anschlüssen miteinander zu verbinden. Wie sonst wäre es möglich, USB-Sticks oder Card Reader an ein Tablet, Smartphone oder Notebook anzuschließen. Das MacBook ist hierfür das beste Beispiel. Seit 2015 ist es nur noch mit USB-C-Thunderbolt-3-Schnittstellen ausgerüstet. Um ältere Geräte mit USB-A-Anschluss, wie etwa Maus, Kartenlesegerät, externe Festplatte, USB-Headset oder Drucker, mit dem MacBook zu verbinden, ist ein Adapter notwendig. Dafür eignet sich der sogenannte USB-C OTG Adapter von KabelDirekt. Dank ihm lassen sich USB-Geräte an Smartphones, Tablets und Notebooks mit USB-C-Anschluss koppeln, vorausgesetzt, diese unterstützen OTG. USB-OTG ist die Abkürzung für "USB On-The-Go" und bezeichnet die Option, die Geräte unterwegs jederzeit miteinander verbinden zu können. Der Adapter aus dem Hause KabelDirekt eignet sich bestens für alle Geräte und Speichererweiterungen mit USB-A-Anschluss, wie etwa USB-Sticks, Kameras oder Drucker. Dank USB 3.0 kommt er auf eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s, was zehnmal schneller ist als USB 2.0.

Weniger verbreitet sind Geräte mit Mini-USB-Anschluss, wie zum Beispiel Micro-USB. Das betrifft vor allem ältere Mobilgeräte und Tablets, Bluetooth-Kopfhörer, Kameras oder Card Reader. Doch Geräte mit Micro-USB-Buchse haben längst nicht ausgedient und müssen auch nicht ersetzt werden. Der Micro-USB OTG Adapter von KabelDirekt ist genau das richtige Gadget für USB-C-kompatible Geräte. Dank USB-2.0-Technologie erreicht er eine Übertragungsrate von 480 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Ob Micro-USB- oder USB-C-OTG-Adapter: Beide sind aufgrund ihrer praktischen Länge von 0,15 Meter und ihrem handlichen Format die idealen Begleiter für unterwegs. Sie passen in jede Tasche und sind schnell bei der Hand, um etwa ein Smartphone mit dem MacBook zu verbinden oder ein Tablet mit einer Kamera. Die PVC-Ummantelung macht sie besonders robust und langlebig, sorgt aber zugleich für ausreichend Flexibilität in jeder Situation.

Aus eins mach vier: Mehr Ports mit dem USB-C-Hub von KabelDirekt

Aber nicht nur unterschiedliche USB-Standards sorgen für Herausforderungen beim Verbinden von mehreren Geräten. Wer regelmäßig am Schreibtisch sitzt, kennt das Problem mit Sicherheit: In der Regel ergibt es sich, dass mehrere Geräte, wie Maus, Tastatur, Webcam, Controller, USB-Sticks oder externe Festplatte an PC, Laptop oder Mac angeschlossen werden - aber es sind nicht ausreichend USB-Ports vorhanden. Und es ist sehr ärgerlich, ein Gerät entfernen zu müssen, um ein neues anschließen zu können. Warum nicht einfach die USB-Ports erweitern? Der USB-C-Hub von KabelDirekt erweitert die verfügbaren Ports um vier USB-A-Anschlüsse, sodass es ein Leichtes ist, mehrere Geräte zugleich an PC, Laptop, MacBook, Google Chromebook, Apple iPad, Tablet oder Smartphone anzuschließen. Der USB-Hub ist perfekt für unterwegs geeignet und mit einem 40 cm langen Kabel ausgestattet, sodass kein Netzteil oder zusätzliches Kabel erforderlich ist. Er unterstützt USB 2.0 sowie USB 3.0 und erreicht eine maximale Übertragungsgeschwindigkeit von maximal 5 Gbit/s, sodass auch der Transfer von umfangreichen Daten und hochauflösenden Filmen oder Videos schnell gelingt.

USB ist nicht gleich USB. Aber mit den passenden USB-Adaptern und -Hubs von KabelDirekt ist es keine Schwierigkeit, ältere Versionen mit modernen Geräten zu verbinden oder USB-Ports zu erweitern - sei es zum Aufladen oder Übertragen von Daten.

Über KabelDirekt

Seit der Gründung 2010 steht KabelDirekt für hochwertige Kabel zu fairen Preisen. Vom einfachen Ladekabel bis zur professionellen Netzwerklösung bietet das inzwischen global operierende Familienunternehmen ein umfassendes Sortiment erstklassiger Eigenentwicklungen. Neben hochwertiger Qualität und ausgezeichnetem Design legt das KabelDirekt-Team besonders großen Wert darauf, mit seinen Millionen zufriedenen Kunden jederzeit in guter Verbindung zu bleiben.

