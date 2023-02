Gut bezahlt, aber unsexy: 5 Tipps, wie Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe neue Mitarbeiter finden

Teilen

Gut bezahlt, aber unsexy: 5 Tipps, wie Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe neue Mitarbeiter finden © BESE-MEDIA

Wiehl (ots) - Jeder, der einen Kanal- oder Rohrreinigungsbetrieb besitzt, weiß, dass es schwierig sein kann, qualifizierte Mitarbeiter zu finden - erst recht, wenn die Position nicht als "sexy" bezeichnet werden kann.

"Die gute Nachricht: Mit den richtigen Strategien wird der eigene Betrieb ansprechender und zieht so geeignete Mitarbeiter an", so Marketingexperte Erich Bese. Er hat sich auf das Online-Marketing für Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe spezialisiert und weiß, worauf es bei der richtigen Positionierung ankommt. In diesem Artikel verrät er daher fünf Tipps, wie sich Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe online präsentieren, um schnell neue Mitarbeiter zu finden.

Tipp 1: Sich als attraktiven Arbeitgeber präsentieren

Um die besten Fachkräfte für sich zu gewinnen, gilt es mehr zu bieten als nur eine gute Bezahlung. Ein organisiertes, digitalisiertes Arbeiten, arbeitserleichternde Maßnahmen und Weiterbildungsmöglichkeiten sind einige der Dinge, auf die Top-Fachkräfte Wert legen. Es gibt inzwischen viele Benefits, die auch vom Staat gefördert werden.

Die Benefits, die sich als besonders interessant herausgestellt haben, sind Gutscheine bis zu 50 Euro, die steuerfrei sind, Gesundheitsbenefits, die vom Staat gefördert werden, einschließlich Mitgliedschaften in Fitnessstudios. Als weitere beliebte Benefits gelten E-Roller, BahnCards oder Firmenwagen, die Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden können. Außerdem werden auch Zuschüsse für die Verpflegung gerne in Anspruch genommen.

Tipp 2: Die richtige Werbung schalten

Um Nachwuchs zu gewinnen, müssen Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe sich auf die richtige Zielgruppe konzentrieren. In diesem Fall sind junge Menschen im Alter von 18 bis 24 Jahren das relevante Publikum. Schließlich sind sie diejenigen, die sich überlegen, welchen Beruf sie ergreifen wollen und ob sie bereit sind, eine neue Herausforderung anzunehmen. Für Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe gilt es, diese Zielgruppe dort zu erreichen, wo sie sich in ihrer Freizeit aufhält - und das sind heute vor allem die sozialen Medien.

Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe kommen daher nicht umhin, genau dort für sich zu werben. Besonders Videos haben sich als hilfreich erwiesen, um potenzielle Bewerber auf sich aufmerksam zu machen. Sie bieten eine hervorragende Möglichkeit, den Beruf auf humorvolle Weise vorzustellen und gleichzeitig relevante Informationen über das Unternehmen zu vermitteln. So gelingt es Kanal- und Rohrreinigungsbetrieben, ihr Image zu verbessern und mehr Bewerber anzuziehen.

Tipp 3: Soziale Medien und Netzwerke nutzen

Soziale Medien und Netzwerke sind ein wichtiges Instrument, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und bestehende zu binden. Dabei sollten Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe die verschiedenen Kanäle nutzen, um potenziellen Bewerbern einen authentischen Einblick in den Arbeitsalltag zu geben. Bilder von abgeschlossenen Arbeiten oder Videos der Mitarbeiter helfen Kandidaten dabei, einen ersten Eindruck vom Betrieb zu gewinnen.

Tipp 4: Top-Vergütungen anbieten

Im Kampf um qualifizierte Arbeitskräfte hat sich trotz aller Vorteile außerdem ein überdurchschnittlicher Lohn als besonders hilfreich erwiesen. Dabei gilt es, in top ausgebildete und qualifizierte Profis zu investieren und diese zu einer Zusammenarbeit zu motivieren. Neben dem finanziellen Aspekt ist es essentiell, den Mitarbeitern Respekt und Vertrauen entgegenzubringen und eine unterstützende Unternehmenskultur zu pflegen. Mit gutem Training und regelmäßigen Weiterbildungen ist es außerdem möglich, ein leistungsfähiges Team aufzubauen.

Tipp 5: Jobdetails transparent kommunizieren

Letztlich gilt es, die Vor- und Nachteile einer vakanten Stelle transparent zu kommunizieren. Dabei sind die attraktiven Möglichkeiten ebenso essentiell, wie über mögliche Herausforderungen zu sprechen. Schließlich führen Unwissenheit oder falsche Informationen letztlich nur zu Frust.

Über Erich Bese:

Erich Bese ist der Gründer und Geschäftsführer von BESE-MEDIA. Mit seinem Team hat er sich auf das Online-Marketing für Kanal- und Rohrreinigungsbetriebe spezialisiert. Sein Ziel: Kompetente Betriebe im Internet sichtbar zu machen und ihnen so zu mehr Kunden und Mitarbeiter zu verhelfen. Seit mehr als fünf Jahren unterstützt Erich Bese seine Kunden bereits bei allen wichtigen Themen rund um das Online-Marketing und die optimale Webseite. Mehr Informationen unter: https://bese-media.de

Pressekontakt:

BESE-MEDIA

Vetreten durch: Erich Bese

https://bese-media.de



E-Mail:

office@bese-media.de





Pressekontakt:

Ruben Schäfer

redaktion@dcfverlag.de



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: BESE-MEDIA