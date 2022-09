Fortsetzung folgt: IKEA Interview-Podcast "Im Leben und daneben" geht in die nächste Runde

Bildquelle: Inter IKEA Systems B.V. 2022 © IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

Hofheim-Wallau (ots)

Zweite Staffel des IKEA Podcasts "Im Leben und daneben" startet am 28. September 2022

Interview-Podcast über die Bedeutung von sich zu Hause fühlen, ein Zuhause schaffen und nach Hause kommen

Im Frühjahr diesen Jahres ist der IKEA Interview-Podcast "Im Leben und daneben" als neues Unterhaltungsformat auf allen gängigen Podcast-Plattformen gestartet. Nach 15 erfolgreichen Folgen geht "Im Leben und daneben" jetzt in die nächste Runde. Im Fokus des Podcasts steht weiterhin der wohl wichtigste Ort der Welt - das Zuhause.

Zuhause - was ist das eigentlich?

Ist Zuhause ein Ort, ein Gefühl, sind das besondere Menschen, Gegenstände oder alles zusammen? Und was, wenn man sich nirgendwo zu Hause fühlt oder fühlen kann? Das Moderations-Duo des IKEA Podcasts, Linda Leinweber und Tolga Akar, wollen genau diesen Fragen auf den Grund gehen und tauchen dazu in das Leben, die Erfahrungen und Erlebnisse vieler spannender Gäste ein. Dabei zeigte sich seit Folge eins: So individuell wie die Lebensgeschichten der Gäste sind auch ihre Antworten auf die Frage nach dem Zuhause.

Was sich im Leben und daneben abspielt

Auch in der zweiten Staffel behandelt der IKEA Podcast "Im Leben und daneben" all die relevanten und meist auch sehr emotionalen Aspekte, die das Leben und das Gefühl von Zuhause-sein bestimmen, aus verschiedenen Blickwinkeln. So geht es unter anderem um Beziehungen, Sexualität, Transidentität, Armut, Vielfalt und Toleranz, inneres Glück, aber auch Einsamkeit und Alleinsein.

Spannende Gäste mit noch spannenderen Geschichten

In den kommenden Monaten bittet IKEA neue und altbekannte Gäste an die Mikrofone von "Im Leben und daneben". Mit dabei sind unter anderem Psychologin Stefanie Stahl, Schauspieler Hardy Krüger jr, Sexualpädagogin Gianna Baccio, Bestseller Autor Daniel Schreiber, Olympionike Balian Buschbaum, Philosophin Amani Abuzahra und viele mehr. Die Geschichten aller Gäste eint, dass sie spannend sind, berühren und Mut machen.

Auch für die Fortsetzung des Interview-Formats arbeitet IKEA mit der Berliner Podcast-Agentur "Auf die Ohren". Die Folgen erscheinen wie gewohnt alle zwei Wochen, immer mittwochs, auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, iTunes und Google Podcasts. Weitere Einblicke und Informationen zur zweiten Staffel "Im Leben und daneben" gibt es hier.

