Florian Sondershausen: Gründer des ersten TÜV-zertifizierten Blockchain-Bildungsinstituts in Deutschland

Koblenz (ots) - Florian Sondershausen ist der Gründer und Geschäftsführer der Sondershausen Media GmbH, des ersten TÜV-zertifizierten Blockchain-Bildungsinstituts in Deutschland. Im Rahmen eines Schritt-für-Schritt-Ausbildungsprogramms unterstützt der Experte für Kryptowährungen seine Kunden dabei, mit kalkulierbarem Risiko am Kryptomarkt zu investieren.

Gemeinsam mit seinem Team zeigt er Unternehmern, Investoren und Angestellten, wie sie sich angesichts der Digitalisierung des Finanzsystems online ein Vermögen aufbauen und dabei beträchtliche Gewinne erzielen können.

Die Digitalisierung des Finanzsystems ist nicht mehr aufzuhalten. Bereits heute laufen die Prozesse zum größten Teil digital ab. Dabei setzen bereits 44 der 100 größten Unternehmen der Welt Blockchain und tokenisierte Prozesse ein. Ebenso arbeiten ganze Börsen, wie auch die Schweizer Börse SIX daran, ihre Systeme durch Token-Strukturen und Blockchain zu digitalisieren. Und auch der Kryptomarkt bietet viele neue Chancen für lukrative Investments mit beträchtlichen Renditen. So gab es in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs an Milliardären aus der Krypto- und Blockchain-Branche. Dennoch ist Vorsicht geboten: Laut Marktstudien schaffen es nur zehn Prozent der Risikokapital-Investoren, ihr investiertes Vermögen nicht zu verlieren. Lediglich zwei Prozent dieser Investoren sind langfristig, das heißt drei oder mehr Jahre, wirklich profitabel - und gerade einmal ein Prozent der Anleger kann auf Grundlage von Finanzinvestments davon leben. "In vielen Fällen ist ein Scheitern vorprogrammiert", weiß Florian Sondershausen, Gründer und Geschäftsführer der Sondershausen Media GmbH. "Das größte Problem dabei ist, dass viele Menschen sich schlichtweg kaum mit Kryptowährungen auskennen."

Der Experte beschäftigt sich bereits seit acht Jahren ausführlich mit dem Thema. Nahezu von Beginn an hat er die Entwicklung am Kryptomarkt verfolgt. Im Laufe der Jahre entwickelte und optimierte er auf Basis seiner persönlichen Erfahrungen und gesammelten Beobachtungen ein Konzept, das es ihm ermöglichte, Kryptowährungen für einen kalkulierbaren Vermögensaufbau zu nutzen. Mit der Zeit entstand so die Idee für ein Blockchain-Bildungsinstitut, um auch anderen Menschen zum Investmenterfolg zu verhelfen. "Von Anfang an war es mir wichtig, mein Wissen und meine Expertise mit anderen Menschen zu teilen, um sie an meinem bisherigen Erfolg teilhaben zu lassen", erzählt Florian Sondershausen. Mit der Sondershausen Media GmbH beschreitet er nun neue Wege, denn bis dato handelt es sich um das einzige TÜV-geprüfte und -zertifizierte Blockchain-Bildungsinstitut in Deutschland.

Das Konzept der Sondershausen Media GmbH

Florian Sondershausen ist sich der Tatsache bewusst, dass sich viele Interessenten zunächst davor scheuen, ihre Pläne im Krypto- und Blockchain-Bereich zu verwirklichen. "Häufig haben sie mit großer Verunsicherung zu kämpfen, weil es sich um einen unregulierten Markt handelt", berichtet der Krypto-Experte. "Zwar haben sie sich in Ansätzen oft bereits mit dem Kryptomarkt auseinandergesetzt, doch fehlt ihnen noch das grundlegende Verständnis." Darum klärt Florian Sondershausen seine Kunden zunächst stets ausführlich über die Risiken und Möglichkeiten auf. Nur so können unrealistische Erwartungshaltungen durch fundierte Informationen ersetzt werden. Auf dieser Basis lässt sich anschließend ein klares Konzept mit einer zielorientierten Strategie erarbeiten.

Diese Strategien verfolgt Florian Sondershausen

Im Rahmen eines Schritt-für-Schritt-Plans führt Florian Sondershausen seine Teilnehmer allmählich an den Kryptomarkt heran. Der individuelle Wissensstand wird dabei stets berücksichtigt. In interaktiven Trainings lernen die Kunden, sich einen zielführenden Plan zu erarbeiten. Abhängig von dem verfügbaren Kapital und der persönlichen Zielsetzung kann die Investmentstrategie völlig unterschiedlich ausfallen, weshalb man bei der Sondershausen Media GmbH auf Standardformeln verzichtet. "Jeder Mensch ist mit seinen Zielen und Wünschen individuell", betont Florian Sondershausen. "Aus diesem Grund ist es uns sehr wichtig, zunächst einen Strategieplan zu entwickeln, durch den sich unsere Teilnehmer teure Fehler sparen können."

Florian Sondershausen und sein Team haben den Kryptomarkt stets im Blick. In seinem Blockchain-Bildungsinstitut profitieren die Kunden vom gebündelten Wissen mehrerer Krypto-Experten. In regelmäßigen Calls zu unterschiedlichen Themen erhalten die Teilnehmer kontinuierlich neue Informationen, Marktupdates und wertvolle Skills mit an die Hand. So gelingt es, erfolgreiche Investoren auszubilden, die eigenständig am Markt agieren und investieren können. Ein weiterer großer Pluspunkt ist die große Community mit mehr als 1.000 Teilnehmern, in der Erfolge zusammen gefeiert und Herausforderungen gemeinschaftlich überwunden werden. Allein in den letzten 12 Monaten sind dem Blockchain-Bildungsinstitut insgesamt rund 400 neue Schüler beigetreten.

Die Mission der Sondershausen Media GmbH

Mit ihrem Sitz in Deutschland möchte die Sondershausen Media GmbH ihre Seriosität unterstreichen. "Gerade die Kryptobranche ist leider stark durch Scam und Betrug belastet", so der Experte. "Mit unserem Angebot möchten wir beweisen, dass es auch anders geht - schließlich ist eine deutsche GmbH zu absoluter Transparenz verpflichtet." Dass das Blockchain-Bildungsinstitut absolut vertrauenswürdig ist, beweisen nicht nur seine TÜV- und DQN-Zertifizierungen, sondern auch die zahlreichen Erfolgsgeschichten von mehr als 1.000 Teilnehmern, die sich durch die Coachings parallel zum Hauptberuf eine zusätzliche Einkommensquelle aufbauen konnten. Mit seiner erprobten Strategie möchte Florian Sondershausen seine Kunden auch in Zukunft auf dem Weg in die finanzielle Freiheit begleiten.

