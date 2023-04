Einzigartig - das Rosenfest in Kazanlak

Teilen

Rosenfest in Kazanlak, Bulgarien © Gemeinde Kazanlak

Sofia (ots) - Einmal jährlich wandelt sich die Stadt Kazanlak in ein duftendes und buntes Rosenparadies. Die Tages des Rosenfestes sind weltweit bekannt und die Gäste erfahren tauchen in ein duftendes Blütenmeer. Wussten Sie, dass Bulgarien weltweit größter Produzent von Rosenöl ist? Dieses Öl wird dann exportiert und in mehreren Produkten wie Pralinen, Marmeladen, Spirituosen, und natürlich Parfums verwendet.

Das Hauptgebiet für den Anbau der Rose befindet sich neben der Stadt Kazanlak in Zentralbulgarien. Zur Erntezeit pflücken mehr als ein paar tausend Menschen jede Rosenblüte per Hand. Die Bedeutung dieser Ernte und der Industrie, die sie erzeugt, ist eine Quelle des Stolzes für Bulgaren, die die Erntesaison mit einem farbenfrohen Festival feiern. Sie feiern die Jugend und Schönheit, die Perfektion der Natur, die die wunderbare Damaszener Rose zum Ausdruck bringt.

Ein großer Dank gilt dem jahrhundertealten Handwerk, der Arbeit der Rosenzüchter und der Rosenverarbeiter. Das Festival gilt der Kraft des flüssigen Goldes, das seit mehr als einem Jahrhundert auf der ganzen Welt bekannt ist - das bulgarische Rosenöl.

Die Emotionen in diesen Tagen sind vielfältig, unvergesslich und höchst inspirierend, denn im Tal der Rosen sind bulgarische Traditionen lebendig. Besucher und Gäste werden in Kazanlak herzlich begrüßt und alle erfahren eine große Gastfreundschaft. Das Rosenfest findet bereits zum 120. Mal statt.

Lassen Sie die einzigartigen festlichen Momente Ihre Herzen mit viel Güte, Schönheit und Lächeln und Spaß füllen! Ein Besuch zum Rosenfest in Kazanlak wird sich auf jeden Fall lohnen.

