Ein Fahrplan für alle - zur ersten Million

Teilen

Gelnhausen (ots) - Im Buch "Fahrplan zur ersten Million: Anleitung zur finanziellen Unabhängigkeit für Arbeiter und Angestellte"zeigt der Autor Christian R. Loibl, wie Arbeiter und Angestellte ein Vermögen aufbauen und finanzielle Unabhängigkeit erreichen können.

Anhand nachvollziehbarer und realer Beispiele von Singles, Paaren und Familien wird dargelegt, "an welcher Haltestelle des Fahrplans zur ersten Millionen man sich persönlich gerade befindet". Je nachdem findet man im Buch die persönliche Vorgehensweise und Etappenziele, die man einschlagen kann.

Dieses Buch dient als Einstieg in die Welt des Investierens, der Persönlichkeitsentwicklung, optimieren seiner Ausgaben und Einnahmen um eine Sparquote zu erreichen und der Bildung des richtigen Mindsets. Es zeigt die verschiedenen Möglichkeiten auf und definiert, welche davon für Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis geeignet sind.

Neben Spar- und Anlagetipps gibt es auch einen Überblick über die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit, dem Unternehmertum, Studium - oder besser eine Lehre, Umgang mit Steuer und Sinnhaftigkeit welcher Versicherungen, die zukünftige Bedeutung der staatlichen Rente - sowie Hinweise u.a. zur Welt der Aktien, ETFs, Immobilien und wie man in ihr bestehen und als Normalverdiener seine Ziele erreichen kann.

Zum Buch:

Fahrplan zur ersten Million: Anleitung zur finanziellen Unabhängigkeit für Arbeiter und Angestellte

von Christian R. Loibl, 624 Seiten

Hardcover, ISBN: 9783347706637

Softcover, ISBN: 9798352306918

Ebook, ASIN: B0BGBVS43L

Zum Autor:

Christian R. Loibl ist Unternehmer, Investor und Honorardozent. Er begann seinen Werdegang als Arbeiter, war später bei der Bundeswehr und im mittleren Management der privaten Sicherheitswirtschaft, außerdem von 2012-2014 Bundesparteivorsitzender von Deutschlands Direkter Bürgerdemokratie (DDB).

Seit 2003 ist er selbstständiger Unternehmer in der privaten Sicherheitswirtschaft, zeitgleich als Honorardozent an den Berufsfortbildungszentren der bayerischen Wirtschaft (bfz), der Gesellschaft für Fortbildung und Personalentwicklung (Ifp), an den Volkshochschulen (VHS) und an Weiterbildungsschulen tätig. Er ist Investor in den Bereichen Immobilien, Aktien, ETF, P2P, Firmenbeteiligungen und Privatkreditvergaben.

"Sie müssen nicht hart und dauerhaft für Ihr Geld arbeiten, nur so lange, bis Sie genug in Ihre finanzielle Unabhängigkeit investiert haben und das erreicht man früher als man denken mag"

Pressekontakt:

Sie haben Fragen? Sie möchten ein

Leseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?



Hauke Wagner

Presse für Autoren und Bücher

Am Stempelberg 5

D-63571 Gelnhausen

info@autor-presse.de



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner