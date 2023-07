Dominik und Gerd Seitz: Wie ein Online-Shop die Handwerksbranche begeistert

Teilen

Ein kleiner Teil des Gerd Seitz Teams: Hier wird auf Teamgeist, Expertise & Spaß bei der Arbeit gesetzt © Gerd Seitz GmbH

Dürrwangen (ots) - Gewerbetreibende Handwerker gelten als traditionell, doch möglicherweise täuscht dieses Bild. Zumindest kaufen immer mehr der Profis ihre Materialien online ein. Gerd Seitz betreibt gemeinsam mit seinem Sohn Dominik Seitz einen Online-Shop für die Handwerksbranche. Die beiden setzen auf Eigenmarken, strenge Qualitätskontrolle und gute Preise.

Die Handwerker scheint das zu überzeugen, denn der Zulauf ist enorm. Wie genau der Shop die Handwerksbranche begeistert, erfahren Sie im Folgenden.

Die Handwerker haben es gegenwärtig nicht leicht. Die Preise für ihre Materialien steigen beständig und vieles, was auf der Baustelle dringend gebraucht wird, ist nicht von heute auf morgen zu bekommen. Die Profis finden sich deshalb häufig in unangenehmen Situationen wieder: Wie sollen sie einem Kunden, der schon lange auf einen Termin für einen Umbau oder eine Renovierung warten musste, erklären, dass sich die Arbeiten aufgrund von Lieferengpässen verzögern? "Die Handwerker brauchen einen zuverlässigen Lieferanten, der ihnen stabile Preise und eine gleichbleibend hohe Qualität garantiert", sagen Dominik und Gerd Seitz, die mit ihrem Online-Shop zahlreiche Gewerke bedienen. "Sie müssen Kalkulationen erstellen, die Bestand haben - und natürlich möchten sie ihre Termine einhalten. Bei den meisten Materialien ist ein Ausweichen auf eine gerade vorhandene minderwertige Ware keine gute Idee. Denn wenn am Ende die Qualität nicht stimmt, fällt das auf den Handwerker und seinen guten Ruf zurück."

Dominik und Gerd Seitz betreiben einen Online-Shop für professionelle Handwerker und setzen dabei ausschließlich auf Profi-Qualität. Mehr als 90 Prozent der über 4.000 Produkte fallen auf ihre Eigenmarke. "Wir wollten sicherstellen, dass wir Ware von konstant hoher Qualität anbieten", erklären die beiden. "Deshalb entwickeln wir unsere Produkte gemeinsam mit unseren Produzenten. Um gleichbleibende Qualität zu garantieren, führen wir zusätzlich immer wieder Qualitätstests durch. Wir haben den Anspruch, Produkte zu verkaufen, von denen wir selbst zu hundert Prozent überzeugt sind." Neben der Qualität dreht sich im Online-Shop der Familie Seitz alles um durchgehende Verfügbarkeit, schnelle Lieferung und gute Beratung. Die Erfolge sprechen dabei für sich, so verzeichnet der Shop aktuell ein enormes Wachstum, weshalb die Firma Gerd Seitz vor kurzem einen zweiten Standort für zusätzliche 36.000 Quadratmeter Lagerfläche erschloss. Mehr als 15.000 Handwerker vertrauen bereits auf den Service des Familienunternehmens, das den gegenwärtigen Preissteigerungen den Kampf angesagt hat.

Wenn Qualität auf Tradition trifft

Bei einem Online-Shop dürften die wenigsten mit einer langen Tradition rechnen, doch da täuschen sie sich im Fall der Familie Seitz. Das Unternehmen besteht inzwischen in dritter Generation. Alles begann mit dem Großvater, der eine Firma für die Herstellung von Bürsten und Pinseln gründete. Als der gelernte Pinselmacher Gerd Seitz die Leitung übernahm, konzentrierte er sich bald auf die Pinselproduktion. Die Pinsel werden bis heute im eigenen Haus von Hand gefertigt. Es handelt sich unter anderem um Backpinsel, die der in Deutschland wohl bekannteste Hersteller von Backformen und Backmischungen mit seinem Logo vertreibt, aber vor allem auch um ein breites Sortiment an Malerpinseln. Die Produkte wurden, wie es damals üblich war, auf Messen beworben und zum Verkauf angeboten. Dort kam Gerd Seitz in Kontakt mit vielen Malerkunden, welche dem Unternehmen zum Teil bis heute treu sind. Die hohe Qualität kam gut an und so nutzte Gerd Seitz sein Know-how dazu, um die besten Hersteller für eine Sortimentserweiterung ausfindig zu machen. Er erweiterte das Sortiment und bot zusätzlich Abdeckvliese, Klebebänder und später weitere Produkte an, sodass ein Handelsunternehmen entstand.

Als Dominik Seitz vor einigen Jahren in das Unternehmen seines Vaters einstieg, hatten sich die Zeiten schon wieder gewandelt. Wer im Geschäft bleiben wollte, musste sich anpassen. Dominik Seitz stand vor der Aufgabe, das traditionelle Handelsunternehmen in den E-Commerce zu überführen. Seit sechs Jahren ist der Shop nun online und verzeichnet eine große Resonanz. "Wir wollten keinen Online-Baumarkt, sondern einen Shop für die Profis", erzählt Dominik Seitz, der in Kürze mit in die Geschäftsleitung einsteigen wird und den gesamten Bereich leitet. "Es ging uns um hohe Qualität zu einem guten Preis und einen erstklassigen Service." Manche Kunden sind dem Unternehmen im Übrigen seit 20 Jahren treu. Sie kaufen dort die handgefertigten Pinsel, das Malervlies und das bekannte Gerd's Goldband. Die Erfolge sprechen also für sich.

Sie sind Handwerker und suchen nach einem Online-Shop mit hoher Qualität zu günstigen Preisen? Schauen Sie jetzt im Shop von Dominik und Gerd Seitz vorbei und machen Sie sich ein Bild von seinem Angebot!

Pressekontakt:

Gerd Seitz GmbH

Gerd Seitz & Dominik Seitz

Email:

info@gerd-seitz.de



Webseite:

https://www.gerd-seitz.de/



Weiteres Material:

www.presseportal.de



Quelle: Gerd Seitz GmbH