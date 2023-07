Die Bildungsfabrik: Individuelles Konzept revolutioniert Industriemeister Ausbildung

Andernach (ots) - Das innovative Konzept der Bildungsfabrik revolutioniert die Landschaft der Meisterschulausbildung in Deutschland. Gegründet von Stephan Rodig und Sebastian Jund, setzt die Bildungsfabrik auf ihre umfangreiche Expertise in berufsbegleitenden Weiterbildungen, der Industriemeister-Metall-Ausbildung und dem Studium des Wirtschaftsingenieurwesens, um ein einzigartiges Ausbildungsmodell zu schaffen, das stark auf Kundenorientierung und individuelle Betreuung fokussiert.

Die Bildungsfabrik hat es sich zum Ziel gesetzt, die größte digitale Meisterschule Deutschlands zu sein. Sie widmen sich mit Hingabe der Schaffung einer Online-Lernumgebung, die in ihrer Wirksamkeit physischen Klassenräumen in nichts nachsteht. "Präsenzunterricht wird bei uns digitalisiert, wobei unsere Dozenten sich gewissenhaft in der Nutzung digitaler Technologien geschult haben", betonen die Gründer.

Innerhalb der kurzen Zeit von 2021 bis 2023 hat die Bildungsfabrik bereits 500 erfolgreiche Kunden betreut. Allerdings betrachten die Gründer diesen Erfolg nicht als Ruhepunkt, sondern als Ansporn, größere Ziele zu verfolgen. Dazu gehört auch die Kundenbetreuung auf einem hohen Niveau, um die Zufriedenheit ihrer Kunden zu maximieren.

Im Vergleich zu konventionellen Ausbildungseinrichtungen setzt die Bildungsfabrik den Fokus stark auf den Lernenden. Es bietet eine flexible Lernumgebung, die es jedem ermöglicht, unabhängig von Zeit und Ort zu lernen. Dieses Modell ist besonders für Schichtarbeiter attraktiv, da sie die Möglichkeit haben, vormittags am Unterricht teilzunehmen.

Die Bildungsfabrik steht als Symbol für Qualität, Innovation und Flexibilität in der beruflichen Weiterbildung. Die Gründer ziehen aus ihrer eigenen Erfahrung als Industriemeister und IHK-Dozenten, um ein Lehrmodell zu entwickeln, dass die Qualität des Unterrichts, ob online oder persönlich, gewährleistet. Sie bieten siebentägige Betreuung per Messenger und zweimal wöchentliche Sprechstunden an, um eine umfassende Betreuung ihrer Schüler sicherzustellen.

Die Bildungsfabrik ist mehr als eine Meisterschule. Sie ist ein Pionier in der digitalen Bildung, ein Modell für Kundenzufriedenheit und individuelle Betreuung und ein Vorreiter für innovative Weiterbildungsmethoden. Sie haben ihre Vision, die Meisterschulausbildung zu revolutionieren, verwirklicht und gestalten schon heute die Zukunft der beruflichen Weiterbildung.

Wer sich also mit dem Gedanken trägt, eine Industriemeister-Ausbildung zu starten, sollte sich zunächst bei der Bildungsfabrik informieren. Weitere Informationen finden Sie auf ihrer Website unter: https://bildungsfabrik-online.de.

