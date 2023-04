Der Wow-Effekt für Ihr Wohlergehen - Aroniasaft und getrocknete Aroniabeeren von Aronia ORIGINAL

Uta Bresan - Markenbotschafterin für Aronia ORIGINAL © Aronia Original Naturprodukte GmbH

Dresden

Als Aronia Pionier und langjähriger Marktführer werden wir oft gefragt was wir besonders empfehlen können: Es ist eine Kombination aus unserem Bio Aroniasaft und getrockneten Bio Aroniabeeren. Unsere Kundinnen und Kunden sprechen von einer Superkombi mit Wow-Effekt. Über zunächst 3-4 Monate täglich in die Nahrungsaufnahme einbezogen ist das für Aronia-ORIGINAL-Kunden eine spürbare Verbesserung Ihres Wohlergehens. Die meisten Kundinnen und Kunden werden daraufhin zu dauerhaften Anwendern von Aronia ORIGINAL Produkten. Nur rund 100 ml unseres Saftes und ein gehäufter Esslöffel der getrockneten Beeren machen den Wow-Effekt aus. Gegenüber anderen in Mitteleuropa angebauten frischen Früchten enthält die Aroniabeere die einmalig höchste Konzentration der Inhaltsstoffe Anthocyane und OPC in Kombination. Etwas auf natürliche Art und Weise für seine Lebensqualität zu machen, kann so einfach sein.

Bei den Bio Beeren für unseren Saft handelt es sich um ein Premium Produkt höchster Qualität. Regional auf guten Bio-Böden angebaut und erntefrisch auf kurzem Weg schonend und sorgfältig verarbeitet, wird daraus das Premium Produkt für Ihr Wohlergehen. Und auch die getrockneten Beeren stehen dem in Punkto Qualität und schonender Verarbeitung in nichts nach. Darauf können Sie sich bei dem Spezialisten Aronia ORIGINAL verlassen. Tausende von Kundinnen und Kunden haben diese Erfahrung seit der Gründung des Betriebs 2008 gemacht. Und was ist ein besserer Qualitätsbeweis als dauerhaft zufriedene Kundinnen und Kunden? Machen auch Sie diese Erfahrung und kaufen Sie jetzt online die Superkombi Premium Aroniasaft und getrocknete Beeren beim Hersteller Aronia ORIGINAL im Webshop (Aronia ORIGINAL Onlineshop). Lassen Sie sich überraschen und bleiben Sie gesund.

Pressekontakt:

Claudia Zumpe

Aronia ORIGINAL Naturprodukte GmbH

01067 Dresden | Könneritzstr. 7

Tel. +49 (0) 351 896 659 0

mail@aronia-original.de

www.aronia-original.de



