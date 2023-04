Der Glasfaservertrieb boomt: Wie man jetzt erfolgreich in die Branche einsteigt

Ali Türüt und Patrick Grabowski © United Promotion GmbH

Hameln (ots) - Ali Türüt und Patrick Grabowski sind die Geschäftsführer der United Promotion GmbH. Gemeinsam mit ihrem Team haben sich die beiden Gründer auf den Vertrieb von Glasfaser spezialisiert und haben es sich zur Aufgabe gemacht, Vertriebstalente bei ihrer beruflichen Neuorientierung oder dem Durchstarten als Verkaufsprofi zu unterstützen. Dabei nutzen sie ihre jahrelange Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit deutschen Telekommunikationsunternehmen, um angehende Vertriebler durch intensive Einarbeitung und umfangreiche Qualifikationen in kurzer Zeit zu zertifizierten Medienberatern zu machen.

Hier erfahren Sie, wie der Einstieg in die Branche erfolgreich gelingt.

Ein riesiger Wachstumsmarkt entsteht gerade in Deutschland: der Glasfaserausbau. Was für viele europäische Nachbarn längst ein alter Hut ist, war für viele Deutsche lange Zeit kein Thema - sie waren zufrieden mit ihren Kupferleitungen, ohne die durch Glasfaser entstehenden Möglichkeiten zu realisieren. Doch das ist nun vorbei: Die Politik investiert hohe Fördersummen in den Glasfaserausbau, um in den nächsten Jahren Millionen von Haushalten anschlussfähig zu machen. "Derzeit haben nur wenige Prozente der Haushalte einen Glasfaseranschluss, daher bietet der Markt hier ein hohes Wachstumspotenzial in einem dynamischen Umfeld", erklärt Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH. "Wer jetzt in diese Zukunft investiert und mit Fleiß und Willen seine Persönlichkeitsentwicklung als Vertriebsprofi voranbringt, kann in diesem wachsenden Markt erfolgreich sein und von den anstehenden Veränderungen profitieren."

Patrick Grabowski und sein Geschäftspartner Ali Türüt haben sich genau dies zum Ziel gesetzt: Sie wollen Menschen in die Lage versetzen, endlich ihr eigener Chef zu werden und sich in kurzer Zeit zum erfolgreichen Vertriebsprofi für den Glasfaserausbau zu entwickeln. "Um im Außendienst erfolgreich zu sein, braucht es den richtigen Ansprechpartner - wir von der United Promotion GmbH begleiten unsere Verkäufer dabei, auf ihrem Weg zu einem überdurchschnittlichen Gehalt und einer selbstbestimmten Tätigkeit zum zertifizierten Medienberater für die Zukunftstechnologie Glasfaser zu werden", so Ali Türüt.

United Promotion: Schnelles Internet dank der Zukunftstechnologie Glasfaser

Ali Türüt und Patrick Grabowski haben ihre Kenntnisse in der intensiven Zusammenarbeit mit großen Telekommunikationsunternehmen erworben, bevor sie sich mit ihrer eigenen Vertriebsagentur, der United Promotion GmbH, auf die heutige Zusammenarbeit mit der Deutschen Glasfaser konzentrierten. Daher wissen die beiden Vertriebs-Experten genau, worauf es bei der Beratung für Dienstleistungen der Telekommunikationsbranche heute ankommt: "Die technische Überlegenheit der Glasfasertechnologie bei Internet und Datenverkehr ist mittlerweile unbestritten - dennoch sollten Interessenten ein gewisses Talent im kommunikativen Austausch mitbringen, um Bedenken ihres Gegenübers schnell erkennen und mit ihrem erworbenen Fachwissen ausräumen zu können", sagt Patrick Grabowski. Damit dies gelingt, werden die Bewerber bei der United Promotion GmbH bereits im Vorfeld intensiv ausgebildet. Neben der Ausstattung mit modernen Arbeitsmitteln erhalten die zukünftigen Verkäufer auch das nötige Fachwissen und ausgefeilte Vertriebsstrategien an die Hand, um als Medienberater im Außendienst erfolgreich zu sein.

Mit der United Promotion zum beruflichen Neustart

Viele Menschen wollen heute zum Vertrieb der United Promotion GmbH wechseln, etwa weil sie einen beruflichen Neuanfang wagen wollen oder endlich selbst über ihre Karrierechancen entscheiden möchten. Neben einer guten Ausdrucksfähigkeit kommt es laut den Experten dabei vor allem auf die Motivation der Bewerber an: "Jeder, der fleißig ist und bei seinen Kunden einen guten Eindruck hinterlassen kann, hat das Potenzial, zu einem erfolgreichen Verkäufer zu werden. Zwar verlangt die Ausbildung den Bewerbern einiges an Engagement ab - allerdings kann man so auch ohne große Vorkenntnisse und finanzielle Investitionen in einer Branche erfolgreich werden, die ihre große Wachstumsphase erst noch vor sich hat."

Vom Quereinsteiger bis zum Vertriebsprofi ist jeder willkommen

Die Türen der United Promotion GmbH stehen dabei ausdrücklich allen Interessenten offen, die bereit sind, sich weiterzubilden und als Vertriebler ihre beruflichen und finanziellen Träume zu verwirklichen. "Ein Studium oder große Vorkenntnisse sind dafür in der Regel nicht notwendig. Um erfolgreich zu sein, sind vielmehr ein gepflegtes Erscheinungsbild und ein freundliches und sympathisches Auftreten von größerer Bedeutung", sagt Ali Türüt. Dass sich mit dem Glasfaserausbau noch viel Geld verdienen lassen wird, davon sind die Vertriebsprofis der United Promotion GmbH überzeugt: "Der Weg ins digitale Zeitalter ist unumkehrbar. Heutzutage haben daher Eigentümer, die Modernisierungen in Erwägung ziehen, keine Wahl mehr: Sie müssen sich auch mit Glasfaser vertraut machen. Indem wir hier ansetzen, können wir als Medienberater im Glasfasermarkt sehr viel erreichen."

United Promotion auf dem Weg zum unbestrittenen Marktführer für den Glasfaserausbau

Das Vertriebsteam um die Geschäftsführer Ali Türüt und Patrick Grabowski konnte dabei das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser als starken Partner gewinnen. "Im Gegensatz zu anderen Unternehmen hat es die Deutsche Glasfaser geschafft, sich stabil am Markt zu etablieren - als Partner haben wir hierdurch viele Projekte, mit denen wir langfristig hohe Umsätze generieren können", erklärt Patrick Grabowski. Die Experten wissen, wovon sie sprechen und kennen die Herausforderungen, aber auch die Chancen der Branche genau. Ihre Erfahrungen geben sie an Interessierte weiter und unterstützen diese bei ihrem eigenen Business-Aufbau in der aufstrebenden Branche des Glasfaservertriebs.

Sie sind ein echtes Kommunikationstalent und wollen beruflich endlich auf eigenen Beinen stehen und Ihr eigener Chef sein? Dann melden Sie sich jetzt bei Ali Türüt und Patrick Grabowski von der United Promotion GmbH und vereinbaren Sie einen Termin!

