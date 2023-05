Das sind die skurrilsten Nasch-Vorlieben der HARIBO Goldbären-Fans

Grafschaft (ots) - Diese Ergebnisse aus der großen Fan-Umfrage* überraschen.

Mit Essen spielt man nicht - der Satz existiert mindestens so lange, wie es HARIBO Goldbären gibt. Seit über 100 Jahren wecken die bunten Fruchtgummibären auf magische Weise den Spieltrieb in den Händen kleiner und großer Kinder. Ob Gummibärchen-"Erfinder" Hans Riegel damals in seiner Hinterhof-Waschküche in Bonn geahnt hat, welche Kreativität seine Erfindung beim Naschen freisetzt? Das bleibt wohl für immer ein Geheimnis. Heute aber wissen wir: Egal, ob es dabei um die richtige Konsistenz, pure Experimentierfreude oder Spaß um jeden Preis geht - kaum ein Snack bringt so verrückte Vorlieben und Nascheigenheiten hervor, wie die Goldbären. Das sind die fünf skurrilsten:

1. HARIBO Goldbären auf Eis

Mehr als ein Viertel aller Goldbären-Fans* fordern ihre Kaumuskeln gerne heraus und mögen ihre Lieblingssüßigkeit daher am liebsten besonders hart. Für die perfekte Konsistenz lassen 8 Prozent sie einfach tagelang offen herumliegen, weitere 8 Prozent lagern die Goldbären extra im Kühlschrank. Eine kleinere Gruppe der Befragten hat sich als besonders kompromisslos geoutet und packt sie für den richtigen Biss sogar ins Eisfach!

2. Aufgeploppt, fertig, los!

Kreatives Naschen beginnt für große und kleine Fans schon beim ersten Öffnen der goldenen HARIBO-Tüte. Dabei haben manche eine ganz besondere Technik entwickelt, bei der der Beutel so lange gedrückt wird, bis es "plopp" macht und er an einer beliebigen Stelle aufreißt. Besonders bei den Mini-Goldbären ist diese Herangehensweise beliebt und wird von 10 Prozent aller Naschkatzen bevorzugt.

3. Ordnung ist das halbe Leben

Pedantisch oder schlicht perfekt? 15 Prozent aller Befragten sortieren ihre Gummibärchen vor dem Verzehr ordentlich nach Farbe: die gelben zu den gelben, die weißen zu den weißen. Für über 30 Prozent der HARIBO-Fans gilt: im Mund landen nur Goldbären derselben Sorte! Ein Feuerwerk der Geschmacksrichtungen gönnen sich hingegen 10 Prozent aller Fruchtgummiliebhaber und stecken sich immer gleichzeitig von jeder Farbe eines in den Mund.

4. Was passiert eigentlich, wenn...

...man Gummibärchen in Wasser legt? Dieser Frage ist schon jeder vierte Fruchtgummifan in seinem Leben mindestens einmal nachgegangen. Manch einer greift auch gern zur Apfelschorle und beobachtet, wie sich eine perlende Oberfläche an den bunten Naschobjekten bildet. Ob eine Aufstellung wie beim "Domino Day" (22 Prozent) oder das Nachspielen einer romantischen Kussszene (31 Prozent): Der Fantasie beim Spiel mit den kleinen Süßigkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Wenn es hinterher ans Vernaschen geht, ist die Blindverkostung für ein Viertel aller befragten Goldbären-Fans ein beliebter Zeitvertreib.

5. 1 + 1 = doppelt lecker

Sind die Goldbären endlich perfekt temperiert, sortiert, gestapelt oder auf angemessene Größe aufgequollen, geht es beim Verzehr mindestens genauso kreativ und vielseitig weiter: Fast 30 Prozent aller HARIBO-Fans lutschen ihre Goldbären erst eine Weile, bevor sie sie zerkauen. "Zwei Bärchen sind besser als ein Bärchen", denken sich immerhin ganze 20 Prozent und werfen sich ihre Lieblingssorte immer mindestens paarweise in die Backen. À propos "werfen": Schon mal einen Goldbär im hohen Bogen in den Mund befördert? Für sechs Prozent ist dieses Kunststück lässige Routine.

*HARIBO befragte in einer repräsentativen Studie 1000 Menschen in Deutschland zu ihrem Naschverhalten.



