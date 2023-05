Auf YouTube viral gehen - Logical Lemon verrät 5 Erfolgsfaktoren, um auf der Plattform gesehen zu werden

Frankfurt a. Main (ots) - Christian Schuppner und Jonathan Laufer sind die Gründer und Geschäftsführer der Logical Lemon GmbH. Als diese helfen sie Unternehmern dabei, das Potenzial von YouTube optimal auszuschöpfen, um Expertenstatus zu erreichen, ihre Sichtbarkeit zu maximieren und über die Videoplattform verlässlich neue Kunden zu gewinnen. Hier erfahren Sie, was es braucht, um auf YouTube viral zu gehen und an Sichtbarkeit zu gewinnen.

Zahlreiche Unternehmer aller Branchen machen es bereits erfolgreich vor: Sie nutzen relevante Inhalte auf YouTube, um ihre Sichtbarkeit zu steigern. Doch nicht alle schaffen den großen Durchbruch - viele Kanäle gehen in der Masse unter und können selbst langfristig kaum Wachstum verzeichnen. Die Kanalbetreiber können sich dies oft nicht erklären. "Auf YouTube zählt vor allem eines: Relevanz", erklären Christian Schuppner und Jonathan Laufer von der Logical Lemon GmbH. "Nur wer der Zielgruppe relevante, aktuelle und ansprechende Inhalte bietet, hat überhaupt eine Chance, viral zu gehen." Dabei unterlaufen jedoch vielen Unternehmern Fehler - mit teilweise fatalen Folgen für die Sichtbarkeit. Als Gründer und Geschäftsführer der Logical Lemon GmbH haben sich Christian Schuppner und Jonathan Laufer der Aufgabe verschrieben, Unternehmern dabei zu helfen, YouTube optimal für sich zu nutzen. Wie es Unternehmer schaffen, auf YouTube viral zu gehen und damit messbar an Sichtbarkeit zu gewinnen, haben die Experten im Folgenden zusammengefasst.

1. Aktuelle Trends und relevante Inhalte nutzen

Um auf YouTube sichtbar zu werden, ist es unumgänglich, mit relevanten Inhalten zu überzeugen. Dabei sollte ein Teil der Videos einen Bezug zu aktuellen Ereignissen oder Trends haben, die für die Zielgruppe interessant sein könnten. Zwar sind Trends mitunter kurzlebig und werden später deutlich weniger Klicks erzeugen, doch ist es mit ihnen möglich, innerhalb kurzer Zeit enorm zu wachsen und neue Zuschauer auf den Kanal aufmerksam zu machen. Auch langfristig erfolgreiche Videos, sogenannter Evergreen-Content, können von dieser kurzfristigen Aufmerksamkeit profitieren.

2. Mehrwert bieten und ansprechend präsentieren

Darüber hinaus gilt es, den Zuschauern einen Mehrwert zu bieten. In diesem Zuge müssen bereits Titel und Thumbnail so gewählt werden, dass auf einen Blick deutlich wird, was potenzielle Zuschauer inhaltlich erwartet und welche Vorteile sie daraus ziehen können.

3. Zuschauer durch emotionale Geschichten binden

Um Zuschauer an seinen Kanal zu binden und sie zielführend abzuholen, gilt es auch auf emotionaler Ebene zu überzeugen. Durch gezieltes Storytelling können die Zuschauer emotional in die Inhalte der Videos involviert werden. Das schafft Vertrauen und sorgt nicht nur dafür, dass die Inhalte aufmerksamer verfolgt werden, sondern auch für eine langfristige Bindung der Zuschauer an den Kanal.

4. Die wichtigen Dinge im Blick behalten

Welche Videos den Nutzern letztlich empfohlen werden, entscheidet der YouTube-Algorithmus anhand von Daten über das Nutzungsverhalten und anhand des Inhalts selbst. Es ist daher entscheidend, sich auf die tatsächlich relevanten Aspekte zu konzentrieren, um die Performance seiner Videos zu steigern. Zwar bieten sich mit YouTube Studio, einem von YouTube eingebauten Analyse-Tool, zahlreiche Statistiken hierfür, doch nicht alle davon sind wirklich hilfreich. Statt sich also allein auf die Daten zu konzentrieren, sollten Videoproduzenten auf erprobte Strategien setzen, die das Potenzial haben, ihre Videos sichtbarer zu machen und viral gehen zu lassen.

5. Häufige Fehler vermeiden

Letztlich gilt es, häufige Fehler zu vermeiden. Dabei sind viele gepredigte Maßnahmen keineswegs hilfreich. Stattdessen stehen derlei Dinge, dem Erfolg der eigenen Videos sogar oft im Weg. So rufen beispielsweise sogenannte Call-to-Action-Maßnahmen bereits in den ersten Sekunden dazu auf, den Kanal zu abonnieren oder dem Video ein Like zu geben - und das ohne, dass den Zuschauern bis zu dieser Stelle Mehrwert geboten wurde. Nicht selten führt dies zum Überspringen dieser Sequenzen oder gar zum Abbruch des Videos - für den Algorithmus alles andere als hilfreich.

Derartige Streuverluste können sich große YouTuber womöglich noch leisten - kleinere Kanäle aber sollten davon absehen. Statt sich also Inspiration bei den großen YouTubern zu suchen, sollten Videoproduzenten ihre Strategien stets dem eigenen Kanal und der Zielgruppe anpassen, um maximale Sichtbarkeit zu erzielen.

