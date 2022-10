Auf der McDonald's Benefiz Gala zugunsten der Kinderhilfe Stiftung kamen Spenden in Höhe von 1.145.541 Euro zusammen

München (ots) - Nach zweijähriger Pause fand in München die 17. McDonald's Benefiz Gala zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung statt. Durch das Event und weitere Aktivierungen konnte insgesamt eine Summe von 1.145.541 Euro

erreicht werden. Mit der Spendengala wird die wichtige Arbeit der McDonald's Kinderhilfe Stiftung unterstützt.

Bereits zum 17. Mal richtete McDonald's Deutschland die große Spendengala zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung aus. Dabei wurden viele Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik in das exklusive Ambiente der Eisbach Studios geladen. Thore Schölermann und seine Kollegin Mellissa Khalaj führten als Moderatoren durch den Abend. Einer der Höhepunkte war die Spendenauktion, die "Bares für Rares"-Star Wolfgang Pauritsch als Auktionator ausgerichtet hat. Durch die Benefizgala konnte eine Spendensumme von 1.145.541 Euro gesammelt werden. Der Erlös kommt direkt der McDonald's Kinderhilfe Stiftung zugute. Sie unterstützt mit ihrer Arbeit Familien schwer kranker Kinder, indem sie ihnen in deutschlandweit 22 Ronald McDonald Häusern und 6 Ronald McDonald Oasen ermöglicht, während der oft schwierigen und langwierigen Behandlungszeit in der Klinik nah bei ihren Kindern zu sein. Denn diese Nähe zu Eltern und Geschwistern ist ein wichtiger Baustein, der jungen Patient:innen bei ihrer Genesung hilft.

Prominente Gäste für den guten Zweck

Auch in diesem Jahr engagierten sich zahlreiche prominente Gäste und Schirmherren für die McDonald's Kinderhilfe Stiftung. So wurde die Gala u. a. durch Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Rebecca Mir und Massimo Sinató, Jana Ina Zarella, Nova Meierhenrich und Candy Crash zum gesellschaftlichen Ereignis. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der Auftritt der bekannten Musikgruppe No Angels.

Livestream vom Event

Damit auch Menschen, die nicht vor Ort sein können, einen Eindruck des Abends erhalten, wurde ein Livestream eingerichtet. So wurden auf der Facebook- und YouTube-Seite von McDonald's Deutschland Bilder vom roten Teppich gezeigt sowie mit kurzen Einspielern Informationen über die Arbeit der Kinderhilfe Stiftung ausgestrahlt. Dafür waren im Vorfeld verschiedene Prominente zu Gast bei der McDonald's Kinderhilfe. So spricht beispielsweise Melissa Khalaj in einem Ronald McDonald Haus in Berlin mit einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin über die Wichtigkeit, dass Menschen sich engagieren und Alexander Mazza zeigt den Baufortschritt des 23. Ronald McDonald Hauses, das momentan in Vogtareuth entsteht. Der Livestream kann unter folgendem Link angesehen werden:

https://www.youtube.com/watch?v=dvKkcFkhKhU

Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung finanziert sich zum überwiegenden Teil aus den Spenden der McDonald's Deutschland LLC, seiner Franchise-Nehmer:innen und Lieferant:innen sowie der Gäste in den McDonald's Restaurants.

Deutschlandweit betreibt die McDonald's Kinderhilfe Stiftung unter anderem 22 Ronald McDonald Häuser und 6 Oasen. Dort konnten im letzten Jahr rund 8.000 Familien ihren schwer kranken Kindern nahe sein, während diese in einer Klinik behandelt werden mussten.

Quelle: McDonald's Deutschland