Aronia KräuterWohl für eine natürliche Gesundheit

Markenbotschafterin Uta Bresan mit dem Nahrungsergänzungsmittel KräuterWohl von Aronia ORIGINAL © Aronia Original Naturprodukte GmbH

Dresden

Nahrungsergänzungsmittel sind voll im Trend. Sie sollen dort die zusätzliche Versorgung mit Vitaminen, Spurenelementen und Mineralien in unseren Körpern sicherstellen, wo unsere normalen Lebensmittel aufgrund von Umwelteinflüssen das nicht mehr ausreichend schaffen. Oder es besteht aus anderen Gründen zusätzlich ein Bedarf zu einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung. Doch nur wenige Nahrungsergänzungsmittel sind auch Bio zertifiziert. Eines der herausragenden Produkte ist Aronia KräuterWohl von der Aronia ORIGINAL Naturprodukte GmbH. Der Spezialist und Marktführer für Bio Aronia Produkte hat hier aufgrund seiner langjährigen Expertise ein Bio Nahrungsmittel für eine natürliche Gesundheit entwickelt. Hier wurde nicht nach dem Prinzip viel hilft viel vor gegangen, sondern auch in der Dosierung abgestimmte Kräuter dem Ausgangsprodukt Aroniasaft plus Aronia Konzentrat zuzufügen.

Für ein bestmögliches Ergebnis wurde bei der Entwicklung unseres KräuterWohls auch auf das Wissen von Hildegard von Bingen zurückgegriffen. Die Äbtissin und Naturwissenschaftlerin war im Mittelalter die größte Wegbereiterin der Klosterheilkunde, die heute wieder verstärkt Beachtung findet.

Durch die herausragende Auswahl der aufeinander abgestimmten Zutaten im KräuterWohl, weist das Produkt einen besonders hohen Anteil an Polyphenole, OPC und Mangan auf. Die Kombination aus dem Premium Bio Aroniasaft und Bio Aroniakonzentrat erhöht dabei nochmals den Gehalt an Polyphenolen, welche zu den sekundären Pflanzenstoffen gehören. Das enthaltene Spurenelement Mangan trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Die Früchte von Anis und Fenchel, das Kraut der Gundelrebe, Zistrose und des Ysop, und die Wurzeln von Galgant, Kalmus, Süßholz und Angelikawurzel hauchen dem Trunk Odem ein und sorgen für eine angenehme Bitterkeit im Geschmack.

Die Summe dessen sorgt für die Entstehung eines alkoholfreien Nahrungsergänzungsmittels, welches ab einer Einnahme von 50 ml pro Tag zu einem einzigartigen Trunk für Ihr Wohlergehen wird.

Wenn Sie sich für eine gesunde und natürliche Lebensweise interessieren und auf der Suche nach einem hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel sind, dann probieren Sie unser Bio KräuterWohl. Bestellen Sie jetzt direkt in unserem neuen Onlineshop und überzeugen Sie sich von der Wirkung unseres einzigartigen Aroniaproduktes.

