Pünktlich zum 70-jährigen Firmenjubiläum konnten bereits 70 Bienenstöcke von Müller realisiert werden. © Müller Handels GmbH & Co. KG

Ulm (ots) - Müller hat seit über einem Jahr den Schutz der Bienen zur Herzensangelegenheit erklärt. Immer neue Aktionen helfen, neuen Lebensraum für die Insekten zu schaffen und so die Population zu stärken. Zum Weltbienentag am 20.05.2023 hat das Unternehmen nun weitere Aktionen geplant. Pünktlich zum 70-jährigen Firmenjubiläum konnten bereits 70 Bienenstöcke für 4,2 Millionen Bienen realisiert werden.

Mit dem Start der Hilfsaktion zugunsten von Bienen im Jahr 2022 steckte sich Müller das Ziel, einer Million Bienen ein neues Zuhause zu schenken. Das entsprach 17 Bienenstöcken. Das Projekt entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einer Erfolgsstory: Heute sind bereits 70 Bienenstöcke in einer lebenswerten Umgebung nahe Ulm in Betrieb. Das Wohlbefinden der emsigen Insekten liegt den Menschen am Herzen. Die vielen Aktionen zur Förderung des Projekts wurden gut angenommen. Zum diesjährigen Weltbienentag wurde daher mit neuen Aktionen das Ziel neu gesteckt. Zahlreiche Spenden-Aktionen und Gewinnspiele verleihen der Herzensangelegenheit die nötige Aufmerksamkeit und zusätzlichen Auftrieb. Unterstützung findet Müller beim Couponing Spezialist Acardo. Dank spezieller digitaler Lösungen können beim Einkauf entsprechende Coupons mit Spendenbeiträgen kombiniert werden. Selbiges gilt auch beim Bezahlen mit MüllerPay, das beim Einsatz als Zahlungsmittel entsprechende Spenden berücksichtigt.

Neben den Aktionen zur Förderung des Ausbaus der Bienenhäuser legt Müller Wert in Sachen Aufklärung. Sogenannte Aktionstage sollen an sieben nahegelegenen Grundschulen die Jüngeren in der Gesellschaft mit dem Thema vertraut machen. Und das natürlich kreativ und greifbar. Zusammen mit Müller besucht das Nachhaltigkeitsunternehmen beefuture Schulen und nimmt die Schulkinder mit in die Welt rund um Bienenstock und Bienenvolk. Unterstützt werden die Einrichtungen zusätzlich mit Sachspenden, bestehend aus Müller Honiggläsern des exklusiven Müller Honigs, EcoCreate Burts & Bees und EcoCreate Room Decorate Sets, Buntstiften von Share und Biene Maya Kartenspielen.

Mehr Informationen zum Bienentag bei Müller: https://www.mueller.de/unternehmen/nachhaltigkeit/ein-herz-fuer-bienen/

Über Müller Holding GmbH & Co. KG.

Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in sieben Ländern mit über 900 Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.000 Mitarbeiter und rund 700 Auszubildende. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen Parfümerie, Drogerie, Schreibwaren, Spielwaren, Haushalt & Ambiente, Multimedia, Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Handarbeit, Strümpfe, Tiershop und Genusswelten.

