Zweite Amtszeit – Biden könnte Dienstag Kandidatur für Präsidentschaftswahl ankündigen

Präsident Joe Biden will ein zweites Mal bei den US-Wahlen 2014 kandidieren. Nach aktuellen Informationen könnte er seine Wiederwahl nun am Dienstag offiziell bekannt geben. Jedoch fehlt die breite Unterstützung.

Washington – US-Präsident Joe Biden könnte seine Wiederwahlkampagne bereits am Dienstag, 25. April 2023, per Video ankündigen. Das sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag, wie die Nachrichtenagentur Reuters mitteilt. Damit wäre die Bühne für ein mögliches Rückspiel mit seinem republikanischen Vorgänger Donald Trump bereitet.

Eine Ankündigung des 80-jährigen Biden am Dienstag würde auf den Tag genau vier Jahre nach dem Start seiner Kampagne für 2020 erfolgen. Eine der Quellen gab am Donnerstag zu bedenken, dass sich der genaue Zeitpunkt noch ändern könnte.

Joe Biden © Julia Nikhinson/IMAGO

Mit 80 Jahren ist Biden der älteste US-Präsident in der Geschichte

„Wir werden es relativ bald bekannt geben“, sagte Biden am vergangenen Freitag zu Reportern über seine Wahlkampfankündigung. „Ich habe Ihnen gesagt, dass mein Plan ist, wieder zu kandidieren.“ Das Weiße Haus und das Nationale Komitee der Demokraten lehnten es ab, den Zeitpunkt der Ankündigung zu kommentieren.

Biden ist die älteste Person, die je im Weißen Haus saß, und würde am Ende einer zweiten vierjährigen Amtszeit 86 Jahre alt werden. Im Moment stehen Bidens Chancen nicht gut. Bereits zur Zwischenwahl waren die Umfragewerte alarmierend. Eine am Sonntag abgeschlossene Reuters/Ipsos-Umfrage ergab, dass nur 39 Prozent der Amerikaner mit seiner Arbeit einverstanden sind.

Eine von der US-amerikanischen Zeitung The Hill veröffentlichten Studie vom 17. Februar 2023 sieht Trump mit 41 Prozent bei den US-Wahl 2024 vor Biden und Harris.

Trump führt einige Kandidaten für Republikaner an – Biden bei Demokraten bisher konkurrenzlos

Die Republikaner haben ihren Kandidaten für die Präsidentschaftswahlen am 5. November 2024 noch nicht ausgewählt. Jedoch zeigen Umfragen, dass Trump eine Reihe von erklärten und nicht erklärten republikanischen Kandidaten anführt, zu denen der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der ehemalige Vizepräsident Mike Pence und die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley gehören.

Obwohl Biden kaum ernsthafte Konkurrenz für die Nominierung bei den Demokraten hat, meinten 45 Prozent der Demokraten in einer Reuters/Ipsos-Umfrage vom März, dass er 2024 nicht erneut kandidieren sollte, 48 Prozent meinten, er sollte es tun.

Spenden sammeln und Zweifler überzeugen – Bidens Planungen für die Wiederwahlkandidatur laufen an

Die Vorbereitungen laufen. In den letzten Wochen hat Biden seine Wiederwahlkandidatur konkretisiert. Ein Arzt hatte ihm bescheinigt, dass er „diensttauglich“ ist. Die Demokraten haben den Vorwahlkalender der Partei zugunsten seiner Nominierung umgestaltet und Chicago als die Stadt ausgewählt, in der er im nächsten Jahr angeblich offiziell als Kandidat antreten wird.

Es wird erwartet, dass Biden nächste Woche mit den wichtigsten freiwilligen Spendensammlern seiner letzten Kampagne zusammentrifft. Die Spender sind der Schlüssel zu den möglicherweise teuersten Präsidentschaftswahlen in den USA, die es bisher gegeben hat. Sie würden auch zeigen, dass Bidens stärkste Unterstützer Zweifel an seinem Alter und seinen Aussichten in einem weiteren schwierigen Rennen überwunden haben. (mit Material von Reuters)