Befreiung der Krim? USA sehen Rückeroberung im Ukraine-Krieg skeptisch

Von: Helmi Krappitz

US-Außenminister Antony Blinken sagt der Ukraine weiter Unterstützung im Krieg zu. Die Krim-Frage müsse aber von den Ukrainern gelöst werden.

Washington – Der US-Außenminister Antony Blinken zeigt Zweifel an der Zurückeroberung der von Russland besetzten Gebiete. Die ukrainische Regierung hatte zuvor geäußert, sämtliche Regionen befreien zu wollen – einschließlich der Krim. Trotzdem sichert im Ukraine-Konflikt weiterhin volle Unterstützung zu, auch bei einer Gegenoffensive der Ukraine.

US-Außenminister: Krim-Frage muss von Ukrainern gelöst werden

Die Krim-Frage müsse von der ukrainischen Bevölkerung gelöst werden. Somit liege die Entscheidung einer Befreiung der besetzten Gebiete bei den Ukrainern. „Die Ukraine ist eine Demokratie“, sagte Blinken laut Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France. „Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Verantwortung, das Land zu führen. Aber er muss auch offen sein für den Willen der Ukrainerinnen und Ukrainer.“

Die Ukraine will auch die Krim im Ukraine-Krieg zurückerobern. Die USA sind skeptisch.

Gemeinsam mit vielen anderen Ländern hätten sich die USA verpflichtet, die Ukraine zu unterstützen, ihre territoriale Integrität, ihre Souveränität und ihre Unabhängigkeit zu verteidigen. „Das schließt eine Gegenoffensive mit ein, die wahrscheinlich in den kommenden Wochen starten wird“, so Blinken. Demnach würde die USA alles in ihrer Macht Stehende tun, der Ukraine zu helfen, weiterhin Gebiete zurückzugewinnen. Zudem „soll die Ukraine darin unterstützt werden, ihre mittel- und langfristigen Kapazitäten aufzubauen.“

Militärische Handlungen seien nicht das primäre Ziel. „Bis Russland seinen Kurs ändert, werden wir sicherstellen, dass der beispiellose Druck durch Sanktionen und Exportkontrollen bestehen bleibt“, sagte Blinken. Das solle Aggressionen Seiten Russlands abschrecken. Finde ein Gewaltakt trotzdem statt, dann werden sich die USA selbst verteidigen. „Wie sich das in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt, bleibt abzuwarten.“

Krim-Frage: USA skeptisch gegenüber Befreiung

Zuvor hat sich der amerikanische Außenminister skeptisch gegenüber einer Befreiung der von Russland besetzten Gebiete gezeigt. „Ich glaube, dass es Gebiete in der Ukraine gibt, bei denen die Ukrainer entschlossen sind, am Boden darum zu kämpfen“, erklärte Blinken vor einem Parlamentsausschuss in Washington. „Und eventuell gibt es Gebiete, bei denen sie beschließen, dass sie versuchen wollen, sie auf anderen Wegen wiederzuerlangen.“ (hk)