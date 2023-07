Zwei Jahre nach der Flut: Energiewende an der Ahr

Von: Pitt von Bebenburg

„Flutwein“ und geschrottete Autos – Wegmarken für Marienthals Kampf um eine lebenswerte Zukunft. © AFP

Das Dorf Marienthal ist zum Vorzeigeprojekt geworden für erneuerbare Stromversorgung und Nahwärme. Vor zwei Jahren lag es noch in Trümmern.

Wenn in diesen Tagen über Heizungen und kommunale Wärmeplanung diskutiert wird, kann sich Rolf Schmitt nur wundern. Sein Dorf hat mehr geschafft als die Planung. Marienthal an der Ahr, gut 80 Einwohnerinnen und Einwohner, versorgt sich mit erneuerbaren Energien. Und das, obwohl der Ort vor zwei Jahren in Trümmern lag. Oder gerade deswegen.

Marienthal ist weithin bekannt. Seit vielen Jahren zieht das Kloster Marienthal, dessen Ursprünge auf das 12. Jahrhundert zurückgehen, Menschen auf der Suche nach schöner Landschaft, guten Weinen und beschaulichen Wanderwegen an.

„Wein ist eingefangener Sonnenschein“, steht ein paar Schritte weiter unten auf einem Haus. Für das Dorf zu Füßen des Klosters waren die vergangenen beiden Jahre allerdings nicht sonnig und unbeschwert. Der schlechte Zustand der Häuser an der Hauptstraße zeugt davon. Fünf Menschen kamen ums Leben, als in der Nacht des 14. Juli 2021 die Flut den schmalen Fluss so hoch ansteigen ließ, dass er fast die Weinberge erreichte.

Auch viele Überlebende haben das Unglück nicht verkraftet. Mehrere Familien haben sich entschieden wegzuziehen, weil das Ereignis sie traumatisiert hat. „Wenn ich nur Regen höre, gehen bei mir die Klappen runter“, zitiert Dorfkümmerer Rolf Schmitt eine Betroffene.

Nun aber besitzt das schwer vom Schicksal getroffene Marienthal etwas, wovon andere Gemeinden in Zeiten des Gebäudeenergiegesetzes nur träumen können: eine Wärmeplanung. Und nicht nur das: Sie ist sogar schon in die Tat umgesetzt. Der ehemalige Bundespolizist Schmitt hat das Projekt vorangetrieben – und damit viel für den Zusammenhalt in dem Ort getan, der keinen eigenen Bürgermeister hat.

Am 2. November 2022, keine 16 Monate nach dem verheerenden Hochwasser an der Ahr, nahm die Dorf-Heizzentrale in einem strahlend weiß gestrichenen Haus ihren Betrieb auf. Mit Holzpellets sorgt sie für Wärme in 33 Häusern – überall dort, wo sich die Menschen ans Nahwärmenetz haben anschließen lassen. Eigene Heizungsanlagen benötigen die Menschen nicht mehr. Wo bisher Öltanks standen, ist nun Platz für Hobbykeller.

Doch damit nicht genug: Ende Mai 2023 kam die Solarthermie ins Laufen. Seither versorgen die Panels auf insgesamt 175 Quadratmetern die Menschen in Marienthal mit warmem Wasser – ohne dass bisher hinzugeheizt werden musste, wie Schmitt stolz erzählt. Der Pufferspeicher mit mehr als 15 000 Litern hat immer ausgereicht.

Klimawandel Starke Regenfälle wie der, der die Flut im Ahrtal ausgelöst hat, sind laut dem Forschungsteam von „World Weather Attribution“ durch die Klimakrise wahrscheinlicher geworden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein ähnlicher einen Tag dauernder Starkregen auftreten kann, ist demnach im aktuellen Klima – das schon um 1,2 Grad wärmer ist – bis zu neunmal höher als ohne Klimawandel. Wenn sich das Klima noch stärker erhitzt – zum Beispiel auf zwei Grad im Vergleich zu vor der Industrialisierung – würde die Wahrscheinlichkeit weiter steigen. Fme

Der Anschluss für ein durchschnittliches Einfamilienhaus kostete 15 000 Euro. Dank staatlicher Förderung, Spenden und Zuwendungen aus dem Hochwasserhilfeverein, dessen Chef Rolf Schmitt ist, mussten Eigentümerinnen und Eigentümer lediglich 2000 Euro davon aufbringen, und selbst dafür konnten noch Zuschüsse beantragt werden.

Das Energieprojekt hat den Ort in schweren Zeiten zusammengeführt. „Es wird endlich dorfweit diskutiert und nicht in Insellösungen“, schildert Schmitt. Das rät er auch anderen Gemeinden, und angesichts der Debatten über das Gebäudeenergiegesetz sagt er: „Ich würde mir viel mehr Pragmatismus wünschen. Man muss die Menschen mitnehmen und ihnen reale Perspektiven geben.“ Daran fehle es an vielen Orten.

Direkt neben der Energiezentrale steht ein zweites Haus für Zusammenhalt und Neubeginn. Das „Freundschaftshaus“ ist aus Holz und beherbergt einen Treffpunkt für die Dorfbewohnerinnen und -bewohner – nagelneu eingerichtet von den Azubis der Koblenzer Filiale eines schwedischen Möbelhauses. Es trägt das Wappen des bayerischen Landkreises Donau-Ries, und dies aus gutem Grund: Schwäbische Auszubildende haben den Holzbau an ihrer Zimmerer-Fachschule gebaut und im hochwassergeschädigten Marienthal errichtet. Zur feierlichen Eröffnung im Oktober kommt der Landrat des befreundeten Kreises, von dann an wird der Platz den Namen „Donau-Ries-Platz“ tragen.

Es ist nur ein Teil der enormen Solidarität, die das Ahrtal erfahren hat. Im Freundschaftshaus in Marienthal zeugt der Inhalt einiger Hochschränke von der Unterstützung. Dort erinnern eine Sammelbüchse mit der Aufschrift „Hochwasser Marienthal“, ein Spendenwein und ein „Helferbier“ an die Hilfe aus fern und nah. Ein Schild wurde in Regenbogenfarben bemalt, darauf der hoffnungsfrohe Spruch: „SolidAHRität ist das Seil, das hält, wenn alle Stricke reißen.“

Auch wenn die Energiezentrale läuft und die ersten Geburtstagsfeiern im Freundschaftshaus begangen werden: Die Planung für die neue Mitte von Marienthal ist längst noch nicht komplett umgesetzt. Ein Spielplatz fehlt noch, Platz für einen Wasserlauf, eine richtige Bushaltestelle – und auch ein Gedenkstein für die Menschen, die durch die Flut ums Leben gekommen sind.

Schmitt war zwei Jahre vor der Flutkatastrophe mit seiner Familie von Dernau ins benachbarte Marienthal gezogen. Der handfeste Mann, den jeder im Dorf kennt, packte an – als Verbindungsperson der Verbandsgemeinde Altenahr. Als er vor wenigen Monaten in den Ruhestand ging, war es vorbei mit dieser Abordnung. Schmitt aber macht weiter wie vorher, obwohl er nicht einmal mit einem Minijob von der Gemeinde entlohnt wird.

Mit Wiederaufbau wollte es Schmitt nicht bewenden lassen. Hier in Marienthal sollte etwas Neues entstehen, etwas Zeitgemäßes, gerade in Sachen Energieversorgung. Als Schmitt sein Projekt vor einem Jahr den Delegationen aus Mainz vorstellte, war es nur ein Plan. Inzwischen ist daraus Wirklichkeit geworden. Und das kurz vorher noch zerstörte Dorf Marienthal ist schon weiter gekommen mit der Energie- und Wärmewende als die meisten Gemeinden in Deutschland.