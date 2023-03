Zwangsweise in den Iran

Von: Pitt von Bebenburg

Wer in den Iran abgeschoben wird, dem droht Gefahr. © Imago

Eigentlich darf gerade niemand in den Iran abgeschoben werden. Deutschland schickt trotzdem einen Mann dorthin zurück.

Die Innenministerinnen und Innenminister waren sich im November einig: Angesichts der derzeitigen Lage im Iran darf niemand aus Deutschland dorthin abgeschoben werden. Es herrscht Willkür in dem Land, in dem mutige Frauen und Männer seit der Tötung der jungen Mahsa Amini im September gegen die Religionsdiktatur protestieren.

Doch nun wird ein Fall bekannt, in dem ein Iraner von Frankfurt nach Teheran gebracht wurde, nachdem sein Asylbegehren abgelehnt worden war. Die Unterstützer:innen des Mannes befürchten, das Beispiel könne Schule machen und schlagen Alarm bei Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) – jener Politikerin, die Abschiebungen in den Iran wegen der „desaströsen Menschenrechtslage nicht verantwortbar“ genannt hatte.

Der Fall des 35-jährigen Mohammad D. hat eine Besonderheit. Rein rechtlich war D. nie nach Deutschland eingereist, obwohl er sich auf dem Frankfurter Flughafen aufhielt. Er war in den Transitbereich gebracht worden, von wo aus sein Asylbegehren in einem Schnellverfahren innerhalb weniger Tage abgelehnt wurde.

Formell handelte es sich daher nicht um eine Abschiebung – für die die Bundesländer zuständig sind –, sondern um eine Zurückweisung im sogenannten Flughafenverfahren. Hier trägt die Bundespolizei die Verantwortung.

Die Organisation Pro Asyl befürchtet, dass weitere Menschen in den Iran zurückgeschickt werden könnten. Es befänden sich schutzsuchende Iranerinnen und Iraner am Frankfurter Flughafen, darunter auch Frauen und ein Kind, teilte die Organisation mit.

Mohammad D. hatte vorgetragen, dass er Verfolgung im Iran zu befürchten habe. Zum einen sei er auf dem Weg, zum Christentum zu konvertieren, zum anderen drohten ihm Repressalien wegen der Teilnahme an Demonstrationen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) befand, beide Argumente seien nicht glaubwürdig vorgetragen worden, und lehnte den Asylantrag als „offensichtlich unbegründet“ ab. Das Verwaltungsgericht Frankfurt bestätigte diese Entscheidung.

Gefährdung durch Regime

Auch als kurz darauf ein Dokument vorlag, das von einem „Revolutionsgericht“ in Shiraz stammen soll und in dem von einem Haftbefehl gegen Mohammad D. die Rede ist, änderte das Gericht seine Auffassung nicht. Das Verwaltungsgericht hielt dieses Papier nicht für authentisch.

Am vergangenen Freitag wurde D. von Frankfurt nach Teheran gebracht. Wie es ihm geht, wissen auch seine Unterstützer:innen nicht. Behrouz Asadi vom „Demokratischen Forum der Iraner“ appellierte in einem offenen Brief an Ministerin Faeser: „Bitte stehen Sie zu Ihren Aussagen über den Abschiebestopp in den Iran!“. Asadi wandte sich dagegen, Nachweise einer individuellen Verfolgung vorlegen zu müssen. „Das iranische Regime ist ein klarer Fluchtgrund“, schrieb er.

Pro Asyl sieht das ähnlich. Deren rechtspolitische Sprecherin Wiebke Judith sagte, Asylanträge von iranischen Personen dürften nicht als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt werden, denn eine Gefährdung durch das Regime sei wahrscheinlich – gerade wenn sie aus Deutschland zurückgewiesen würden.

Das Bundesinnenministerium zog sich auf das formale Verfahren zurück. Werde ein Asylantrag vom Bamf als „offensichtlich unbegründet“ abgelehnt, dann „ist dem Ausländer die Einreise zu verweigern“, sagte ein Sprecher.

Das Bundesamt wies darauf hin, die Herkunft aus einem bestimmten Land führe nicht automatisch zu einem Schutzstatus. Bewertet werde „das individuell vorgetragene Verfolgungsschicksal“. Die vom Bamf ausgesprochene Schutzquote hat sich seit September 2022 nicht verändert. Schutz erhielten im Januar und Februar 2023 rund 30 Prozent der Antragstellenden aus dem Iran – wie schon in der Zeit vor Aminis Tod.