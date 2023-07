Russische Armee steht vor „schwieriger Entscheidung“: Schlinge um Bachmut könnte sich zuziehen

Von: Felix Busjaeger

Steht eine Wende im Ukraine-Krieg bevor? ISW-Expert:innen sehen Russland vor einer schweren Entscheidung. Grund sind die Kämpfe um Bachmut.

Bachmut– Im Ukraine-Krieg hat Bachmut traurige Berühmtheit erlangt. Einst die Heimat von etwa 75.000 Menschen, liegt die ukrainische Stadt inzwischen zu großen Teilen in Trümmern. Russische und ukrainische Streitkräfte ringen seit Monaten erbittert um die Vorherrschaft.

Die jüngste Gegenoffensive der Ukraine zeigte zuletzt offenbar vermehrt Erfolge. Inzwischen sprechen Expert:innen schon davon, dass die Kämpfer:innen von Präsident Selenskyj die „strategische Initiative“ übernommen haben. Nun zeigt ein aktueller Bericht des US-Thinktanks Institute for the Study of War (ISW), dass das russische Kommando möglicherweise wegen der Kämpfe in Bachmut vor schwierigen Entscheidungen stehen könnte.

Kämpfe um Bachmut: Gegenoffensive im Ukraine-Krieg stellt Putins Armee vor schwere Entscheidung

Seit nunmehr 18 Monaten führt Russland unter Präsident Wladimir Putin Krieg in der Ukraine. Während es in den ersten Kriegstagen zahlreiche Gebietsgewinne für die Russen gegeben hat, verschiebt sich der Frontverlauf gegenwärtig nur noch stückchenweise – und häufig zugunsten der ukrainischen Streitkräfte. Die Region um Bachmut ist dabei seit Wochen ein wichtiger Schauplatz der Kämpfe. Nicht zuletzt durch die Unterstützung der Wagner-Söldner konnte Putins Armee das eroberte Stadtgebiet halten. Aber: Die Kämpfe sind wohl sehr verlustreich.

Ein ukrainischer Soldat feuert einen Granatwerfer auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut. Die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg könnte Russland unter Zugzwang setzen. (Archivbild) © Efrem Lukatsky/dpa

Laut ISW könnte nun der Punkt erreicht sein, an dem die russische Führung im Ukraine-Krieg entscheiden muss, ob es mit dem Truppenabzug aus der Südukraine beginnen soll - oder ob sie das Risiko eingeht, dass in Cherson und Luhansk aufgrund der Militäreinsätze rund um Bachmut erhebliche Schwachstellen entstehen könnten. Wenn die bereits nach Bachmut geschickten russischen Verstärkungen nicht ausreichen sollten, um die russischen Gewinne in der Region aufrechtzuerhalten, könnte eine entsprechende Weichenstellung notwendig werden.

Ukraine-Krieg: Putin unter Druck – Gegenoffensive fordert Russlands Streitkräfte

Die Armee der Ukraine setzt die russischen Streitkräfte inzwischen an mehreren Abschnitten der Front massiv unter Druck. Unter anderem dank westlicher Waffenlieferungen sind die Kämpfer:innen häufig besser ausgerüstet als die russischen Aggressor:innen. Sollte es nun innerhalb von Putins Armee zu einer Umschichtung der Truppenverbände kommen, könnte dies den Ukrainer:innen in die Hände spielen.

Gestützt wird diese Überlegung des ISW durch die Tatsache, dass mehrere Quellen von Angriffen der Ukraine an unterschiedlichen Frontabschnitten berichten. Demnach soll es am Sonntag (1. Juli) an mindestens vier Stellen zu intensiveren Angriffen gekommen sein. Auch wenn möglicherweise dadurch der Eindruck entsteht, die Ukrainer:innen zielen auf einen schnellen Fortschritt der Offensive ab, hat das laut Expert:innen einen anderen Grund: Groß angelegte Operationen der ukrainischen Streitkräfte, die zu einem schnellen territorialen Vorstoß führen könnten, sind derzeit wohl nicht möglich.

Gegenoffensive im Ukraine-Krieg: Lage in Bachmut könnte sich für Putin bald zuspitzen

Inwieweit die ukrainische Gegenoffensive im Ukraine-Krieg bereits ihre volle Schlagkraft erreicht hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Vonseiten der Führung um Präsident Selenskyj heißt es immer wieder, es seien noch nicht alle Streitkräfte in die Kämpfe verwickelt. Unabhängig lassen sich Angaben zu den Kämpfen in der Ukraine kaum überprüfen. Derweil behaupten russische Quellen, dass es den Streitkräften von Wladimir Putin gelungen sei, ukrainische Offensiven zurückzudrängen.

Während beide Kriegsseiten auch am Wochenende weiter begrenzte Bodenangriffe in der Region von Bachmut durchgeführt haben, scheint es so, als würde sich die Situation weiter verschärfen. Sollten die ukrainischen Kämpfer:innen ihre Operationen intensivieren, könnte sich für Putins Streitkräfte die Schlinge weiterzuziehen und sie in Zugzwang setzen: Denn die intensivierten Angriffe im Süden der Ukraine fordern immer wieder Russlands Aufmerksamkeit und könnten am Ende dafür sorgen, dass Putins Armee einen Frontabschnitt aufgeben muss. (febu)