Zusammenarbeit zwischen Erzfeinden in Rumänien

Von: Thomas Roser

Tritt nach anderthalb Jahren ab: Nicolae Ciuca. © Imago

Rumäniens Premier Nicolae Ciuca überlässt seinen Amtssessel wie geplant dem Sozialisten Marcel Ciolacu.

Zweifel an dem Vollzug der anvisierten Amtsrochade lässt Rumäniens konservativer Noch-Premier Nicolae Ciuca (PNL) erst gar nicht aufkommen. Genau anderthalb Jahre nach Amtsantritt will der 56-Jährige am Freitag seinen Posten dem zuletzt zögerlich wirkenden sozialistischen Koalitionspartner Marcel Ciolacu (PSD) überlassen: „Dies ist der Tag, an dem ich wie abgesprochen meinen Rücktritt einreichen werde.“

Die Rotation hatten die einstigen Erzfeinde, aber auf der Regierungsbank auffällig gut harmonierenden Zweckpartner bereits bei ihrem etwas überraschenden Einstieg ins Koalitionsboot im November 2021 vereinbart. Anfangs waren vor allem aus den Reihen der PSD Zweifel an der Einhaltung der Absprache durch die PNL zu hören. In den letzten Wochen hatten wiederum PNL-Politiker:innen geargwöhnt, dass die PSD sich von der abgesprochenen Übernahme des Premierposten drücken wolle, um als verkappte Oppositionspartei in die Ende 2024 anstehenden Parlamentswahlen ziehen zu können.

Mit dem Verweis auf den derzeitigen Lehrkräftestreik beim sechstgrößten EU-Mitglied hatte PSD-Chef Ciolacu zu Wochenbeginn zwar einen Aufschub des Bukarester Stühle- rückens gefordert. Doch mit der Ankündigung seines Abtritts hat Noch-Amtsinhaber Ciuca klargemacht, die Rochade bis zum Monatsende über die Bühne bringen zu wollen: Obwohl das Tauziehen um die Neuverteilung der Ressorts noch nicht abgeschlossen ist, soll das neue Kabinett, wie geplant, am 30. Mai vereidigt werden.

In der Ägide des 2019 wegen Amtsmissbrauchs zu 3,5 Jahren Haft verurteilten PSD-Chef Liviu Dragnea hatten sich Rumäniens größte „Systemparteien“ noch heftig bekriegt: Vehement stemmten sich die PNL und der ihr nahestehende Staatschef Klaus Johannis damals gegen Dragneas Versuch, die Justiz unter die Kontrolle und Knute der PSD zu bringen.

Nach den Parlamentswahlen 2020 endete die kurze Koalitionsehe der PNL mit der unbequemen Antikorruptionspartei USR im Streit. Im Herbst 2021 forcierte ausgerechnet Johannis den Partnerwechsel der PNL sowie das Comeback der PSD – und enttäuschte den progressiven Teil seiner einstigen Wähler:innen bitter.

Die unter Ciolacu wieder klar auf EU- und Nato-Kurs segelnde PSD hat sich für die PNL bei der Aufteilung der Regierungspfründe zwar als berechenbarer Interessenspartner erwiesen als die kompromisslosen Staatserneuerer der USR. Doch die nahenden Wahlen dürften den Zusammenhalt des Zweckbündnisses eher schwächen als stärken: Mit Blick auf den nächsten Urnengang wird von den misstrauischen Partnern hinter den Kulissen verbissen und bis zuletzt um die Neubesetzung der wahlrelevanten Schlüsselressorts gerungen.