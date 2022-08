Russland verliert an der heimischen Front: Wirtschaft um Jahre zurückgeworfen

Die normale russische Bevölkerung hat ein Einkommen wohl nicht höher wie ein Entwicklungsland. Was für eine Schande für ein Land das so hohe Energie-und Rohstoffvorkommen hat. Was für eine Schande für den russischen Diktator Putin, der das Land nun schon 22 Jahre regiert. Derzeit profitiert Rußland noch von den hohen Energiepreisen. Wenn die Preise wieder auf ein vernünftiges Maß zurückgehen, dann wird dies für die russische Wirtschaft noch einen zusätzlichen Dämpfer bedeuten. Fazit: Aufgrund des Energie- und Rohstoffreichtums könnten die russischen Bürger die höchsten Einkommen weltweit haben. Was haben die russischen Bürger nun: Ein Einkommen, das noch sehr weit vom Einkommen in Deutschland zurückliegt und wohl kaum höher ist wie bei Staaten in Afrika.