Zuflucht in die USA: Nadelöhr Necoclí – „Das ist die Hölle"

Von: Klaus Ehringfeld

In Necoclí starten die Boote, die Frauen und Männer zum Startpunkt des oft tödlichen Trecks durch den Dschungel bringen. © AFP

Zehntausende müssen auf dem gefährlichen Weg nach Norden durch Kolumbiens Küstenstadt. Dort kassieren Mafiagruppen kräftig ab.

Necoclí - Jeden Morgen kurz nach Sonnenaufgang, wenn die Schnellboote ablegen, schauen Jhoan und sein Kumpel Jhosmer ihnen sehnsüchtig nach. Die beiden Venezolaner stehen an der Mole der Reederei „Catamaran Karibes“ in Necoclí und sehen, wie Männer, Frauen, Kinder ihre Schwimmwesten anlegen, Rucksäcke, Taschen oder Tüten in die Boote hieven, meist in Müllsäcke verpackt, um sie gegen Wasser zu schützen. „Es ist kaum zu ertragen“, sagt Jhoan Barrios. „Das hier in Necoclí ist die Hölle.“ Und aus der gebe es vorerst kein Entrinnen.

Denn man kann aus diesem kolumbianischen Küstenort, einem wichtigen Nadelöhr für Migrant:innen auf ihrem Weg nach Nordamerika, nicht mehr auf eigene Faust weiterziehen. Seit Jahresbeginn kontrolliert die Mafia die Abreise aus Necoclí in Richtung Darién, dem Urwaldpfropf zwischen Kolumbien und Panama. Jene unzugängliche und gefürchtete Urwaldpassage, durch die alle müssen, wenn sie nach Nordamerika wollen und die schon viele Menschen verschluckt hat.

Necoclí ist Sprungbrett für Menschen, die in die USA wollen

Die Mafias verlangen für die Durchquerung des Darién eine Art Eintrittsgeld. Geld, das Jhoan (33) und Jhosmer (26) nicht haben. Die beiden sind zusammen mit ihren Partnerinnen Mitte Januar in Necoclí angekommen. Das Fischer- und Touristendorf am Golf von Urabá hat eigentlich 35.000 Einwohner:innen; zählt derzeit aber sicher das Doppelte an Bewohnern. Jeden Tag strömen zwischen 500 und tausend Geflüchtete hierher. Necoclí ist Sprungbrett für Menschen, die in die USA wollen. Aber auch Halte-, Rast- und Startpunkt. Seit Jahren ist hier jedes Zimmer, jede Garage, jede Hängematte und nahezu jedes Wohnzimmer vermietet. Und wenn den Flüchtenden das Geld ausgeht, dann schlafen sie, wie Jhoan und Jhosmer auch, am Strand.

Auch die beiden jungen Männer wollten nach ihrem Weggang aus Venezuela hier nur ein, zwei Tage Halt machen und dann weiter. Aber inzwischen müssen die Flüchtenden nicht nur die Schiffspassage über den Golf von Urabá finanzieren, von wo sie dann den lebensgefährlichen Marsch durch den Darién-Dschungel starten. Jetzt müsse man auch das „Geld für die Mafias“ haben, erzählt Jhosmer. „Das sind die Typen, die hier am Strand mit Mopeds auf und ab fahren, die mit den goldenen Ringen oder Halsketten“.

Jhoan und Jhosmer stammen aus Barinas, dem Geburtsort von Hugo Chávez. Jhosmer war Profifußballer in unteren Ligen, Jhoan Manager in einer Kleiderfabrik. Aber weil das Leben daheim nicht mehr zu finanzieren war, haben sie sich Anfang Januar auf den Weg gemacht, erst mit dem Bus, dann als das Geld weg war, zu Fuß. „Wir kommen nicht vorwärts, aber zurück können wir auch nicht. Wir haben daheim alles verkauft“, sagt Jhoan, ein schlanker Mann mit kurzem Haar, der trotz aller Rückschläge nicht aufgeben will.

Tödlicher Dschungel: Schlangen, Banden, keine Polizei

Der „Tapón del Darién“ ist die einzige Stelle zwischen Alaska und Argentinien, die Ingenieure in den 1930er und 1940er Jahren nicht erschlossen, als sie die Panamericana bauten, das Straßennetz, das den amerikanischen Kontinent von Nord nach Süd durchmisst. Die Sümpfe, Flüsse, Erhebungen und Schluchten des 90 Kilometer langen Urwaldstücks war den Ingenieuren zu unzugänglich. Sie sparten es einfach aus. Heute quälen sich Menschen unter unsäglichen Bedingungen durch diesen grünen Pfropf. Im Darién erwarten sie giftige Schlangen, Abgründe, Moskitoschwärme, Raubtiere und organisierte Kriminalität. Hier gibt es keinen Staat, keine Polizei.

Knapp 250.000 Menschen haben 2022 den gefährlichen Weg gewagt, doppelt so viele wie im Vorjahr. Wie viele dabei umkommen, ist schwer zu sagen. 2021 wurden im Darién rund 50 Leichen gefunden, aber die Internationale Organisation für Migration (IOM) kalkulierte die Zahl der Todesopfer mindestens viermal höher.

Die Mehrzahl der Flüchtlinge kam im vergangenen Jahr aus Venezuela (150.000), gefolgt von Menschen aus Ecuador (30.000) und Haiti (22.500). „Derzeit sehen wir immer mehr Migranten aus fernen Gegenden wie China, Angola, Kamerun und Afghanistan“, sagt Diego Chávez vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. „Viele kennen nichts von Südamerika, aber sie wissen, wo Necoclí liegt.“ Auch die Gesamtzahl steigt noch einmal an: Bis Ende Februar kamen laut der Migrationsagentur GIFMM 49 291 Flüchtende nach Necoclí.

An einem schon heißen frühen Morgen Ende Februar herrscht an der Strandpromenade große Unruhe. An den drei Schiffsanlegern starten im Halbstunden-Rhythmus Boote mit starken Außenbordern zur rund zweistündigen Überfahrt über den Golf. Mehrere Hundert Menschen laufen nervös die Promenade ab, die meisten suchen ihr Boot. Fliegende Händler bieten Unerlässliches für den Darién an: Macheten, Gaskocher und Zelte.

Es herrscht ein Gewirr vieler spanischer Akzente, dazwischen das Kreol Haitis. Die Menschen tragen mal mehr, mal weniger Gepäck mit sich, fast immer in schwarze Müllsäcke verpackt. In die Gesichter sind Angst, Unsicherheit und Hoffnung geschrieben.

Mittendrin steht eine Großfamilie aus Ecuador und wirkt verloren. Sie tragen Tropenhüte, Gummistiefel und wasserdichte Brustbeutel mit Pass und Impfausweis darin. Die Männer arbeiteten als Handwerker auf dem Bau, fanden aber keine Beschäftigung mehr. Die Gruppe, zwei Männer, zwei Frauen und vier Kinder, wurde am Morgen zum Strand bestellt. Von wem, verraten sie nicht.

„Unglaubliches Leid“ in Necoclí

Helfer:innen von Flüchtlingsorganisationen bieten den Ecuadorianern und anderen ihre Unterstützung an. Auch Lourdes Álvarez von der Sozialpastorale des Bistums Apartadó kümmert sich in Necoclí um die Nöte von Migrantinnen und Migranten, hilft, wenn Pässe verloren gehen, Geld gestohlen wird. Die Psychologin, deren Arbeit vom Essener Lateinamerikahilfswerk Adveniat unterstützt wird, bietet jedem und jeder ihre Schulter an, die Trost brauchen. „Es ist unglaublich zu sehen, was Menschen an Leid auf sich nehmen“, sagt Àlvarez. „Und das nur, um eine bessere Zukunft für sich und ihre Familien zu finden.“

Nicht alle, die hier an der Promenade auf gepackten Koffern sitzen, werden an diesem Tag dem Nadelöhr Necoclí entkommen. Die besten Karten haben diejenigen mit einem blauen Armbändchen, das Erkennungszeichen für die Mafias, dass bezahlt wurde. Nur wer ein solches Band trägt, darf die Boote besteigen. Am folgenden Morgen wiederholt sich das Schauspiel. Und am Tag danach wieder. Jhoan und Jhosmer beißen sich vor Frust auf die Lippen.

Grenze zu USA: 19 Tote im Dschungel gesehen

Zwei Monate später meldet sich Jhoan plötzlich per Nachricht auf dem Mobiltelefon. Der junge Mann und die Frauen sind mittlerweile in Ciudad Juárez in Mexiko an der Grenze zu den USA angekommen. Am 4. März hatten sie durch den Verkauf von Plastiktüten und anderer Tagelöhner-Arbeit sowie Hilfe von Verwandten das Geld für die Darién-Querung zusammen. 280 Dollar pro Person habe die Mafia verlangt. „Wir sind in vier Tagen durch den Dschungel gehetzt, aber ich habe Unaussprechliches gesehen“, schreibt er. 19 Tote habe er gezählt.

Kaum in Juárez angekommen, hat Jhoan versucht, über die App CBP One einen Asylantrag in den USA zu stellen. Im Bundesstaat Tennessee hat er Bekannte, zu ihnen will er. „Aber die App bricht immer zusammen,“ erzählt er per Whatsapp-Audio. Also entschloss er sich, den Weg über die grüne Grenze zu nehmen. „Wir wollten am Durchgang 43 rüber, aber da haben die Mafias und mexikanische Soldaten auf uns geschossen.“

Zwei Tage später schickt er ein Video und eine Nachricht: „Wir haben uns mit 2000 anderen Migranten aus Venezuela, Kolumbien und der Türkei den US-Behörden gestellt. Mal sehen, wo sie uns jetzt hinbringen. Aufnahmelager oder Knast.“ Jhoan hofft, als Venezolaner eine Vorzugsbehandlung zu bekommen. Danach bricht der Kontakt ab, Nachrichten erreichen ihn nicht mehr. (Klaus Ehringfeld)