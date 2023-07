Zu lange weggeschaut

Von: Peter Rutkowski

Ein einsamer Polizist stemmt sich gegen die Massen, die mit Bauzäunen vorrücken. © afp

Der innerisraelische Extremismus ist fatal angelegt in der Entstehung des Staates. Allzu viele Chancen auf eine wehrhafte Demokratie wurden vertan.

Man vergisst das gerne, aber der Staat Israel, die Heimstätte für das jüdische Volk war ein sozialistisches Experiment westlich geprägter Kulturkreise, in seinen frühesten Tagen lange vor 1948 sogar ein mehrheitlich großbürgerliches Experiment assimilierter jüdischer Menschen in Westeuropa. Die Reisen früher britischer Zionisten vor 1900 nach Palästina, das sie für menschenleer erklärten; deutsche Siedlerfamilien, die den osmanisch-deutschen Truppen im Ersten Weltkrieg gegen die Briten halfen … Erst durch die Shoah weitete sich das Projekt Israel zu einer, die gesamte jüdische Welt – respektive ihre Reste – umfassenden realistischen Perspektive.

Heute würde man sagen, die Jewish Agency, die Haganah-Miliz und andere Organisationen waren um 1948 linksnationalistisch. Und der Staat Israel aus selbstbewussten Sabras aus den Kibbuzim und Eingewanderten aus den Ghettos und KZ blieb das auch zumindest bis 1967. Der Sechs-Tage-Krieg in jenem Jahr ist der Kipppunkt jener sehr zivilisierten israelischen Variante des Sozialismus. Als die Israelis nach dem Krieg feststellten, dass sie die Westbank mit Millionen Palästinenser:innen besaßen, wollten sie das Gebiet schnellstmöglich wieder loswerden. Aber alle arabischen Staten in der Umgebung wollten nicht verhandeln– Palästina als Problem passte in ihre Politik. Eine historische Chance wurde vertan.

Danach beginnt von innen heraus die Demontage des jüdischen Staates, wie er im Westen ersonnen und kultiviert wurde: Die tiefreligiösen Bevölkerungsteile machen sich daran, politischen Einfluss zu gewinnen. Neu einwandernde Jüdinnen und Juden kamen nun nicht mehr wegen eines idealistischen Experiments, sondern wegen der Sicherheit einer hermetischen Weltvorstellung mit klaren Grenzen zischen gutem Judentum und allem anderen Bösen. Und im übrigen teils auch mit Großmachtfantasien, die bis Bagdad reichen.

Das israelische Establishment ignorierte diese Entwicklung. Und weil Armeen niemals Besatzer sein sollten, verlor dieser Grundpfeiler des Staates Israel über die Jahrzehnte in Westbank und Gaza all seine Selbstgewissheit. Israelische Politik war seit 1967 im Wortsinne reaktionär: Man agierte nicht mehr, sondern versuchte, Erreichtes zu bewahren. Und beging damit den Fehler, sich nicht als ein wehrhafter demokratischer Prozess weiterzuentwickeln. Jene Selbstgefälligkeit öffnete schon lange vor Netanjahu faschistoidem Extremismus Tür und Tor. Nun erntet Israel seinen Sturm.