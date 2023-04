In Zagreb räumt ein grüner Bürgermeister die kroatische Hauptstadt auf

Von: Adelheid Wölfl

Die Müllentsorgung hat Zagrebs neuer Stadtchef (rechts) schon umgekrempelt. © IMAGO/Pixsell

Tomislav Tomaševic kämpfte jahrelang gegen Korruption und Vetternwirtschaft. Jetzt krempelt er die Politik in der kroatischen Hauptstadt um.

Zagreb - Jahrelang hatte Tomislav Tomaševic gegen Zagrebs Dauer-Bürgermeister Milan Bandic demonstriert. Nachdem Bandic, ein Hans-Dampf-Typ mit einem korrupten Netzwerk in der Stadtverwaltung, im Februar 2021 an einem Herzinfarkt verstarb, wählten die Zagreber den jungen Grünenpolitiker Tomaševic zu ihrem neuen Bürgermeister. Es war ein bizarrer Machtwechsel, meint der 40-jährige Tomaševic heute.

Der ruhige Mann mit den dunklen Augenringen – Tomaševic arbeitet allein im Büro 13 Stunden am Tag – wollte eigentlich nie Politiker werden. Er wollte als Aktivist auf Missstände wie die Korruption in Kroatien hinweisen. „Aber 2017 haben wir gesagt, wenn sich keine Partei kümmert, dann wird Bandic für immer Bürgermeister bleiben. Wir müssen in die Politik gehen“, erzählt er der FR.

Neuer Bürgermeister in Zagreb geht Schuldenberg an

Im Rathaus angekommen, wurde Tomaševic mit herausfordernden Realitäten konfrontiert. Unter Bandic waren Aufträge an Privatfirmen nach Beziehungen vergeben worden – mit dem Resultat, dass Stadt und öffentliche Versorgungsbetriebe für Strom, Wasser, Gas und die Müllabfuhr mit 1,1 Milliarden Euro verschuldet waren. Die Gelder für städtische Institutionen wie Kindergärten und Schulen waren bereits für ein halbes Jahr nicht mehr ausgezahlt worden. „Bandic hat fünf Jahre lang Defizite angehäuft. Es war einfach pure Verantwortungslosigkeit“, so Tomaševic.

Zagreb: Bürgermeister legt sein Gehalt offen

Er verkleinerte zunächst die unter Bandic-Jahren aufgeblähte Verwaltung von 27 auf 16 Stadträt:innen. In den städtischen Versorgungsbetrieben wurden 700 Verwaltungsleute eingespart. Der Fuhrpark der Stadt wurde auf zwei Drittel gekürzt, die Gehälter von Leitungspersonal und Berater:innen gesenkt. Die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln, unter anderem wurde die für Rechtsfragen zuständige Stadträtin festgenommen. Der neue Bürgermeister selbst übernahm die Kontrolle öffentlicher Ausschreibungen, viele Ausgaben wurden ganz gestrichen.

Die Signale wirkten: „Die Firmen verstehen jetzt, dass sich die Dinge geändert haben. Wir bekommen zehnmal mehr Angebote“, sagt er. Sein Gehalt hat er offengelegt: „Ich bekomme etwa 2300 Euro. Also macht man diesen Job nur, wenn man wirklich an etwas glaubt.“

Tomislav Tomasevic - Zur Person

Name Tomislav Tomašević Alter 41 Jahre (geboren am 13. Januar 1982) Ehefrau Iva Mertić Tomašević (seit 2016) Partei Možemo! Amt Bürgermeister Zagrebs

Eine der größten Herausforderungen für Tomaševic war die völlig veraltete und vernachlässigte städtische Infrastruktur. Die Wasserleitungen in Zagreb etwa sind durchschnittlich 60 Jahre alt, immer wieder gibt es Defekte und ungewollte „Wasserfontänen“. Er will nun auch die Brücken über die Sava erneuern, sonst seien bei einem Brückeneinsturz durch ein Erdbeben die Kliniken nicht mehr erreichbar.

Müllentsorgung in Zagreb: Je mehr, desto teurer

Auch 16 Kindergärten sollen gebaut werden und dafür das von Bandic eingeführte exorbitante Kindergeld auslaufen. Demnach bekam der Elternteil, der zu Hause bleibt, wenn er drei oder mehr Kinder hat, 70 Prozent des Zagreber Durchschnittsgehalts bis zum 15. Lebensjahr des jüngsten Kindes. 70 Millionen Euro jährlich kostete das die Stadt bei Machtübernahme, berichtet Tomaševic. Außerdem blieben vor allem Frauen zu Hause.

Darüber hinaus wurde die Müllentsorgung reformiert: Früher zahlten die Bürger:innen eine Pauschale für die Müllentsorgung, egal wie viel Abfall sie produzierten. Jetzt müssen sie Müllsäcke verwenden, zehn Liter kosten etwa 30 Cent: Wer also mehr Abfall produziert, zahlt auch mehr. So sei die Restmüllmenge um über 30 Prozent reduziert worden.

Dennoch ist Tomaševic mit ständigem Widerstand konfrontiert; so laufen mehrere Klagen gegen ihn aus den Reihen des Bandic-Netzwerkes. Offen ist, ob er in den nächsten zwei Jahren seine Politik auch so kommunizieren kann, dass er bei der nächsten Bürgermeisterwahl wieder gewinnen wird. Eine pragmatische Politik statt des populistischen Agierens ist neu für die Zagreber. Wichtige symbolische Zeichen hat der neue Stadtchef aber schon gesetzt: So initiierte er die Umbenennung von vier Straßen, die bisher nach Vertretern der faschistischen Ustascha-Bewegung benannt sind. Das Stadtparlament muss noch zustimmen, aber Tomaševic erwartet keinen großen Widerstand.

Zagreb: Denkmal für die Opfer des Holocaust

Im vergangenen Jahr wurde auf seine Initiative hin am Hauptbahnhof ein Denkmal für die Opfer des Holocaust und des Ustascha-Regimes errichtet. „Es ist ein Zeichen, dass die Gesellschaft nach vorn geht, denn alle lebenden früheren Präsidenten und Präsidentinnen Kroatiens sowie der amtierende Präsident nahmen an der Einweihung teil“, betont er. Tomaševic war auch der erste wichtige kroatische Politiker, der an der Pride-Parade teilnahm. Als erster grüner Bürgermeister einer mitteleuropäischen Hauptstadt ist er zudem ein Aushängeschild für seine Partei namens „Wir können es“.