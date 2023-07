Trump-Wähler: „Rassismus gegen Weiße“ schlimmer als gegen Afro-Amerikaner

Teilen

In einer aktuellen Umfrage gaben Trump-Wähler an, dass Rassismus gegen Weiße ein großes Problem sei. In der Gesamtbevölkerung sieht es anders aus.

Washington D.C. – Die gesellschaftliche Spaltung in den USA ist so massiv, dass es sogar danach aussieht, als könnte Ex-Präsident Donald Trump bei der nächsten Präsidentschaftswahl wieder das Rennen machen – trotz Skandale und Probleme mit der Justiz. Das Stimmungsbild der Wählerinnen und Wähler bildet eine aktuelle Umfrage ab, die von Yahoo News/You Gov durchgeführt wurde. Besonders alarmierend sind die Antworten in Bezug auf Rassismus: Trump-Wähler finden, Rassismus gegen Weiße sei ein größeres Problem als die Diskriminierung von Schwarzen.

Ein Trump-Anhänger in Manhattan. © John Minchillo/AP

Trump-Wähler: „Rassismus gegen Weiße“ schlimmer als gegen Schwarze

An der Umfrage nahmen 1638 Erwachsene in den USA im Zeitraum vom 13. bis 17. Juli 2023 teil. Auf die Frage, wie groß das Problem Rassismus derzeit sei, bezeichnen nur 19 Prozent der Trump-Wähler Rassismus gegen schwarze Amerikaner sei ein „großes Problem“. Doppelt so viele, rund 37 Prozent, geben an, Rassismus gegen weiße Amerikaner sei ein großes Problem, berichtet auch die Nachrichtenseite Mediaite.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Umfrage: Mehrheit der weißen Amerikaner sieht Rassismus gegen Schwarze als Problem

Die Teilnehmenden der Umfrage wurden nach Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, Bildung, Wahlbeteiligung 2020 und Präsidentschaftswahl, grundlegender Parteiidentifikation und aktuellem Wählerregistrierungsstatus gewichtet. Yahoo News berichtet, dass Trump-Wähler die einzige identifizierte demografische Gruppe sei, die Rassismus gegen Weiße als großes Problem bewerten – und nicht gegen Schwarze. Trotzdem seien aber insgesamt mehr weiße Amerikaner, rund 72 Prozent, der Auffassung, dass Rassismus gegen Schwarze ein Problem darstellt. (eike)