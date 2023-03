„Zombie-Droge“ Xylazin auf dem Vormarsch: US-Behörden machen Kampfansage

Von: Bedrettin Bölükbasi

Ein Mann in Philadelphia hält eine Spritze für eine Fentanyl-Injektion in der Hand. © David Maialetti/The Philadelphia Inquirer/AP/dpa

In den USA breitet sich aktuell eine neue Droge aus. Sie ist hochgefährlich und verursacht schwere Gesundheitsschäden. US-Behörden sagen den Kampf an.

München – Die US-Arzneimittelbehörde FDA warnt im Moment eindringlich vor dem Import des flüssigen Stoffes Xylazin. Eigentlich wird er als Beruhigungsmittel für Tiere eingesetzt. Doch in den USA wird er immer häufiger für die Produktion von Drogen genutzt. In Kombination mit Opioiden wie Fentanyl entsteht ein Betäubungsmittel, das unter anderem schwere Schäden an der menschlichen Haut verursacht.

US-Behörden kämpfen gegen neue Droge: Xylazin „heiß begehrt“

Schon 2022 hatte das US-Magazin Vice berichtet, dass die Droge in 40 Bundesstaaten einschließlich der Hauptstadt Washington D.C. zu finden ist. Nun meldet das Magazin, die FDA habe die erste bundesweite Aktion zum Kampf gegen Xylazin eingeleitet. Mitarbeiter von Bundesbehörden ist es demnach jetzt erlaubt, Lieferungen des Stoffes ohne weitere Untersuchung zu beschlagnahmen.

Einige Internetanbieter verkaufen laut Vice die Pulverform des chemischen Stoffes. Ein chinesischer Anbieter erklärte der Zeitschrift, 2021 sei Xylazin zu einem „heiß begehrten“ Produkt unter Amerikanern geworden. Für Drogenhersteller in den USA ist das Geschäft dabei sehr profitabel. Laut Mitteilung der US-Drogenvollzugsbehörde ist ein Kilogramm Xylazin bereits für sechs bis 20 Dollar zu haben.

Droge in den USA: Xylazin frisst sich durch menschliches Fleisch und formt schwarze Wunden

Die FDA will mit einem neuen Verfahren sicherstellen, dass die Xylazin-Lieferungen auch tatsächlich in die tierärztliche Nutzung gelangen. Die Einnahme der neuen Droge bringt schwere gesundheitliche Schäden mit sich. Teils sind sie äußerlich erkennbar. Der Verlust von Körperteilen kann eine Folge sein.

„Menschen, die Xylazin-haltige Drogen injizieren, können schwere Wunden an der Haut und Stellen mit toter sowie verfaulter Haut entwickeln, die sich sehr einfach entzünden und unbehandelt zu Amputationen führen“, schreibt die FDA in ihrem Bericht zur Droge. Dem Magazin Vice zufolge ist außerdem das Arzneimittel Naloxon, das normalerweise zur Behandlung von Opioid-Vergiftungen genutzt wird, machtlos gegen die neue Droge. Denn Xylazin ist eben kein Opioid, sondern ein Beruhigungsmittel.

Im Netz sind grausame Bilder zu finden, die die Arme und Beine der Konsumenten zeigen. Der auf den Straßen als „Zombie-Droge“ bekannte Stoff überzieht den Körper so einiger Menschen mit schwarzen, entzündeten Wunden. Auch die 39-jährige Tracey MacCann aus der von Drogen geplagten Stadt Philadelphia im US-Bundestaat Pennsylvania gehört zu den Opfern. „Ich wachte morgens auf und heulte, weil meine Arme im Sterben waren“, erzählte sie im Januar der US-Zeitung The New York Times. Ihr zufolge machten sich sogar Flöhe und Maden an den Wunden zu schaffen. Die Droge fresse sich regelrecht durch das Fleisch. (bb)