Wolodymyr Selenskyj: Erster Auftritt vor UN-Sicherheitsrat – Lawrow kündigt „Beweise“ an

Nach dem Massaker von Butscha wendet sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an den UN-Sicherheitsrat. In dem sitzt auch Russland.

Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs* spricht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* vor dem UN-Sicherheitsrat.

In New York wird Selenskyj den Vorwurf der russischen Kriegsverbrechen vor allem in der Stadt Butscha in der Ukraine* wiederholen.

Russland* streitet den massenhaften Mord an Zivilisten im Ukraine-Konflikt* weiter ab.

New York – Inmitten des Ukraine-Kriegs lädt Großbritannien* Wolodymyr Selenskyj ein, vor dem UN-Sicherheitsrat zu sprechen. Es wäre der erste Auftritt des ukrainischen Präsidenten vor dem höchsten Gremium der Vereinten Nationen, in dem auch Russland sitzt und dessen Vorsitz momentan Großbritannien hat.

Der Auftritt Selenskyjs vor dem UN-Sicherheitsrat findet kurz nach dem Massaker an der Zivilbevölkerung der Stadt Butscha in der Ukraine statt. Russische Soldaten sollen in dem Vorort der Hauptstadt Kiew* hunderte Zivilisten hingerichtet und gefoltert haben. Im Zuge der schrecklichen Ereignisse von Butscha wollen die USA* und Großbritannien Russlands Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat aussetzen. Russland wiederum bestreitet Kriegsverbrechen in der Ukraine kategorisch und kritisierte die Vorstöße aus dem Westen scharf.

Wolodymyr Selenskyj vor dem UN-Sicherheitsrat: Appell an die Staatengemeinschaft

Wolodymyr Selenskyj bestätigte in seiner abendlichen Videoansprache seinen geplanten Auftritt vor dem UN-Sicherheitsrat. Gleichzeitig attackierte der ukrainische Präsident Russland aufgrund der Massaker in Butscha. „Die Zeit wird kommen, wenn jeder Russe die ganze Wahrheit darüber erfährt, wer von ihren Landsleuten getötet hat. Wer die Befehle gegeben hat“, so Selenskyj in Richtung des russischen Präsidenten Wladimir Putin*.

Bereits im Vorfeld seines Auftritts vor dem UN-Sicherheitsrat richtete Wolodymyr Selenskyj einen Appell an die internationale Staatengemeinschaft. Er verlangte härtere Sanktionen gegen Russland und mehr Waffen für die Ukraine. Noch in dieser Woche wollen die USA laut Jake Sullivan, nationaler Sicherheitsberater in der Regierung von US-Präsident Joe Biden*, weitere Wirtschaftssanktionen gegen Moskau erlassen.

Ukraine und Russland: Showdown vor dem UN-Sicherheitsrat

Russland wiederum streitet die Vorwürfe rund um die Geschehnisse in Butscha weiterhin ab. Die Vorwürfe des Westens seien haltlos, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Moskau* werden dem UN-Sicherheitsrat in New York „Dokumente“ vorlegen, die die „wahre Natur“ der Ereignisse in Butscha beweisen sollen. Die Bilder von teils gefesselten Leichen ukrainischer Zivilisten bezeichnete Lawrow als „Fälschungen“, die der „Desinformation“ dienten und nichts als ukrainischer „Propaganda“ seien. Auch der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia warf dem Westen und der Ukraine „unglaubliches Verhalten“ vor. Die versuchte Isolation Russlands sei „beispiellos“.

UN-Sicherheitsrat Hauptsitz New York City (USA) Gründung 24. Oktober 1945 Erste Sitzung 17. Januar 1946 in London Ständige Mitglieder USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien Nichtständige Mitglieder (bis 2022) Indien, Irland, Kenia, Mexiko, Norwegen Nichtständige Mitglieder (bis 2023) Albanien, Brasilien, Gabun, Ghana, Vereinigte Arabische Emirate

Der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft zufolge sind bislang mehr als 400 Leichen von Zivilisten in den ehemals von russischen Truppen kontrollierten Gebieten rund um Kiew gefunden worden. Die UN-Menschenrechtschefin Michelle Bachelet sagte, die Bilder aus Butscha deuteten auf „mögliche Kriegsverbrechen“ hin. Auch aus anderen Gebieten des Landes werden im Ukraine-Krieg Hinrichtungen von Zivilisten gemeldet. (dil/AFP) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

