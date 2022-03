Wolodymyr Selenskyj: Präsident der Ukraine, Tanz-Star, TV-Liebling

Ukrainischer Präsident

Wolodymyr Selenskyj ist seit 2019 Präsident der Ukraine. Bekanntheit erlangte er als TV-Star. Nun muss er sein Land durch den Krieg gegen Russland führen.

Kiew – Nach nicht einmal drei Jahren Amtszeit als ukrainisches Staatsoberhaupt ist Wolodymyr Selenskyj zu der wohl größten Heldenfigur seines Landes geworden. Während er zuvor noch als Comedian und Gewinner einer Tanzshow im Fernsehen für Applaus und einige Lacher sorgte, ist von seinem Witz und seiner Leichtigkeit nichts geblieben. Denn im Ukraine-Konflikt hat Selenskyj nach dem Angriff russischer Truppen zum Widerstand aufgerufen. Er zeigt sich seither tapfer, entschlossen und mit ernster Miene.

Vollständiger Name Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj Amtsantritt als Präsident der Ukraine 20.05.2019 Geburtstag 25.01.1978 Geburtsort Kriwoi Rog

Selenskyj meldet sich nun regelmäßig per Videobotschaft und appelliert an die Menschen in der Ukraine, für die Freiheit ihres Landes einzutreten und zu kämpfen. Es sind die wohl größten Herausforderungen, die der 1978 geborene Ukrainer in seiner bislang sehr kurzen politischen Karriere gegenübersteht. Ein Überblick, was man zu Selenskyj wissen muss.

Wolodymyr Selenskyj seit 2019 Präsident der Ukraine – er galt als Hoffnungsträger

Politiker ist Wolodymyr Selenskyj erst seit dem 20. Mai 2019. An diesem Tag wurde er als Präsident der Ukraine gewählt. Er setzte sich mit 73,2 Prozent der Stimmen gegen Amtsinhaber Petro Poroschenko durch, die ehemalige Ministerpräsidentin Julija Tymoschenko war bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden.

Sein Wahlsieg lässt sich auch dadurch erklären, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in der Ukraine offenbar zutiefst unzufrieden mit der Arbeit Poroschenkos war. Poroschenko wird vor allem zur Last gelegt, dass sich die Lebensverhältnisse in dem osteuropäischen Land trotz seiner Versprechungen in den vergangenen Jahren nicht verbessert haben. So sind Reformschritte zu selten im Alltag angekommen, zu oft wurden sie auch durch Korruptionsaffären im engsten Umfeld Poroschenkos zunichtegemacht.

+ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht am Ende des ersten Tages der Angriffe Russlands zu seiner Nation. (Archivbild) © ZUMA Press Wire Service/ Ukrainian President‘s Office/dpa

Zum Wahlsieg Selenskyjs beigetragen hat aber auch, dass er für viele Ukrainerinnen und Ukrainer ein Hoffnungsträger war. Fehlende Erfahrung und eine leicht verständliche Sprache haben seinen Außenseiterbonus und sein Image, ein einfacher Mann aus dem Volk zu sein, offenbar gestärkt.

Dennoch gab es auch immer wieder Kritik an Selenskyj. Denn viele seiner Landsleute waren vor dem Krieg nicht sehr zufrieden mit dem Präsidenten der Ukraine. Sein Versprechen, den Konflikt in der Ukraine zu beenden, konnte er bislang nicht halten. Zudem blieben auch Fortschritte im Hinblick auf das Minsker Abkommen aus. Auch in den Skandal um die Pandora-Papers soll Selenskyj verwickelt sein. So soll Selenskyj eine Briefkastenfirma in einer Steueroase unterhalten haben, wie Recherchen von investigativen Journalistinnen und Journalisten zeigten.

Wolodymyr Selenskyj: Präsident der Ukraine machte zuvor als TV-Star Karriere

Bekanntheit erlangte Selenskyj zuvor als Schauspieler. In der Fernsehserie „Diener des Volkes“ spielte er einen Geschichtslehrer, der unfreiwillig zum ukrainischen Präsidenten gewählt wird und sich einem aussichtslosen Kampf gegen die Oligarchen des Landes stellen muss. Seine schauspielerische Rolle ist 2019 also zum Teil tatsächlich Wirklichkeit geworden – obwohl Selenskyj sich freiwillig zur Wahl stellte. Passend dazu wurde auch seine Partei benannt. Sie trägt, wie die Serie, den Namen „Diener des Volkes“. Neben seinem schauspielerischen Talent ist Selenskyj aber auch ein begnadeter Tänzer. 2006 nahm er an der ukrainischen Version von „Let‘s Dance“ teil – und gewann die Tanz-Show.

Studiert hat Selenskyj übrigens Rechtswissenschaften. Als Jurist hat er jedoch nie gearbeitet. Neben seinem Job als Schauspieler war er auch als Kabarettist, Synchronsprecher, Drehbuchautor, Fernsehmoderator und Filmproduzent tätig. 2003 gründete er zudem das Filmstudio „Студия Квартал-95“ (Studija Kwartal-95).

Berufliche Stationen von Wolodymyr Selenskyj:

Schauspieler

Kabarettist

Synchronsprecher

Drehbuchautor

Fernsehmoderator

Filmproduzent

Tänzer

Ukraine: Vater, Ehemann, Komiker – Präsident Wolodymyr Selenskyj privat

Wolodymyr Selenskyj ist seit 2003 mit Olena Selenska (geborene Kijaschko) verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder – Aleksandra und Kiril. Selenskyj selbst wurde am 25. Januar 1978 in der Industriestadt Kriwoi Rog im Südosten der Ukraine, die damals noch sowjetisch war, geboren.

Er wuchs in einer russischsprachigen, jüdischen Familie auf. Sein Vater ist ehemaliger Kybernetik-Professor, seine Mutter Ingenieurin. Drei Mitglieder seiner Familie starben im Holocaust während des Zweiten Weltkriegs.

+ 21.04.2019, Ukraine, Kiew: Wolodymyr Selenskyj und seine Frau Olena Selenska gratulieren sich gegenseitig nach der Präsidentenwahl. © Sergei Grits/dpa

Selenskyj wird zum internationalen Helden – seine Rolle im Ukraine-Konflikt

Am 24. Februar 2022 marschierte Russland in die Ukraine ein. Den Befehl für den Angriff hatte der russische Präsident Wladimir Putin gegeben. Russische Panzer, Explosionen und Raketenangriffe sind für die Menschen in der Ukraine an diesem Tag neuer Alltag geworden. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer befinden sich auf der Flucht, harren in Luftschutzbunkern aus oder greifen sogar selbst zur Waffe, um ihr Land zu verteidigen. Mittendrin: Wolodymyr Selenskyj.

+ 26. Februar 2022, Ukraine, Kiew: Wolodymyr Selensky sendet nach dem Angriff Russlands über sein Smartphone ein Video und spricht zu seiner Nation. © Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

In kurzen Videos, die er auf seinem Instagram-Kanal „zelenskiy_official“ postet, gibt er Updates aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew. In den kurzen Botschaften an sein Volk ruft er dazu auf, für die Freiheit der Ukraine zu kämpfen. Mit seinen Ansprachen zeigt Selenskyj: Die Ukraine gibt nicht auf – sondern bleibt mutig, tapfer und entschlossen.

Auch international hat Selenskyj inzwischen immer mehr Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden – in vielen Ländern der Welt gingen Menschen auf die Straße, um ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine zu setzen.

Im Westen stehen auch viele Politikerinnen und Politiker hinter Selenskyj. Mit harten, wirtschaftlichen Sanktionen – unter anderem gegen die russische Zentralbank – oder auch Waffenlieferungen versuchen Länder wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich oder auch die USA Druck auf Putin auszuüben. (nb)

Rubriklistenbild: © ZUMA Press Wire Service/ Ukrainian President‘s Office/dpa