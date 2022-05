Ukraine-Krieg: „Sie werden kommen und Euch holen“ - Selenskyj warnt den Westen

Von: Daniel Dillmann

Nach mehr als zwei Monaten Krieg in der Ukraine scheint der Frieden weit entfernt. Wolodymyr Selenskyj stellt Bedingungen an Russland.

72 Tage Krieg: Der Ukraine-Konflikt setzt sich unvermindert fort. Die Chance auf eine friedliche Lösung ist verschwinden gering.

Der Ukraine-Konflikt setzt sich unvermindert fort. Die Chance auf eine friedliche Lösung ist verschwinden gering. Diplomatische Bemühungen: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, appelliert an den Westen und spricht eine eindringliche Warnung aus.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, appelliert an den Westen und spricht eine eindringliche Warnung aus. Unterstützung für Kiew: Alle Entwicklungen der diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Krieg und Neuigkeiten über Hilfe für die Ukraine lesen Sie in unserem Newsticker.

+++ Update, 09.50 Uhr: In London hat eine Spendengala zur Unterstützung der Ukraine stattgefunden. An der Aktion „Brave Ukraine“ beteiligte sich auch Premierminister Boris Johnson. Im Rahmen der Gala wurde eine Fleecejacke von dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für 110.000 Dollar. Johnson nannte Selenskyj in seiner Ansprache „einen der unglaublichsten Führer der Neuzeit“.

Wolodymyr Selenskyj stellt Bedingungen für Friedensverhandlungen mit Russland

Erstmeldung: Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich erneut über mögliche Friedensverhandlungen mit Russland im Ukraine-Krieg geäußert. Sollten diese wieder aufgenommen werden, müsste der russische Präsident Wladimir Putin zunächst einige Bedingungen erfüllen, so Selenskyj.

Laut Selenskyj müssten sich die russischen Truppen restlos auf ihre Positionen zurückziehen, die sie vor Beginn der Kampfhandlungen im Ukraine-Krieg vor mehr als zwei Monaten innehatten. Das sei das „Minimum“, unterstrich Selenskyj. Man sei nicht bereit, Gebiet an Russland abzutreten, sagte der ukrainische Präsident laut Angaben des US-Nachrichtenportals Newsweek am Freitag. Die Ukraine habe eine „strahlende Zukunft“ vor sich, daran würden auch die „Grausamkeiten der russischen Truppen“ nichts ändern.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, bei einer Fernsehansprache. © Ukraine Presidency/imago

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Selenskyj will nicht Präsident der „Mini-Ukraine“ werden

Die Hoffnung auf einen baldigen Frieden mit Russland oder zumindest einer vorübergehenden Waffenruhe wollte Wolodymyr Selenskyj nicht aufgeben. Dafür müsse aber die „Integrität der Grenzen“ der Ukraine wiederhergestellt werden. Gebiete, zum Beispiel im hart umkämpften Osten des Landes, an Russland abzutreten, sei keine Option. „Ich wurde von den Menschen der Ukraine als Präsident der Ukraine gewählt, nicht als Präsident einer Mini-Ukraine oder ähnlichem“, so Selenskyj.

Doch auch der ukrainische Präsident betonte, man solle die kürzlich geschlossenen diplomatischen Kanäle zwischen Russland und der Ukraine wieder öffnen. Doch auch dafür müsse die „Sicherheit der Situation vor dem 23. Februar“ wiederhergestellt werden. Am 24. Februar hatte die Invasion der Ukraine durch russische Truppen begonnen. Wichtig sei darüber hinaus, dass Russland die Evakuierung des Asowstal-Stahlwerks in Mariupol nicht länger behindere.

Selenskyj warnt Westen vor Russland: „Sie werden kommen und euch holen“

Für den Westen, bestehend vor allem aus EU und USA, hatte Wolodymyr Selenskyj eine deutliche Warnung parat: „Wenn die Ukraine fällt, Gott bewahre, dann werden [die russischen Truppen] auch zu euch kommen. Vielleicht erst in ein paar Jahren oder in einer Generation. Aber sie werden kommen und euch holen.“ (dil)