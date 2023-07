Vor laufender Kamera: Selenskyj liefert sich Wortgefecht mit pro-russischem Präsidenten Bulgariens

Von: Lukas Rogalla

Bulgariens Präsident Rumen Radew will keine Waffen an die Ukraine liefern. Selenskyj reagiert sichtlich gereizt – es kommt zum Streitgespräch.

Sofia – Vor dem Nato-Gipfel in Vilnius kommende Woche befindet sich Wolodymyr Selenskyj auf Europa-Tour – vor allem, um für Unterstützung für die Ukraine und Waffen im Verteidigungskrieg gegen Russland zu werben. Der ukrainische Präsident machte am Donnerstag auch Halt in Bulgarien, wo er auf die liberal-konservative Regierung um Ministerpräsident Nikolaj Denkow traf.

Dabei vereinbarten Denkow und Selenskyj eine verstärkte Zusammenarbeit, die die Verteidigung im Ukraine-Krieg, die Behandlung ukrainischer Soldaten und die Ausbildung medizinischen Personals betrifft. „Bulgarien, danke für die Unterstützung unseres Volkes“, sagte Selenskyj in einer Pressekonferenz. Die Regierung in Sofia – frisch im Amt, pro EU und pro Nato – hatte bereits im Juni ein neues militärisches Hilfspaket für die Ukraine angekündigt.

Im Anschluss traf sich Selenskyj noch mit dem als Russland-freundlich geltenden Präsidenten Rumen Radew – vor laufenden Kameras wurde es hitzig.

Meinungsverschiedenheit im Ukraine-Krieg: Selenskyj streitet sich mit Bulgariens Präsident

Beim Treffen im Präsidentenpalast von Sofia saßen sich die ukrainischen und bulgarischen Delegationen direkt gegenüber. Radew, früherer Kampfjetpilot und ehemaliger Chef der Luftstreitkräfte, sagte den Gästen aus Kiew: „Ich behaupte weiterhin, dass dieser Konflikt keine militärische Lösung hat.“ Mehr Waffen würden den Konflikt nicht beenden. Auch sollten die Vorräte der eigenen Streitkräfte nicht verringert werden.

Selenskyj reagierte sichtlich gereizt: „Gott bewahre, dass Ihnen eine Tragödie widerfährt und Sie an meiner Stelle sind“, sagte er laut dem Nachrichtenportal Politico. „Und wenn Menschen mit gemeinsamen Werten nicht helfen, was werden Sie dann tun? Sie würden sagen: Putin, bitte schnapp dir bulgarisches Territorium?“

Beim Treffen zwischen Wolodymyr Selenskyj und dem bulgarischen Präsidenten Rumen Radew in Sofia kommt es zum Wortgefecht. © Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Imago

„Nein. Sie, als echter Präsident, würden sicher keinen Kompromiss bei Ihrer Unabhängigkeit zulassen“, fuhr Selenskyj fort. „Es ist Ihr Recht, keine Hilfen für die Ukraine zu unterstützen. Aber ich möchte wirklich, dass Sie mich richtig verstehen“, sagte er. Selenskyj stellte klar, dass es nicht um einen „Konflikt“, sondern um einen „Krieg“ gehe.

Selenskyj weist bulgarischen Präsidenten zurecht: „Haben Sie mich verstanden?“

Russland habe einen „Krieg der Vernichtung gegen Ukrainer“ gestartet, nicht gegen andere Länder, sagte der ukrainische Präsident. Die bulgarische Regierung tue das Richtige, die Ukraine mit Waffen zu beliefern. „Die Ukraine und Nato sollten gemeinsame Werte haben. Anders geht es nicht“, sagte Selenskyj weiter. „Man kann nicht Russland unterstützen und gleichzeitig eine ausgleichende Position vertreten. Russland will nämlich die Nato zerstören, will Europa und die Europäische Union zerstören. Das sind ihre Ziele. Haben Sie mich verstanden?“

Laut Politico sagte Radew schließlich, dass er einen Vorschlag für Selenskyj und die Ukraine habe. Er bat jedoch zunächst darum, dass die Kameras das Zimmer verlassen.

Nach seinem Aufenthalt in Bulgarien reiste Selenskyj zunächst nach Tschechien und schließlich in die Türkei – für persönliche Gespräche mit Präsident Erdogan. (lrg/dpa)