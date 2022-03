Anschlag auf Selenskyj vereitelt – Tipp kam wohl aus Russland

Ukraine-Krieg

Wolodymyr Selenskyj ist das Ziel Nummer Eins von Wladimir Putin geworden. Doch bislang scheitern die Attentatsversuche auf den ukrainischen Präsidenten.

Der Krieg zwischen Russland* und der Ukraine* könnte sich im Kampf um Kiew entscheiden.

In der ukrainischen Hauptstadt hält sich nach wie vor der Präsident des Landes, Wolodymyr Selenskyj*, auf. Russlands Präsident Wladimir Putin* hat ihn zum Ziel Nummer eins erklärt.

+++ 12.30 Uhr: Am Dienstag hatte der Chef des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksiy Danilov, die Vereitelung eines Attentates auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bekannt gegeben. Ausführen sollten das Attentat die sogenannten „Kadyrow-Truppen“, eine berüchtigte Spezialeinheit tschetschenischer Söldner, unter dem Kommando von Ramsan Kadyrow.

„Wir wissen sehr wohl von der Spezialoperation, die direkt von den Kadyrowiten durchgeführt werden sollte, um unseren Präsidenten zu beseitigen“, so Danilov in einem Telegram Posting. Das Attentat aber konnte laut ukrainischen Angaben dank Hilfe aus Moskau vereitelt werden. Von dort habe man aus Kreisen des russischen Geheimdienstes, die den Putins Krieg in der Ukraine nicht unterstützten, einen Tipp erhalten.

Weiter führte Daliov aus, dass die Kadyrowitische Gruppe in zwei Gruppen aufgeteilt worden sei, von denen eine in Gostromel besiegt worden sei und die andere „unter Beschuss“ stehe.

Selenskyj überlebt Attentat von tschetschenischen Elite-Soldaten

+++ 10.25 Uhr: Wolodymyr Selenskyj hält sich trotz des Ukraine-Kriegs weiter in der hart umkämpften Hauptstadt Kiew auf. Von dort meldet sich der ukrainische Präsident regelmäßig aus einem Luftschutzbunker zu Wort. Laut ukrainischen Sicherheitsbehörden hat Selenskyj nun denkbar knapp einen Angriff tschetschenischer Elite-Soldaten überlebt. Die Angreifer seien laut ukrainischen Angaben „eliminiert“ worden. Selenskyj selbst sei wohlauf. Mehrere internationale Medien bestätigten den Angriff.

Das Attentat auf Selenskyj sei von Putin und dem Kreml in Auftrag gegeben worden, hieß es von ukrainischer Seite. Ausgeführt worden sei es von den sogenannten „Kadyrow-Truppen“, eine berüchtigte Spezialeinheit tschetschenischer Söldner, unter dem Kommando von Ramsan Kadyrow.

Selenskyj selbst hatte vor wenigen Stunden erst dem US-Nachrichtensender CNN ein Interview aus seinem Bunker gegeben. Der Präsident der Ukraine wirkte dabei wohlauf und entschlossen, den Krieg gegen Russland weiter zu führen.

Wolodymyr Selenskyj richtet sich im Ukraine-Krieg direkt an das Europaparlament

Update vom Mittwoch, 02.03.2022, 07.26 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verlangte in einem emotionalen Appell an das Europaparlament die Aufnahme seines Landes in die Europäische Union. „Wir kämpfen für unsere Rechte, für unsere Freiheit, für unser Leben. Und nun kämpfen wir ums Überleben“, sagte er zu Beginn einer Sondersitzung in einer Videobotschaft.

Derweil wurden bei dem Luftangriff auf den Fernsehturm in Kiew nach ukrainischen Angaben fünf Menschen getötet, die Ausstrahlung der Fernsehprogramme war vorübergehend unterbrochen. Der Turm steht in der Nähe der Schlucht von Babyn Jar und der Gedenkstätte an ein dort von der Wehrmacht verübtes Massaker an jüdischen Ukrainern im Zweiten Weltkrieg. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der selbst Jude ist, prangerte an, dass die Welt schweige, während Bomben auf Babyn Jar fallen. „Wieder einmal ermorden diese Barbaren die Opfer des Holocausts“, schrieb er auf Twitter.

Russlands Präsident Wladimir Putin bekräftigte dagegen seine Bedingungen für eine Beendigung der „Militär-Operation“. Die Regierung in Kiew müsse die „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen, teilte der Kreml mit. Zudem müsse die Ukraine entmilitarisiert und in einen neutralen Status überführt werden.



Ukraine-Krieg: „Das wird er nicht überleben“ – Putin jagt Selenskyj

Update, 14.52 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einer live übertragenen Videoansprache an das EU-Parlament eine „gleichberechtigte“ Mitgliedschaft in der Europäischen Union gefordert. „Wir kämpfen um unsere Rechte, für unsere Freiheit, für unser Leben“, sagte Selenskyj in seinem eindringlichen Appell. „Wir kämpfen um unser Überleben, und das ist die höchste Motivation. Aber wir wollen auch gleichberechtigte Mitglieder in Europa sein.“

Auf Twitter teilte Selenskyj außerdem mit, dass er mit Olaf Scholz telefoniert habe. „Wir sprachen über den russischen Beschuss von Wohnvierteln in ukrainischen Städten während der Friedensgespräche.“ Außerdem müsse die Arbeit an einem Beitritt der Ukraine zur EU beschleunigt werden.

Erstmeldung vom Dienstag, 01.03.2022, 11.02 Uhr: Kiew – Wolodymyr Selenskyj ist im Ukraine-Krieg zum Helden geworden. Der ukrainische Präsident hätte es sich ja einfach machen können. Doch das Angebot der USA, ihn aus Kiew auszufliegen, lehnte Selenskyj ab. „Der Kampf findet hier statt“, lautete seine Botschaft an den Westen. Er brauche Munition, keine Offerte, das Land zu verlassen.

Sein Mut könnte Selenskyj allerdings teuer zu sehen kommen. Wird er den Ukraine-Krieg überhaupt überleben? Die Stimmen, die daran zweifeln, mehren sich. In den USA* sprach jetzt auch der ehemalige republikanische Stratege Steve Schmidt in einem Interview beim TV-Sender MSNBC davon, dass Selenskyj wahrscheinlich in Kiew sterben werde.

Ukraine-Krieg: „Putin versucht, Wolodymyr Selenskyj umzubringen“

„Dieser Mann wird gejagt“, sagte Schmidt. „Wladimir Putin versucht, ihn umzubringen.“ Auch Selenskyj selbst läuft nicht blauäugig durch die Welt. Schon am ersten Tag des Ukraine-Kriegs am 24. Februar 2022 hat er in einer Video-Ansprache erklärt, dass ihn der Feind „unseren Informationen nach als Ziel Hummer eins markiert“ habe, seine Familie sei das Ziel Nummer zwei.

Selenskyjs Verhalten im Angesicht des russischen Einmarsches in die Ukraine nötigt dem US-Experten Schmidt den größten Respekt ab. „In einem Moment größter Gefahr hat dieser Mann für die ganze Welt hörbar die Botschaft an sein Volk gerichtet: „Fürchtet euch nicht.““ Das sei beeindruckend. „Wir werden plötzlich daran erinnert , dass der Preis der Freiheit sehr hoch ist.“

Wolodymyr Selenskyj wächst im Ukraine-Krieg über sich hinaus

Tatsächlich wurde Wolodymyr Selenskyj lange Zeit nicht so richtig für voll genommen. Er war ein Komiker, der bis zu seiner Wahl zum ukrainischen Präsidenten im Jahr 2019 über keinerlei politische Erfahrung verfügt hat. Allerdings hatte er vorher in der satirischen Fernsehserie „Diener des Volkes“ einen Lehrer gespielt, der unerwartet zum Präsidenten gewählt wird.

Das war allerdings alles nur Fiktion. In der Realität herrscht nun Krieg in der Ukraine. Und Wolodymyr Selenskyj wächst in dieser Situation über sich hinaus. Fragt sich nur, ob er den Krieg auch überleben wird. (cs) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

