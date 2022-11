Ivanka Trump und Kushner suchen die Nähe katarischer Spitzenpolitiker

Von: Niklas Kirk

Jared Kushner und Ivanka Trump waren bei zwei WM Partien in Katar zu Gast. © Saul Loeb/afp

Der WM-Besuch des Ehepaars Seite an Seite mit katarischen Spitzenpolitikern und Unternehmern sorgt für mitunter kritische Reaktionen.

Frankfurt – Ivanka Trump und Jared Kushner haben ihre Reise durch den Nahen Osten mit einem Zwischenstopp bei der WM in Katar fortgesetzt, um sich zwei WM-Spiele anzusehen.

Die ehemalige „First Daughter“ (41), besuchte unter anderem am Freitagabend (25. November) mit ihrem Mann und ihren Söhnen das Spiel Brasilien gegen Serbien im Lusail-Stadion. Das berichtete die britische Daily Mail

Ivanka Trump und Jared Kushner – durch Beratertätigkeiten mit Politikern gut bekannt

Trump und Kushner, der als Nahost-Berater für Donald Trump, während dessen Präsidentschaft tätig war, trafen beim Spielbesuch Politiker und Unternehmer, die ihnen aus der Präsidentschaft von Ivanka Trumps Vater bekannt sind. So sah man Kushner unter anderem im Gespräch mit dem katarischen Premierminister Khalid bin Al-Thani. Unter der Trump-Administration war die Kooperation zwischen Katar und den USA weiter intensiviert worden. Unter den Gästen, die mit dem Paar zusammensaßen, war auch Nasser Al-Khelaifi, Multimilliardär und Präsident von Paris Saint-Germain.

Dass sich die Parteien nochmals auf politischem Terrain begegnen, ist indessen ungewiss. Wie die Daily Mail weiter berichtet, gab die 41-jährige letzte Woche offiziell bekannt, dass sie sich nicht an der Präsidentschaftskampagne ihres Vaters beteiligen werde und sich stattdessen auf ihre Familie konzentrieren wolle. Fraglich bleibt, ob im Falle einer Wiederwahl Trumps einflussreiche Posten abermals an Familienangehörige vergeben werden.

„Ich werde meinen Vater zwar immer lieben und unterstützen, aber in Zukunft werde ich dies außerhalb der politischen Arena tun.“ fügte Trump ihrer Erklärung hinzu.

Ivanka Trump und Jared Kushner – Reaktionen auf Spielbesuch fallen geteilt aus

In den sozialen Medien waren die Meinungen über Trumps Anwesenheit bei der Weltmeisterschaft geteilt. Wie das US-Wochenmagazin Newsweek berichtet, lobten manche ihren Einsatz dafür, „Grenzen zu überwinden“. Andere stellen ihre Unterstützung für ein Turnier in einem Land infrage, in dem beim Bau der Fußballstadien Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung waren. (nki)

