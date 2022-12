Putin spricht plötzlich von „Krieg“: Hat sich Russlands Präsident strafbar gemacht?

Von: Daniel Dillmann

Teilen

Auf einer Pressekonferenz nimmt Wladimir Putin erstmals das Wort „Krieg“ in den Mund, als er über den Ukraine-Konflikt spricht.

Moskau – Erstmals seit Beginn der Kampfhandlungen hat Russlands Präsident Wladimir Putin den Ukraine-Krieg als das bezeichnet, was er ist. Am Donnerstagabend sagte Putin auf einer improvisierten Pressekonferenz in Jekaterinburg: „Unser Ziel ist es nicht, das Schwungrad des militärischen Konflikts weiterzudrehen, sondern den Krieg zu beenden.“ Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Kreml-Chef den Waffengang gegen die Ukraine konsequent als „militärische Spezialoperation“ bezeichnet.

Seit März 2022 ist es den Medien in Russland offiziell verboten, den Ukraine-Konflikt als Krieg zu bezeichnen. Per Gesetz hatten die russischen Behörden die Verwendung der Begriffe „Krieg“ und „Invasion“ unter Strafe gestellt. Die Zensur beschränkt sich dabei nicht nur auf den Ukraine-Krieg, sondern betrifft jeden Einsatz russischer Streitkräfte. Präsident Putin unterschrieb das Gesetz persönlich.

Wladimir Putin spricht von Krieg und verstößt damit gegen das Gesetz

Nun aber scheint der russische Präsident selbst gegen dieses Gesetz verstoßen zu haben. Das wiederum nahm ein Oppositionspolitiker aus Sankt Petersburg zum Anlass, Klage gegen Putin einzureichen. Der Präsident habe sich der Diskreditierung der Armee schuldig gemacht. „Er hat den Krieg Krieg genannt“, twitterte der lokale Abgeordnete Nikita Juferew am späten Donnerstagabend. Für denselben Tatbestand seien bereits tausende Menschen in Russland verurteilt worden.

Wladimir Putin bricht sein Schweigen und nennt die Invasion Russlands in der Ukraine nun selbst einen „Krieg“. © SERGEI GUNEYEV/AFP

Seit über 300 Tagen tobt in der Ukraine der Krieg gegen Russland. Nach anfänglichen Erfolgen müssen die russischen Streitkräfte immer höhere Verluste hinnehmen. Der rhetorische Wandel Wladimir Putins könnte angesichts der hohen Verluste Russlands ein Umdenken im Kreml andeuten.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Unabhängig davon muss Putin selbst für das Wort Krieg wohl kaum juristische Konsequenzen fürchten. Mehrere Propagandisten des vom Kreml kontrollierten Staats-TV hatten in der Vergangenheit bereits von einem Krieg gesprochen, ohne juristisch dafür belangt zu werden. Selbst in der Forderung von Anton Krassowski, Sendedirektor beim Kremlsender RT, ukrainische Kinder zu verbrennen oder zu ertränken, hatte die Justiz keine strafwürdige Handlung festgestellt.

Wladimir Putin: Hochverrat an Russland?

Juferew selbst wurde hingegen bereits zu einer Ordnungsstrafe verurteilt. Der Lokalpolitiker wurde wegen Diskreditierung der russischen Armee verurteilt. Zuvor hatte er gemeinsam mit anderen Abgeordneten des Stadtparlaments in Sankt Petersburg das russische Staatsparlament, die Duma, aufgefordert, Putin wegen des Kriegs in der Ukraine wegen Hochverrats anzuklagen. (dil/dpa)