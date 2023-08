„Skandalöser Auserwählter“: Schoigus Tochter lässt sich scheiden – und der Verdacht fällt auf Putin

Von: Florian Naumann

Wenn Liebesleben und Politik in Konflikt geraten riecht es nach Daily Soap. Im Kreml-Umfeld war das wohl der Fall – prompt gerät Putin unter Verdacht.

Moskau – Es kommt schon mal vor, dass Spitzenpolitiker durch ihre Sprösslinge in Schwierigkeiten geraten. Man denke an Armin Laschets Influencer-Nachkömmlung Joe – oder an den Streit um Präsidentensohn Hunter Biden in den USA. In Russland ist die Lage allerdings mutmaßlich etwas brenzliger: Die Gesamtgemengelage aus Kriegszustand, Diktatur und eingeschränkter Meinungsfreiheit treibt schillernde Blüten.

Aktuelles Beispiel: Die Tochter des nicht ganz unumstrittenen Verteidigungsminister Sergej Schoigu lässt sich vom Vater ihres Kindes scheiden. Allerdings ist nicht dieser Fakt im unter Putin frömmelnden und religiös eifernden Russland das politische Problem. Gemunkelt wird vielmehr, dass die Trennung die Lösung eines politischen Problems darstellen soll. Denn Ksenia Schoigus Ehemann hatte sich in der Vergangenheit kriegskritisch gezeigt. Genau das lässt nun Spekulationen über ein Eingreifen des Kreml in das Privatleben der Familie Schoigu ins Kraut schießen. Die Blicke wandern teils sogar in Richtung Wladimir Putin.

Schoigus Tochter lässt sich scheiden: Beteiligung Putins erscheint erstaunlich plausibel

Ksenia Schoigu hatte die Neuigkeiten Anfang August selbst verkündet: Sie und Influencer Alexej Stoljarow seien schon seit geraumer Zeit kein Paar mehr, erklärte die 32-Jährige in einem TV-Interview – neben Stoljarow stehend. Die Kategorien „Partner“ und „enge Freunde“ seien aber nach wie vor passend. Ihr Ex sprach von einer Entscheidung „vor ein paar Monaten“.

Man kennt sich persönlich: Wladimir Putin in trauter Runde mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu (li.) und dessen Tochter Ksenia. (Archivbild) © IMAGO/Mikhail Klimentyev

Nicht ausgeschlossen, dass Minister Schoigu der Gatte seiner Tochter ein politischer Klotz am Bein war. Erzfeind Jewgeni Prigoschin hatte im Februar ein „Training“ für Stoljarow bei der Gruppe Wagner „angeboten“: „Ich werde ihn verbessern, indem ich ihn in Kampfeinsätze schicke“, erklärte der Söldner-Chef angesichts des Auftretens des Minister-Schwiegersohns.

Stoljarow hatte unter anderem im Februar einen Post eines oppositionellen Journalisten geliket – darin war die Rede von einem „blutigen und sinnlosen Krieg“ in der Ukraine. Ein schnelles Dementi Stoljarows macht die Lage nicht besser: Rechercheure fanden weitere heikle Likes, wie das unabhängige Portal Meduza berichtete. Unangenehme Schlagzeilen machte auch ein Auslands-Urlaub des Paares Schoigu-Stoljarow: „Tochter des russischen Verteidigungsministers verbringt Ferien in Dubai, enthüllen Fotos“, titelten ukrainische Medien. Die Novaya Gazeta Ewropa fand gar ein Foto aus dem Jahr 2017, auf dem Stoljarow in der Ukraine posierte – samt gelb-blauem Flaggen-Emoji.

Die Trennung sorgt nun für Häme und Stirnrunzeln im Westen - die Daily Mail setzte das auf mehreren Ebenen soap-opera-taugliche Thema weit oben auf die Agenda. Putin persönlich habe womöglich die Scheidung forciert, mutmaßte das Boulevardblatt. Als Quelle diente ein Telegram-Channel namens „Narrarivy“: Putin habe Schoigu „zweimal gebeten“, seinen Schwiegersohn zum Schweigen zu bringen, hieß es laut Daily Mail dort - verifizieren ließ sich das nicht. Allerdings schienen auch russische Medien Andeutungen zu machen.

Russland: Soap Opera um die Schoigus - Andeutungen über „skandalösen Auserwählten“

So notierte das Klatsch-Portal eg.ru einerseits pflichtschuldig, das Paar habe Ksenia Schoigu zufolge nicht mehr „genug Zeit“ füreinander gefunden. Andererseits fügten die Autoren hinzu: „Sergej Schoigu selbst“ sei wegen Stoljarow in die Kritik geraten – es sei „nicht verwunderlich“, dass Ksenia sich von ihrem „skandalösen Auserwählten“ distanziere. Ein kleines PS, das jedenfalls einigen Interpretationsspielraum lässt. Ein mutmaßlich kremlfreundlich gesinnter Kommentator auf Twitter feierte unterdessen die Nachrichten aus dem TV-Interview: Stoljarow sei nun „gef***t“, „nach all dem, was er über unsere Leute an der Front und Wagner gesagt hat“.

Ob Putin tatsächlich das Liebesleben von Schoigus Tochter beeinflussen wollte, es wird wohl ungeklärt bleiben. Allerdings gäbe es plausible Erklärungen für die vergleichsweise späte Intervention. Denn Schoigu steht nach dem Wagner-Putsch und der teils fragwürdigen Rolle der russischen Armee in diesem Zusammenhang in der Kritik. Putin will offensichtlich dennoch an seinem Minister festhalten – um die Machtverhältnisse zu konsolidieren oder auch um Prigoschins Forderungen nicht nachzukommen, wie Beobachter zuletzt mutmaßten.

„Im vergangenen Monat wurde viel darüber gesprochen, Schoigu zu stärken“, verwies auch die Daily Mail auf eine ihrer Quellen. Ebenfalls im Juli zitierte das Portal gazeta.ru Stoljarow mit Lob für Schoigus Amtsführung. Gereicht hat das wohl nicht: Der putintreue Kreml-Beobachter Sergej Markow erklärte der Mail zufolge: „Stoljarow wurde als Schwiegersohn wahrscheinlich wegen seines üblen Verhaltens in den sozialen Medien fallengelassen.“ Sehr schön ins Bild passen würde da ein weiteres „Narrarivy“-Zitat: Das letzte Gespräch mit Ksenia über ihren Mann habe es kürzlich gegeben, führte das britische Blatt unter Berufung auf den Kanal an: „Sie stimmte zu, Stoljarow öffentlich zu verstoßen.“ (fn)