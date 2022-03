Berater von Wladimir Putin befürchtet Zusammenbruch: Angst im Kreml steigt

Von: Samira Müller

Wladimir Medinski, Berater von Wladimir Putin, berichtet von der wachsenden Angst im Kreml. © Maxim Guchek/dpa

Ein Berater Wladimir Putins spricht über die wachsende Angst im Kreml. Russland befürchtet wegen des Kriegs in der Ukraine gar einen Zusammenbruch der Zivilisation.

Moskau – Wegen seiner Konfrontation mit dem Westen aufgrund des Kriegs in der Ukraine, befürchtet man in Russland mittlerweile sogar einen Zusammenbruch seiner Zivilisation. Das glaubt ein hochrangiger Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Bei einem Treffen einer interministeriellen Kommission für historische Bildung sagte Wladimir Medinski, Russlands Chefunterhändler bei den Gesprächen im Ukraine-Konflikt, laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti, dass Moskau nun mit dem Westen vor einer großen Herausforderung stehe. Er verglich die Bedeutung dessen, was Russland seine „militärische Spezialoperation“ in der Ukraine nennt, und die Reaktion von Kiews Verbündeten mit der russischen Revolution oder dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wie das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek berichtete.

Ukraine-Krieg: Berater von Wladimir Putin spricht über wachsende Angst im Kreml

„Die Existenz Russlands, der russischen Zivilisation, steht jetzt auf dem Spiel. Ich sehe nur wenige Präzedenzfälle für diesen Moment in der Geschichte. Dunkle Zeiten, die Ereignisse vom Februar 1917, der Fall der UdSSR 1989“, sagte Medinski bei dem Treffen am Donnerstag (24.03.2022). Russland werde vom Westen dazu gedrängt.

Was heute in der Welt passiere, sei „die größte Herausforderung in der Geschichte, und wir müssen auf diese Herausforderung reagieren“, fügte Medinski laut RIA Novosti hinzu. Sergej Naryschkin, Russlands Auslandsgeheimdienstchef, habe nach Russlands Invasion in die Ukraine ähnliche Gefühle geäußert.

Berater von Wladimir Putin: Russland werde vom Westen zum Zusammenbruch gedrängt

Wegen des Ukraine-Konflikts verhängten viele Länder Sanktionen gegen Russland. Naryshkin behauptete deshalb, der Westen versuche, das Land zu zerstören. „Westliche Politiker und Kommentatoren nennen das Geschehen gern einen ‚neuen Kalten Krieg“, sagte er.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bat die Nato um mehr Unterstützung im Kampf gegen die russischen Soldaten. „Sie können uns ein Prozent all Ihrer Flugzeuge geben. Ein Prozent Ihrer Panzer. Ein Prozent“, sagte er am Donnerstag (24.03.2022). (smü)