Brandherde überall: Putins Reich droht zu implodieren - „Wie am Ende der Sowjetunion“

Von: Patrick Mayer

Wladimir Putins Russland ist vielerorts fragiler als der Kreml glaubhaft macht. Auch im Kaukasus gibt es Aufständische. Und eine Region in Zentralrussland bereitet Moskau Sorgen.

München/Moskau/Kasan - Das „Zentrum“: In Russland ist der Begriff ein Synonym für die Hauptstadt Moskau. Dass das Zentrum trotz aller Repressalien und Überwachung in der riesigen Peripherie des größten Landes der Erde doch nicht alles im Blick (und im Griff hat), bewies der Aufstand der Wagner-Söldner in Rostow am Don.

Umsturz gegen Wladimir Putin? Teil-Republiken könnten sich von Moskau lossagen

Weckt die schnell abgebrochene Auflehnung Jewgeni Prigoschins gegen das Regime von Kreml-Chef Wladimir Putin auch andernorts Begehrlichkeiten und Unabhängigkeitsbestrebungen? Das schließt Rüdiger von Fritsch nicht aus, der zwischen 2014 und 2019 deutscher Botschafter in Moskau war. Seiner Ansicht nach könnten mitten im Ukraine-Krieg sogar einzelne Teilrepubliken veranlasst werden, sich von der Russischen Föderation loszusagen.

„Natürlich ist nicht auszuschließen, vor allem wenn es zu wachsendem Unmut in der Bevölkerung kommt, dass es doch zu massivem Widerspruch und zu inneren Verwerfungen kommt“, sagte der deutsche Diplomat im „heute journal“ des ZDF: „Bis hin zu einer Situation wie am Ende der Sowjetunion, dass Teile des Landes beschließen, sich von Russland zu lösen.“

Putin sei durch den Wagner-Aufstand schwer angeschlagen. „Er ist angezählt. Nicht nur vor der Weltöffentlichkeit, sondern auch vor seinem eigenen Volk. Jeder in Russland weiß, was los ist: Dass er nicht jener starke, unumstrittene Führer ist, der er immer vorgegeben hat zu sein“, sagte von Fritsch.

Nun würden sich seiner Einschätzung nach jene ermutigt fühlen, „die in einem sehr typischen russischen Doppeldenken scheinbar immer Loyalität demonstriert haben“, sagte er: „Und die könnten sich nun ermutigt fühlen, Gelegenheiten zu nutzen, um irgendwann dem großen Führer in den Arm zu fallen.“ Doch, wen meint der Ex-Botschafter mit „Teile des Landes“ konkret? IPPEN.MEDIA ordnet ein.

Aufstand gegen Wladimir Putin? Der autonomen Republik Tatarstan wurden Rechte aberkannt

Tatarstan: Laut Neue Zürcher Zeitung (NZZ) liebäugelte Tatarstan (rund 3,8 Millionen Einwohner) in den 1990er Jahren mit der Unabhängigkeit. Die lange autonome Republik liegt samt der Großstadt Kasan (rund 1,24 Millionen Einwohner) im westlichen Teil Russlands. Wie die NZZ schreibt, wurde die Verfassung Anfang Februar 2023 auf Druck Moskaus revidiert, wonach Tatarstan nur noch eine einfache russische Region sei - und viele regionale Autonomierechte eingebüßt wurden. Der Begriff „Souveränität“ sei überall in der Verfassung gestrichen worden. Und das passierte unter Zustimmung?

Aufstand gegen Wladimir Putin? Traditioneller Unabhänigigkeitswille in Inguschetien

Inguschetien: Im muslimisch geprägten Inguschetien (rund 400.000 Einwohner), das im Kaukasus an Georgien und an Tschetschenien grenzt, gibt es schon lange Unabhängigkeitsbestrebungen. Im ersten Halbjahr 2008 wurden beispielsweise geschätzt 70 Polizisten bei bewaffneten Angriffen mutmaßlicher Islamisten getötet. Laut Spiegel forderte das oppositionelle „Volksparlament Inguschiens“ seinerzeit den Austritt aus der Russischen Föderation. Moskau installierte den russischen Armeegeneral Junus-Bek Jewkurow als Präsidenten, der im Juni 2009 einen Terroranschlag auf seinen Autokonvoi verletzt überlebte. Ende 2018 gab es monatelange Massenproteste, nachdem Gebiete an Tschetschenien abgetreten werden mussten.

Aufstand gegen Wladimir Putin? Tschetschenische Kämpfer wollen Heimat befreien

Tschetschenien: Ein weiteres Beispiel könnte die autonome Republik Tschetschenien sein, die von „Putins Bluthund“ Ramsan Kadyrow autokratisch regiert wird. Ein Indiz: Tschetschenische Kämpfer, die an der Seite der ukrainischen Armee kämpfen, es sollen mehrere Hunderte sein, erzählten kürzlich dem US-amerikanischen Online-Magazin The Baily Beast, dass sie mit ihren „ukrainischen Brüdern“ ihre Heimat Tschetschenien befreien wollen. „Es kommen ständig Rekruten hierher. Sie alle bereiten sich darauf vor, Ichkeria (Tschetschenien, d. Red.) und andere besetzte Gebiete zu befreien“, erklärte ein Tschetschene, der an der Seite der Ukraine kämpft, The Daily Beast: „Denn es gibt auch Tatarstan, Dagestan und Inguschetien.“

Aufstand gegen Wladimir Putin? Terroranschläge gegen Regierungsmitglieder in Dagestan

Dagestan: Der Politikwissenschaftler Janusz Bugajwski, der für die US-amerikanische Denkfabrik „Jamestown Foundation“ Entwicklungen in Osteuropa analysiert, hatte kürzlich der Kyiv Post erklärt: „Der Bruch wird sich beschleunigen, wenn Putin verdrängt wird, da sich interne Machtkämpfe verschärfen und regionale Führer die Gelegenheit sehen werden, neue Staaten zu gründen, ähnlich wie beim Zusammenbruch der UdSSR (1991, d. Red.).“ Dagestan (rund 2,9 Millionen Einwohner) hat am Kaspischen Meer eine lange Küste, grenzt an Aserbaidschan und Georgien. Hier gibt es seit mehr als 20 Jahren immer wieder Terroranschläge gegen Regierungsmitglieder. Laut der Nachrichtenagentur dpa sah sich der Kreml 2012 veranlasst, 30.000 russische Soldaten zu entsenden, um die Kontrolle über die Region samt der Großstadt Machatschkala (rund 600.000 Einwohner) wiederzuerlangen. Bugajwski: „Man sollte nicht davon ausgehen, dass der Prozess der Ablösung Putins friedlich verlaufen wird.“

Könnte Putin also bald seine Macht verlieren und Russland zumindest regional in Aufstände wanken? Von Fritsch meinte zum aktuellen Auftreten des russischen Präsidenten vielsagend: „Wenn man in der russischen Politik eines nicht zeigen darf, dann ist es Schwäche.“ (pm)