Putins Rückhalt im Ukraine-Krieg: Russisches Volk unterstützt Kreml-Propaganda

Von: Karolin Schäfer

Russlands Präsident Wladimir Putin. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

Der Krieg in der Ukraine spitzt sich zu. Dabei scheint der russische Präsident Wladimir Putin weiterhin Rückhalt vom eigenen Volks zu bekommen.

Moskau – Wie die Gräueltaten in Butscha etwa 25 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kiew zeigen, überschattet der Ukraine-Krieg das Land mit Leid, Zerstörung und Tod. Die dramatischen Berichte aus der Pendlerstadt sorgen international für Entsetzen. Nach dem Abzug russischer Truppen wurden ukrainischen Angaben zufolge in der Region rund um die Hauptstadt insgesamt 410 Leichen von Bewohner:innen geborgen.

„Das ist eine Hölle, die dokumentiert werden muss, damit die Unmenschen, die sie geschaffen haben, bestraft werden“, schrieb die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa am Sonntagabend (03.04.2022) auf Facebook. Russland dementierte den „Völkermord“ in Butscha, von dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach.

Ukraine-Krieg: Mehrheit des russischen Volkes steht hinter Putin

Doch auch mehr als fünf Wochen nach Beginn der Invasion in die Ukraine scheint die Mehrheit der russischen Bevölkerung hinter dem Präsidenten Wladimir Putin zu stehen. Darauf deutet zumindest das Ergebnis einer Umfrage hin.

Das Levada-Center gilt nach Angaben des Tagesspiegels als einziges unabhängiges Meinungsforschungsinstitut in Russland. Eine aktuelle, repräsentative Umfrage deutete an, dass 81 Prozent der 1600 Befragten hinter dem Krieg in der Ukraine und dem russischen Vorgehen stehen. Die Befragten begründeten dies mit der Notwendigkeit, die russischsprachige Bevölkerung in der Ukraine zu schützen.

Ukraine-Krieg: Zustimmungswerte für Putin steigen

Auch Putins Zustimmungswerten schienen im Vergleich zum Februar (71 Prozent) im März auf 83 Prozent gestiegen zu sein. Allerdings weist der Tagesspiegel daraufhin, dass es bei den Umfragen an Vergleichsparametern fehle. Wie aussagekräftig die Zahlen also sind, lässt sich nur schwer beantworten.

Beobachter:innen gehen der New York Times zufolge davon aus, dass die Umfragen die öffentliche Meinung in Russland nicht widerspiegeln. Viele würden sozial erwünschte Antworten geben. Der anfängliche Schock, den viele Russinnen und Russen zu Beginn der Invasion am 24. Februar empfanden, habe sich allmählich aufgelöst, denkt dagegen Denis Volkov, Direktor von Levada. Stattdessen wurde er durch den Glauben ersetzt, dass Russland belagert wird.

„Die Konfrontation mit dem Westen hat die Menschen gefestigt“, sagte Volkov gegenüber der Times. Die Denkweise „alle sind gegen uns“, habe zusätzlich zu dieser Haltung der russischen Bevölkerung geführt.

Ukraine-Krieg: Besorgnis über Sanktionen in Russland wächst

Angesichts der bereits verhängten Sanktionen gegen Russland hat offenbar die Besorgnis der Bevölkerung im Vergleich zum Dezember 2021 zugenommen. Einer aktuellen Laveda-Umfrage zufolge ist etwa die Hälfte der Befragten besorgt. Rund ein Drittel meinte, dass die Sanktionen ihnen persönlich und ihren Familien bereits Probleme bereitet haben. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten stören sich weniger an den Sanktionen. Aufgrund der Ereignisse in Butscha wurden bereits neue Sanktionen angekündigt.

Zumindest deuten die Umfragewerte daraufhin, dass die russische Bevölkerung der Kreml-Propaganda folgt. Fest steht: Die Medien unterliegen in Russland einer staatlichen Zensur. Deshalb darf der Ukraine-Krieg nicht als solcher bezeichnet werden, sondern gilt offiziell als „militärische Sonderoperation“. Obwohl russische Journalist:innen ihre Landsleute immer wieder zum Protest gegen den Ukraine-Krieg aufrufen, verdrängen die Staatsmedien die Ereignisse in der Ukraine.

Diejenigen, die der Staatspropaganda keinen Glauben schenken und dagegen auf die Straße gehen, riskieren festgenommen zu werden. Aktivist:innen hatten am Samstag (02.04.2022) in 30 russischen Städten zu Sitzstreiks gegen Russlands Angriffskrieg aufgerufen, wie das ZDF berichtete. Bei den landesweiten Protesten sollen nach Angaben von Menschenrechtsaktivist:innen mehr als 200 Demonstrant:innen festgenommen worden sein. (kas)