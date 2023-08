USA sehen Putin verzweifelt: Musste Schoigu auf Munitions-Suche nach Nordkorea?

Von: Franziska Schwarz

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un (l.) und Kremlchef Wladimir Putin sind auch im Ukraine-Krieg Verbündete (Archivbild). © KCNA via www.imago-images.de

Der Ukraine-Krieg ist für beide Seiten eine Materialschlacht. Holt sich Putins Russland Kriegsgerät-Nachschub in Nordkorea?

Moskau – Nordkorea hat mit Russland nicht nur einen Gleichgesinnten im Geiste: Machthaber Kim Jong-un hat den Ukraine-Krieg von Anfang an unterstützt - und nach Darstellung der USA auch Waffen geliefert. Zwar weist die Regierung in Pjöngjang das zurück. Doch der jüngste Besuch des russischen Verteidigungsministers Sergej Schoigu in Nordkorea lässt anderes vermuten.

Geheimdienst-Informationen der USA deuten offenbar darauf hin, dass es ihm darum ging, Nordkorea für den Ukraine-Krieg Artilleriemunition abzukaufen. Das sagte laut übereinstimmenden Medienberichten John Kirby, Koordinator für strategische Kommunikation beim Nationalen Sicherheitsrat der USA, während einer Telefonbesprechung vor einigen Tagen.

Wladimir Putin und Kim Jong-un unter einer Decke? USA sehen Kremlchef verzweifelt

Gleichzeitig betonte Kirby, dass jegliche Vereinbarungen zwischen Moskau und Pjöngjang über Waffenlieferungen direkt gegen mehrere Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoßen würden. Er wies darauf hin, dass die USA weiterhin Anstrengungen unternehmen, um jegliche Versuche Russlands zu unterbinden, Munition von Nordkorea oder einem anderen den Ukraine-Krieg unterstützenden Staat zu beziehen.

Kirby betonte laut einem Bericht der Ukrainska Pravda auch, das Treffen zeige, wie verzweifelt Putin sei und wie der starke Druck westlicher Sanktionen im Ukraine-Krieg seine Kriegsmaschinerie beeinträchtige. Das zwinge ihn dazu, sich hilfesuchend an Länder wie Nordkorea oder den Iran zu wenden. Russland habe bereits Munition von Nordkorea gekauft.

Putin und Kim im Ukraine-Krieg: Liebesgrüße aus Nordkorea

Nordkorea macht die „hegemoniale Politik“ und „Überheblichkeit“ der USA und des Westens für Russlands Invasion in die Ukraine verantwortlich. Im Juni versprach Kim Jong-un mit einer Botschaft an Putin, „Händchen zu halten“ und die strategische Zusammenarbeit im Interesse eines gemeinsamen Ziels zu verstärken: dem Aufbau eines mächtigen Landes. Jüngst folgten regelrechte Liebesgrüße aus Nordkorea an Putin.

Schoigu war vergangene Woche anlässlich des 70. Jahrestags des Endes des Koreakriegs nach Nordkorea gereist. Was allerdings weder Russland noch Nordkorea gefallen kann: Laut Berichten hat die Ukraine nordkoreanische Waffen erbeutet und setzt sie im Ukraine-Krieg gegen russische Truppen ein.

Putin-Minister Schoigu soll an der Ukraine-Kriegsfront sein

Unterdessen ist Schoigu angeblich an die Front im Ukraine-Krieg gereist. Sein Ministerium in Moskau veröffentlichte am Freitag (4. August) ein kurzes Video, in dem unter anderem zu sehen ist, wie Schoigu in einem Hubschrauber sitzt und sich mit russischen Offizieren bespricht.

Wo und wann genau die Aufnahmen entstanden sind, war nicht bekannt. In der Vergangenheit hatte das russische Verteidigungsministerium bereits Aufnahmen von Reisen Schoigus veröffentlicht, die Beobachter wenig später als veraltet einstuften. (frs mit Material der dpa)