Treffen mit Selenskyj? Putin bestätigt Teilnahme an G20-Gipfel

Teilen

Am 15. und 16. November 2022 wollen die G20-Staaten auf Bali zusammenkommen. Auch der russische und urkainische Präsident sind eingeladen.

Der russische Präsident Wladimir Putin will bei dem kommenden G20-Gipfel am 15. und 16. November auf Bali teilnehmen. Das habe er laut einer Meldung der australischen Zeitung Sunday Morning Herald in einem Gespräch mit dem indonesischen Präsidenten Joko Widodo zugesichert. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden und andere westliche Führer den Ausschluss aus der Gruppe der 20 wirtschaftsstärksten Nationen gefordert, nach dem Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet hatte.

Wie das Blatt weiter berichtet, habe Widodo den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Bali eingeladen. Derzeit ist es allerdings noch unklar, ob Selenskyj auch an dem Treffen teinehmen werde.

G20: Australische Präsident will nicht mit Putin an einem Tisch sitzen

Sollte Putin tatsächlich an dem G20-Gipfel auf Bali teilnehmen, droht ein Scheitern der Konferenz. Die Teilnahme an einem gemeinsamen Tisch mit Putin sei ein Schritt zu weit, wird der australische Premierminister Scott Morrison vom Sunday Morning Herald zitiert.

Wladimir Putin, Präsident von Russland, beim virtuellen G20-Gipfel. © Aleksey Nikolskyi/dpa

Die Weltwirtschaft sei durch zwei wichtige Ereignisse beeinflusst, wird der indonesische Präsident Widodo zitiert. Das seien die Pandemie und der Ukraine-Krieg. Deswegen habe Widodo Präsident Selenskyj eingeladen. Ob das Gastgeberland Indonesien am Rande der Konferenz ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Selenskyj, bleibt offen. (Erkan Pehlivan)